Voyages Hong Kong : quid des formalités d'entrée

Pour les voyageurs n’ayant pas le statut de résident à Hong Kong, l’obligation vaccinale s’applique à tous les voyageurs âgés de 12 ans ou plus.



Les enfants de 12 ans ou plus n’ayant pas été vaccinés se verront refuser l’embarquement pour Hong Kong. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans doivent avoir reçu au moins une dose du vaccine BioNTech ou deux doses du Sinovac pour être autorisés à embarquer.



Les passagers qui ont été vaccinés en France devront présenter aux autorités locales le certificat officiel bilingue en français et en anglais de leur certificat de vaccination. Il est accessible en ligne pour les bénéficiaires d’un régime français d’Assurance Maladie.



Les voyageurs ayant le statut de résident de Hong Kong n'ont plus l'obligation de présenter un certificat de vaccination.