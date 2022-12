Cathay Pacific relance la Première Classe au départ de Paris

À partir du 18 janvier prochain, les clients de Cathay pacific pourront voyager en Première Classe sur les vols parisiens CX261/CX260.



Le service est déjà opérationnel depuis/vers Londres-Heathrow depuis le 5 décembre dernier et c’est à partir du 1er février 2023 que la Première Classe sera réintroduite au départ et à destination de Tokyo-Haneda.



A cette occasion, la compagnie présente une édition limitée du champagne Krug 2004 Vintage de la Maison Krug ainsi qu'une édition spéciale du Blanc de Lynch-Bages 2018 et du Château Lynch-Bages 2000, deux millésimes de Bordeaux.



Afin d'offrir à ses clients une expérience encore plus raffinée en Première Classe, Cathay Pacific a mis en place son programme Premium Ambassador. En collaboration avec l'hôtel The Upper House de Hong Kong, ce programme propose une formation spécialisée en hôtellerie au personnel de cabine.