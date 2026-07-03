“Je n’ai jamais travaillé pour recevoir une médaille...”

“Si aujourd’hui la République t’honore, ce n’est pas seulement pour ton parcours remarquable. C’est parce que tu incarnes des valeurs qui font la grandeur de notre pays : le travail, le courage, la fidélité, l’engagement, et le sens du collectif”, a souligné Laurent Abitbol, PDG du Groupe Marietton, dans une brève allocution introductive.
Entourée d’une foultitude de personnalités du tourisme, la présidente du Cediv a tenu à rappeler son enfance et ce que représentait pour elle, l’émigrée italienne, une telle distinction.
“... Il m’a fallu des années pour comprendre que mes parents n’avaient pas quitté un pays. Ils avaient choisi un avenir. Ils avaient tout laissé pour offrir une vie meilleure à leurs enfants.
Avec le recul, je crois que le premier acte de courage de ma vie n’a pas été le mien. Il a été le leur. En recevant la Légion d’honneur, c’est d’abord à eux que je pense.
(...) Ils ne m’ont jamais appris à rechercher les honneurs. Ils m’ont appris à travailler, à respecter les gens, à tenir mes engagements, et surtout à ne jamais renoncer et à rester stable, quelles que soient les responsabilités que la vie nous confie.
Entourée d’une foultitude de personnalités du tourisme, la présidente du Cediv a tenu à rappeler son enfance et ce que représentait pour elle, l’émigrée italienne, une telle distinction.
“... Il m’a fallu des années pour comprendre que mes parents n’avaient pas quitté un pays. Ils avaient choisi un avenir. Ils avaient tout laissé pour offrir une vie meilleure à leurs enfants.
Avec le recul, je crois que le premier acte de courage de ma vie n’a pas été le mien. Il a été le leur. En recevant la Légion d’honneur, c’est d’abord à eux que je pense.
(...) Ils ne m’ont jamais appris à rechercher les honneurs. Ils m’ont appris à travailler, à respecter les gens, à tenir mes engagements, et surtout à ne jamais renoncer et à rester stable, quelles que soient les responsabilités que la vie nous confie.
J’ai toujours pensé qu’on grandissait grâce aux autres...
De gche à dte : Laurent Abitbol, Valérie Boned (pte EDV), J.-N. Lefeuvre, ancien DG Selectour et Emannuel Toromanoff, secrétaire général APST. (crédit JDL)
Autres articles
-
Corsair : voici les nouveaux hommes forts de la compagnie !
-
Adriana Minchella : « L’équilibre, c’est notre capacité à continuer à avancer »
-
Transmission, IA, services : les grands chantiers du CEDIV pour 2026-2027
-
Laurent Abitbol : "Les TO ne doivent pas casser les prix, car ils détruisent un métier"
-
Tourisme : après un mois de mai difficile, les opérateurs se tournent vers le gouvernement ! [ABO]
(...) Je n’ai jamais travaillé pour recevoir une médaille, mais parce que j’aime entreprendre. J’ai travaillé parce que j’aime construire, et surtout parce que j’aime les gens. (...) ce sont les valeurs que mes parents m’ont transmises.
Mon père, comme tout Italien, était maçon. Il a construit des maisons, mais il a surtout construit l’avenir de ses enfants. Ma mère, quant à elle, nous a transmis la force et le courage, celui qui ne se mesure pas, mais qui permet d’avancer, de tenir, de ne jamais reculer.
(...) J’ai choisi d’entreprendre. Je n’avais pas toutes les réponses. Je n’avais pas toutes les certitudes. Mais j’avais une immense envie d’avancer, de construire, et de rester fidèle à ce que j’étais.
Puis le voyage est entré dans ma vie, et j’y ai trouvé bien plus qu’un métier : j’y ai trouvé une passion. Parce que notre métier ne consiste pas seulement à organiser des voyages (car) Nous avons le privilège de participer aux plus beaux souvenirs des autres.
Voilà plus de 50 ans que je vis cette passion. Si je regarde derrière moi aujourd’hui, je ne vois pas des entreprises, mais des hommes et des femmes, des équipes, des partenaires, des clients devenus des amis. Je vois toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance.
Je n’ai jamais cru aux réussites individuelles. J’ai toujours pensé qu’on grandissait grâce aux autres.
C’est cette conviction qui m’a conduit à m’engager au service de la profession et du tourisme. (...) Je crois profondément que lorsqu’on a beaucoup reçu, il est naturel de transmettre.
Mon père, comme tout Italien, était maçon. Il a construit des maisons, mais il a surtout construit l’avenir de ses enfants. Ma mère, quant à elle, nous a transmis la force et le courage, celui qui ne se mesure pas, mais qui permet d’avancer, de tenir, de ne jamais reculer.
(...) J’ai choisi d’entreprendre. Je n’avais pas toutes les réponses. Je n’avais pas toutes les certitudes. Mais j’avais une immense envie d’avancer, de construire, et de rester fidèle à ce que j’étais.
Puis le voyage est entré dans ma vie, et j’y ai trouvé bien plus qu’un métier : j’y ai trouvé une passion. Parce que notre métier ne consiste pas seulement à organiser des voyages (car) Nous avons le privilège de participer aux plus beaux souvenirs des autres.
Voilà plus de 50 ans que je vis cette passion. Si je regarde derrière moi aujourd’hui, je ne vois pas des entreprises, mais des hommes et des femmes, des équipes, des partenaires, des clients devenus des amis. Je vois toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance.
Je n’ai jamais cru aux réussites individuelles. J’ai toujours pensé qu’on grandissait grâce aux autres.
C’est cette conviction qui m’a conduit à m’engager au service de la profession et du tourisme. (...) Je crois profondément que lorsqu’on a beaucoup reçu, il est naturel de transmettre.
Lorsqu’on a beaucoup reçu, il est naturel de transmettre...
Je voudrais également remercier les équipes qui m’ont accompagné. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à mes côtés, parfois depuis de nombreuses années.
Merci pour votre engagement, votre confiance, votre fidélité. Vous m’avez permis de vivre une aventure humaine exceptionnelle.
(...) Si je devais vous dire de quoi je suis fière, je vous parlerais de ma famille. Parce qu’au fond, c’est ma plus belle réussite. (...) La vie est précieuse, elle est fragile. Alors ne remettons jamais à plus tard un merci, un pardon, un « je suis fier de toi », un encouragement, ou tout simplement un « je t’aime ». Profitons de ceux qui nous sont chers tant que nous les avons près de nous.
Si je devais résumer toute une vie en un mot, ce serait celui-ci : je n’ai jamais cherché à être importante, j’ai cherché à être utile. Je reçois aujourd’hui la Légion d’honneur avec beaucoup d’émotion, beaucoup de gratitude, une profonde humilité.
Cette médaille porte mon nom, mais elle vous appartient. Elle appartient aussi à mes parents, à ma famille, à mes proches, à toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance.
Je la reçois avec une infinie reconnaissance, et je la partage avec vous tous.
Merci”
Merci pour votre engagement, votre confiance, votre fidélité. Vous m’avez permis de vivre une aventure humaine exceptionnelle.
(...) Si je devais vous dire de quoi je suis fière, je vous parlerais de ma famille. Parce qu’au fond, c’est ma plus belle réussite. (...) La vie est précieuse, elle est fragile. Alors ne remettons jamais à plus tard un merci, un pardon, un « je suis fier de toi », un encouragement, ou tout simplement un « je t’aime ». Profitons de ceux qui nous sont chers tant que nous les avons près de nous.
Si je devais résumer toute une vie en un mot, ce serait celui-ci : je n’ai jamais cherché à être importante, j’ai cherché à être utile. Je reçois aujourd’hui la Légion d’honneur avec beaucoup d’émotion, beaucoup de gratitude, une profonde humilité.
Cette médaille porte mon nom, mais elle vous appartient. Elle appartient aussi à mes parents, à ma famille, à mes proches, à toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance.
Je la reçois avec une infinie reconnaissance, et je la partage avec vous tous.
Merci”