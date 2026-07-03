(...) Je n’ai jamais travaillé pour recevoir une médaille, mais parce que j’aime entreprendre. J’ai travaillé parce que j’aime construire, et surtout parce que j’aime les gens. (...) ce sont les valeurs que mes parents m’ont transmises.



Mon père, comme tout Italien, était maçon. Il a construit des maisons, mais il a surtout construit l’avenir de ses enfants. Ma mère, quant à elle, nous a transmis la force et le courage, celui qui ne se mesure pas, mais qui permet d’avancer, de tenir, de ne jamais reculer.



(...) J’ai choisi d’entreprendre. Je n’avais pas toutes les réponses. Je n’avais pas toutes les certitudes. Mais j’avais une immense envie d’avancer, de construire, et de rester fidèle à ce que j’étais.



Puis le voyage est entré dans ma vie, et j’y ai trouvé bien plus qu’un métier : j’y ai trouvé une passion. Parce que notre métier ne consiste pas seulement à organiser des voyages (car) Nous avons le privilège de participer aux plus beaux souvenirs des autres.



Voilà plus de 50 ans que je vis cette passion. Si je regarde derrière moi aujourd’hui, je ne vois pas des entreprises, mais des hommes et des femmes, des équipes, des partenaires, des clients devenus des amis. Je vois toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance.



Je n’ai jamais cru aux réussites individuelles. J’ai toujours pensé qu’on grandissait grâce aux autres.

C’est cette conviction qui m’a conduit à m’engager au service de la profession et du tourisme. (...) Je crois profondément que lorsqu’on a beaucoup reçu, il est naturel de transmettre.