Adriana Minchella : « L’équilibre, c’est notre capacité à continuer à avancer »

Trouver l’équilibre dans un monde en déséquilibre

Ce thème n'est pas né d'une réflexion théorique. Il n'est pas né d'un effet de mode. Il est né de ce que nous avons vécu ensemble

».Tel est le thème choisi par le CEDIV pour le Convenc’Tour 2026 qui se tient à bord du Club Med 2.Face aux 200 participants adhérents, partenaires et équipes réunis sur le célèbre voilier, la présidente du CEDIV n’a pas éludé les difficultés, revenant sur», a-t-elle expliqué dès l'ouverture de la convention.