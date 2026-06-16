Transmission, IA, services : les grands chantiers du CEDIV pour 2026-2027

TourMaG - Le thème de cette convention est "Trouver l’équilibre dans un monde en déséquilibre". Quels sont aujourd’hui les principaux déséquilibres qui préoccupent les agences de voyages indépendantes ?
Adriana Minchella : J’ai connu plusieurs crises au cours de ma carrière, mais ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est que nous n’avons plus vraiment le temps de sortir d’une difficulté qu’une autre se présente déjà.
Entre les tensions géopolitiques, les évolutions économiques, l’intelligence artificielle, les transformations de nos métiers et des attentes clients qui évoluent très vite, les dirigeants d’agences doivent s’adapter en permanence.
Dans ce contexte, le véritable enjeu est de trouver le bon équilibre : continuer à innover, à développer nos entreprises et à préparer l’avenir sans perdre ce qui fait l’essence même de notre métier, la proximité, le conseil et la relation humaine.
Ce thème n’est pas né par hasard. Il est aussi le reflet de ce que nous avons tous vécu ces dernières années. La pandémie, les crises successives et les évolutions de notre métier nous ont obligés à nous réinventer en permanence.
C’est ce qui nous a amenés à choisir ce thème pour notre convention. Parce qu’au fond, la question de l’équilibre concerne aujourd’hui chacun d’entre nous : dans nos entreprises, dans nos choix de dirigeants, dans notre façon d’aborder les évolutions technologiques, mais aussi dans notre vie personnelle.
Nous n’avons pas la prétention d’apporter des réponses toutes faites. En revanche, nous avons la conviction que prendre le temps de réfléchir ensemble à ces sujets est déjà une façon de mieux préparer l’avenir.
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Adriana Minchella : J’ai connu plusieurs crises au cours de ma carrière, mais ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est que nous n’avons plus vraiment le temps de sortir d’une difficulté qu’une autre se présente déjà.
Entre les tensions géopolitiques, les évolutions économiques, l’intelligence artificielle, les transformations de nos métiers et des attentes clients qui évoluent très vite, les dirigeants d’agences doivent s’adapter en permanence.
Dans ce contexte, le véritable enjeu est de trouver le bon équilibre : continuer à innover, à développer nos entreprises et à préparer l’avenir sans perdre ce qui fait l’essence même de notre métier, la proximité, le conseil et la relation humaine.
Ce thème n’est pas né par hasard. Il est aussi le reflet de ce que nous avons tous vécu ces dernières années. La pandémie, les crises successives et les évolutions de notre métier nous ont obligés à nous réinventer en permanence.
C’est ce qui nous a amenés à choisir ce thème pour notre convention. Parce qu’au fond, la question de l’équilibre concerne aujourd’hui chacun d’entre nous : dans nos entreprises, dans nos choix de dirigeants, dans notre façon d’aborder les évolutions technologiques, mais aussi dans notre vie personnelle.
Nous n’avons pas la prétention d’apporter des réponses toutes faites. En revanche, nous avons la conviction que prendre le temps de réfléchir ensemble à ces sujets est déjà une façon de mieux préparer l’avenir.
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TourMaG - Entre tensions géopolitiques, inflation persistante et incertitudes économiques, comment se porte l’activité au sein des agences du CEDIV ?
Adriana Minchella : Nous venons de traverser plusieurs mois particulièrement compliqués.
Entre les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques, certaines destinations fortement impactées par l’actualité internationale et une forme d’attentisme des consommateurs, l’activité a été plus difficile que ce que nous avions connu ces dernières années.
Beaucoup d’agences ont dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation pour maintenir leur niveau d’activité et préserver leurs marges.
Pour autant, je reste confiante. Nous avons connu, dans notre histoire, d’autres périodes de turbulences et notre profession a toujours démontré sa résilience.
Ce que je retiens aujourd’hui, c’est la solidité de nos entreprises, l’engagement des équipes et la capacité des dirigeants à réagir rapidement lorsque le contexte l’exige.
Le voyage reste une aspiration forte pour les Français. Dès que la visibilité revient, les projets repartent. Plus que jamais, les clients ont besoin d’être accompagnés, rassurés et conseillés. C’est précisément là que nos agences démontrent toute leur valeur ajoutée.
Adriana Minchella : Nous venons de traverser plusieurs mois particulièrement compliqués.
Entre les tensions géopolitiques, les incertitudes économiques, certaines destinations fortement impactées par l’actualité internationale et une forme d’attentisme des consommateurs, l’activité a été plus difficile que ce que nous avions connu ces dernières années.
Beaucoup d’agences ont dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation pour maintenir leur niveau d’activité et préserver leurs marges.
Pour autant, je reste confiante. Nous avons connu, dans notre histoire, d’autres périodes de turbulences et notre profession a toujours démontré sa résilience.
Ce que je retiens aujourd’hui, c’est la solidité de nos entreprises, l’engagement des équipes et la capacité des dirigeants à réagir rapidement lorsque le contexte l’exige.
Le voyage reste une aspiration forte pour les Français. Dès que la visibilité revient, les projets repartent. Plus que jamais, les clients ont besoin d’être accompagnés, rassurés et conseillés. C’est précisément là que nos agences démontrent toute leur valeur ajoutée.
TourMaG - Le marché des agences se consolide. Dans ce contexte, quels sont aujourd’hui les atouts d’un réseau coopératif comme le CEDIV ?
Adriana Minchella : Je suis convaincue que les réseaux coopératifs ont plus que jamais un rôle à jouer.
Nos adhérents restent des entrepreneurs indépendants. Ils conservent leur identité, leur liberté de décision et leur proximité avec leurs clients.
Mais ils bénéficient également de la force d’un collectif. Le CEDIV appartient à ses adhérents. Il ne dépend ni d’un groupe financier ni d’actionnaires extérieurs.
Cette différence est fondamentale. Depuis sa création, notre modèle est resté fidèle à ses principes fondateurs. L’adhésion donne accès à l’ensemble des services du réseau sans facturation supplémentaire.
Cette stabilité, cette transparence et cette équité entre les adhérents font partie de l’ADN du CEDIV.
Mais la force d’une coopérative ne réside pas uniquement dans son modèle économique. Elle réside aussi dans sa capacité à préparer l’avenir.
Après plus de vingt ans de présidence, je considère que ma plus grande responsabilité n’est plus seulement de diriger, mais de transmettre. Transmettre une vision, des valeurs, une expérience, mais aussi donner à une nouvelle génération les moyens de prendre progressivement le relais.
C’est cette combinaison entre stabilité, solidarité et préparation de l’avenir qui fait aujourd’hui la force du CEDIV.
Adriana Minchella : Je suis convaincue que les réseaux coopératifs ont plus que jamais un rôle à jouer.
Nos adhérents restent des entrepreneurs indépendants. Ils conservent leur identité, leur liberté de décision et leur proximité avec leurs clients.
Mais ils bénéficient également de la force d’un collectif. Le CEDIV appartient à ses adhérents. Il ne dépend ni d’un groupe financier ni d’actionnaires extérieurs.
Cette différence est fondamentale. Depuis sa création, notre modèle est resté fidèle à ses principes fondateurs. L’adhésion donne accès à l’ensemble des services du réseau sans facturation supplémentaire.
Cette stabilité, cette transparence et cette équité entre les adhérents font partie de l’ADN du CEDIV.
Mais la force d’une coopérative ne réside pas uniquement dans son modèle économique. Elle réside aussi dans sa capacité à préparer l’avenir.
Après plus de vingt ans de présidence, je considère que ma plus grande responsabilité n’est plus seulement de diriger, mais de transmettre. Transmettre une vision, des valeurs, une expérience, mais aussi donner à une nouvelle génération les moyens de prendre progressivement le relais.
C’est cette combinaison entre stabilité, solidarité et préparation de l’avenir qui fait aujourd’hui la force du CEDIV.
IA, transmission et développement des services
TourMaG - Vous avez récemment lancé Cediv’Impulsion pour accompagner les entrepreneurs qui créent leur agence. Quels sont les premiers retours ?
Adriana Minchella : Les premiers retours sont très encourageants.
Nous rencontrons de nombreux professionnels qui souhaitent entreprendre mais qui hésitent parfois face à la complexité croissante de notre métier.
Cediv’Impulsion est né de cette réalité.
Notre objectif est de leur apporter des outils, de la méthode, des conseils, mais aussi l’expérience de celles et ceux qui ont déjà franchi ces étapes.
Au-delà du dispositif lui-même, c’est surtout une façon de préparer l’avenir de notre profession et de donner envie à une nouvelle génération d’entrepreneurs de nous rejoindre.
Adriana Minchella : Les premiers retours sont très encourageants.
Nous rencontrons de nombreux professionnels qui souhaitent entreprendre mais qui hésitent parfois face à la complexité croissante de notre métier.
Cediv’Impulsion est né de cette réalité.
Notre objectif est de leur apporter des outils, de la méthode, des conseils, mais aussi l’expérience de celles et ceux qui ont déjà franchi ces étapes.
Au-delà du dispositif lui-même, c’est surtout une façon de préparer l’avenir de notre profession et de donner envie à une nouvelle génération d’entrepreneurs de nous rejoindre.
TourMaG - La mise en place de délégations régionales était la première brique du “CEDIV de demain”. Que vous apporte cette nouvelle organisation ?
Adriana Minchella : Nous voulions un CEDIV plus proche de ses adhérents.
La croissance du réseau rendait nécessaire une organisation plus participative et plus proche du terrain.
Les délégations régionales permettent de renforcer les échanges, de mieux identifier les besoins locaux et d’impliquer davantage d’adhérents dans la vie de la coopérative.
C’est également une manière de faire émerger de nouveaux talents et de préparer les futures générations de dirigeants du réseau.
TourMaG - Quels seront les principaux chantiers du CEDIV pour 2026 et 2027 ?
Adriana Minchella : Trois sujets vont mobiliser une grande partie de notre énergie dans les années à venir.
Le premier est l’intelligence artificielle et plus largement la transformation technologique de nos métiers.
Nous sommes probablement à l’aube de l’une des plus grandes évolutions que notre profession ait connues depuis l’arrivée d’Internet.
Certains y voient une menace. Pour ma part, j’y vois surtout une formidable opportunité pour les agences qui sauront s’en emparer intelligemment.
Au CEDIV, nous avons fait le choix de ne pas subir cette évolution. Nous avons créé un groupe de travail dédié, nous testons déjà plusieurs solutions et nous travaillons avec nos partenaires afin d’identifier les usages qui apporteront une réelle valeur aux agences.
L’enjeu n’est pas de remplacer l’agent de voyages. Aucun algorithme ne remplacera l’écoute, l’expérience ou l’intuition d’un professionnel. En revanche, l’IA peut permettre de gagner un temps considérable sur la recherche d’informations, les formalités, la préparation des voyages ou l’assistance aux équipes.
Je suis convaincue que les agences qui sauront intégrer intelligemment ces outils seront demain plus performantes, plus réactives et encore plus disponibles pour leurs clients.
Le deuxième sujet est la transmission.
Comme beaucoup d’entreprises et d’organisations, nous devons préparer l’avenir. Cela passe par l’accompagnement des repreneurs, l’émergence de nouveaux entrepreneurs et la préparation progressive des futures générations de dirigeants.
Après plus de vingt ans de développement du CEDIV, je considère que transmettre est aujourd’hui une responsabilité aussi importante que construire.
Enfin, nous poursuivrons le développement de nos services, de nos outils et de nos partenariats afin d’apporter toujours plus de valeur à nos adhérents.
Adriana Minchella : Nous voulions un CEDIV plus proche de ses adhérents.
La croissance du réseau rendait nécessaire une organisation plus participative et plus proche du terrain.
Les délégations régionales permettent de renforcer les échanges, de mieux identifier les besoins locaux et d’impliquer davantage d’adhérents dans la vie de la coopérative.
C’est également une manière de faire émerger de nouveaux talents et de préparer les futures générations de dirigeants du réseau.
TourMaG - Quels seront les principaux chantiers du CEDIV pour 2026 et 2027 ?
Adriana Minchella : Trois sujets vont mobiliser une grande partie de notre énergie dans les années à venir.
Le premier est l’intelligence artificielle et plus largement la transformation technologique de nos métiers.
Nous sommes probablement à l’aube de l’une des plus grandes évolutions que notre profession ait connues depuis l’arrivée d’Internet.
Certains y voient une menace. Pour ma part, j’y vois surtout une formidable opportunité pour les agences qui sauront s’en emparer intelligemment.
Au CEDIV, nous avons fait le choix de ne pas subir cette évolution. Nous avons créé un groupe de travail dédié, nous testons déjà plusieurs solutions et nous travaillons avec nos partenaires afin d’identifier les usages qui apporteront une réelle valeur aux agences.
L’enjeu n’est pas de remplacer l’agent de voyages. Aucun algorithme ne remplacera l’écoute, l’expérience ou l’intuition d’un professionnel. En revanche, l’IA peut permettre de gagner un temps considérable sur la recherche d’informations, les formalités, la préparation des voyages ou l’assistance aux équipes.
Je suis convaincue que les agences qui sauront intégrer intelligemment ces outils seront demain plus performantes, plus réactives et encore plus disponibles pour leurs clients.
Le deuxième sujet est la transmission.
Comme beaucoup d’entreprises et d’organisations, nous devons préparer l’avenir. Cela passe par l’accompagnement des repreneurs, l’émergence de nouveaux entrepreneurs et la préparation progressive des futures générations de dirigeants.
Après plus de vingt ans de développement du CEDIV, je considère que transmettre est aujourd’hui une responsabilité aussi importante que construire.
Enfin, nous poursuivrons le développement de nos services, de nos outils et de nos partenariats afin d’apporter toujours plus de valeur à nos adhérents.
"La transmission n’est pas une rupture. C’est un passage de relais"
TourMaG - Le réseau investit depuis plusieurs années dans ses propres outils. Préparez-vous des développements technologiques ou autres outils pour vos adhérents ?
Adriana Minchella : L’investissement dans nos outils n’est pas nouveau. C’est même l’un des axes stratégiques qui ont accompagné le développement du CEDIV depuis plusieurs années.
Mais lorsque nous parlons d’outils, nous ne parlons pas uniquement de technologie.
Notre objectif est d’aider les agences à être plus performantes, mieux organisées et mieux préparées aux évolutions de notre métier.
Nous avons ainsi renforcé tout ce qui touche au pilotage de l’entreprise. Sous l’impulsion de Stéphane Roussel, nous développons des méthodes et des outils permettant aux adhérents de mieux suivre leurs performances, d’identifier leurs axes de progression et surtout de gagner davantage en rentabilité.
Nous avons également engagé un important travail sur la communication. Grâce à Fanny (Cuzin ndlr) et à son équipe, de nombreux outils et kits de communication ont été développés afin d’aider les agences à gagner en visibilité, à animer leurs communautés et à valoriser leur expertise.
La formation constitue un autre pilier essentiel. Sous la responsabilité de Sylvie Da Silva (enQuête2sens), nous poursuivons l’accompagnement des équipes afin qu’elles puissent développer leurs compétences et s’adapter aux nouvelles attentes des clients comme aux évolutions de nos métiers.
Enfin, nous travaillons activement à la transformation technologique du réseau. Avec Maeva Beaudier et les équipes concernées, nous construisons une véritable vision de l’agence de demain, intégrant l’intelligence artificielle, l’automatisation de certaines tâches et de nouveaux outils destinés à simplifier le quotidien des conseillers voyages.
Nous sommes probablement à l’aube de l’une des plus grandes mutations que notre profession ait connues depuis l’arrivée d’Internet.
Notre ambition n’est pas de remplacer l’humain par la technologie. Elle est au contraire de mettre la technologie au service de l’humain afin que les agences puissent consacrer davantage de temps au conseil, à la relation client et à la création de valeur.
Au fond, notre ambition est simple : aider nos adhérents à vendre mieux, à gagner plus, à gagner du temps et à aborder l’avenir avec davantage de sérénité.
Adriana Minchella : L’investissement dans nos outils n’est pas nouveau. C’est même l’un des axes stratégiques qui ont accompagné le développement du CEDIV depuis plusieurs années.
Mais lorsque nous parlons d’outils, nous ne parlons pas uniquement de technologie.
Notre objectif est d’aider les agences à être plus performantes, mieux organisées et mieux préparées aux évolutions de notre métier.
Nous avons ainsi renforcé tout ce qui touche au pilotage de l’entreprise. Sous l’impulsion de Stéphane Roussel, nous développons des méthodes et des outils permettant aux adhérents de mieux suivre leurs performances, d’identifier leurs axes de progression et surtout de gagner davantage en rentabilité.
Nous avons également engagé un important travail sur la communication. Grâce à Fanny (Cuzin ndlr) et à son équipe, de nombreux outils et kits de communication ont été développés afin d’aider les agences à gagner en visibilité, à animer leurs communautés et à valoriser leur expertise.
La formation constitue un autre pilier essentiel. Sous la responsabilité de Sylvie Da Silva (enQuête2sens), nous poursuivons l’accompagnement des équipes afin qu’elles puissent développer leurs compétences et s’adapter aux nouvelles attentes des clients comme aux évolutions de nos métiers.
Enfin, nous travaillons activement à la transformation technologique du réseau. Avec Maeva Beaudier et les équipes concernées, nous construisons une véritable vision de l’agence de demain, intégrant l’intelligence artificielle, l’automatisation de certaines tâches et de nouveaux outils destinés à simplifier le quotidien des conseillers voyages.
Nous sommes probablement à l’aube de l’une des plus grandes mutations que notre profession ait connues depuis l’arrivée d’Internet.
Notre ambition n’est pas de remplacer l’humain par la technologie. Elle est au contraire de mettre la technologie au service de l’humain afin que les agences puissent consacrer davantage de temps au conseil, à la relation client et à la création de valeur.
Au fond, notre ambition est simple : aider nos adhérents à vendre mieux, à gagner plus, à gagner du temps et à aborder l’avenir avec davantage de sérénité.
TourMaG - Quel regard portez-vous sur l’évolution de la gouvernance du CEDIV et la place de la nouvelle génération au sein du réseau ?
Adriana Minchella : C’est probablement l’un des sujets qui me tient le plus à cœur.
Le CEDIV a été construit grâce à l’engagement de femmes et d’hommes qui ont donné de leur temps, de leur énergie et beaucoup de passion à cette aventure collective.
Nous avons aujourd’hui la responsabilité de transmettre cet héritage.
Préparer l’avenir ne signifie pas remettre en cause systématiquement ce qui existe. Cela signifie comprendre pourquoi certaines règles ont été mises en place, respecter l’histoire de la coopérative et faire évoluer le modèle lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt collectif.
La nouvelle génération est déjà présente dans nos commissions, nos délégations régionales et nos groupes de travail.
Elle apporte de nouvelles compétences, une autre vision du monde et une formidable énergie. Notre rôle est de transmettre notre expérience tout en leur laissant la liberté d’écrire la suite de l’histoire. La transmission n’est pas une rupture. C’est un passage de relais.
TourMaG - Si vous deviez transmettre un seul message aux adhérents réunis à bord du Club Med 2 cette semaine, quel serait-il ?
Adriana Minchella : Je leur dirais simplement merci. Merci pour leur confiance, leur fidélité et leur engagement.
Nous avons traversé ensemble des périodes parfois difficiles, nous avons connu des succès, des remises en question et parfois même des tempêtes.
Mais chaque fois que le collectif a pris le dessus sur les intérêts individuels, nous sommes sortis plus forts. Le monde continuera à évoluer, les défis seront nombreux, mais je reste profondément convaincue que notre avenir dépendra toujours de notre capacité à partager, à transmettre et à construire ensemble.
Si j’ai appris une chose en plus de quarante ans dans ce métier et plus de vingt ans à la présidence du CEDIV, c’est que rien de durable ne se construit seul. Les plus belles réussites sont toujours collectives. C’est cette conviction qui continue à m’animer aujourd’hui.
Adriana Minchella : C’est probablement l’un des sujets qui me tient le plus à cœur.
Le CEDIV a été construit grâce à l’engagement de femmes et d’hommes qui ont donné de leur temps, de leur énergie et beaucoup de passion à cette aventure collective.
Nous avons aujourd’hui la responsabilité de transmettre cet héritage.
Préparer l’avenir ne signifie pas remettre en cause systématiquement ce qui existe. Cela signifie comprendre pourquoi certaines règles ont été mises en place, respecter l’histoire de la coopérative et faire évoluer le modèle lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt collectif.
La nouvelle génération est déjà présente dans nos commissions, nos délégations régionales et nos groupes de travail.
Elle apporte de nouvelles compétences, une autre vision du monde et une formidable énergie. Notre rôle est de transmettre notre expérience tout en leur laissant la liberté d’écrire la suite de l’histoire. La transmission n’est pas une rupture. C’est un passage de relais.
TourMaG - Si vous deviez transmettre un seul message aux adhérents réunis à bord du Club Med 2 cette semaine, quel serait-il ?
Adriana Minchella : Je leur dirais simplement merci. Merci pour leur confiance, leur fidélité et leur engagement.
Nous avons traversé ensemble des périodes parfois difficiles, nous avons connu des succès, des remises en question et parfois même des tempêtes.
Mais chaque fois que le collectif a pris le dessus sur les intérêts individuels, nous sommes sortis plus forts. Le monde continuera à évoluer, les défis seront nombreux, mais je reste profondément convaincue que notre avenir dépendra toujours de notre capacité à partager, à transmettre et à construire ensemble.
Si j’ai appris une chose en plus de quarante ans dans ce métier et plus de vingt ans à la présidence du CEDIV, c’est que rien de durable ne se construit seul. Les plus belles réussites sont toujours collectives. C’est cette conviction qui continue à m’animer aujourd’hui.