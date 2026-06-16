Transmission, IA, services : les grands chantiers du CEDIV pour 2026-2027

TourMaG - La mise en place de délégations régionales était la première brique du “CEDIV de demain”. Que vous apporte cette nouvelle organisation ?



Adriana Minchella : Nous voulions un CEDIV plus proche de ses adhérents.



La croissance du réseau rendait nécessaire une organisation plus participative et plus proche du terrain.



Les délégations régionales permettent de renforcer les échanges, de mieux identifier les besoins locaux et d’impliquer davantage d’adhérents dans la vie de la coopérative.



C’est également une manière de faire émerger de nouveaux talents et de préparer les futures générations de dirigeants du réseau.



TourMaG - Quels seront les principaux chantiers du CEDIV pour 2026 et 2027 ?



Adriana Minchella : Trois sujets vont mobiliser une grande partie de notre énergie dans les années à venir.



Le premier est l’intelligence artificielle et plus largement la transformation technologique de nos métiers.



Nous sommes probablement à l’aube de l’une des plus grandes évolutions que notre profession ait connues depuis l’arrivée d’Internet.



Certains y voient une menace. Pour ma part, j’y vois surtout une formidable opportunité pour les agences qui sauront s’en emparer intelligemment.



Au CEDIV, nous avons fait le choix de ne pas subir cette évolution. Nous avons créé un groupe de travail dédié, nous testons déjà plusieurs solutions et nous travaillons avec nos partenaires afin d’identifier les usages qui apporteront une réelle valeur aux agences.



L’enjeu n’est pas de remplacer l’agent de voyages. Aucun algorithme ne remplacera l’écoute, l’expérience ou l’intuition d’un professionnel. En revanche, l’IA peut permettre de gagner un temps considérable sur la recherche d’informations, les formalités, la préparation des voyages ou l’assistance aux équipes.



Je suis convaincue que les agences qui sauront intégrer intelligemment ces outils seront demain plus performantes, plus réactives et encore plus disponibles pour leurs clients.



Le deuxième sujet est la transmission.



Comme beaucoup d’entreprises et d’organisations, nous devons préparer l’avenir. Cela passe par l’accompagnement des repreneurs, l’émergence de nouveaux entrepreneurs et la préparation progressive des futures générations de dirigeants.



Après plus de vingt ans de développement du CEDIV, je considère que transmettre est aujourd’hui une responsabilité aussi importante que construire.



Enfin, nous poursuivrons le développement de nos services, de nos outils et de nos partenariats afin d’apporter toujours plus de valeur à nos adhérents.