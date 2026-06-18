Corsair : voici les nouveaux hommes forts de la compagnie !

Selon nos informations, Pascal de Izaguirre, qui est également président de la FNAM, a vu ses prérogatives renouvelées. Il reste donc président-directeur général de Corsair.



Le conseil d’administration et son nouveau président actent également le départ de Patrick Vial-Collet, qui était jusque-là un dirigeant influent au sein de Corsair.



Nous retrouvons ainsi au sein de la structure sept personnes représentant Abbas Jaber et les actionnaires antillais, trois représentants de Marietton Développement et deux représentants de l’État.



Comme le rapportent nos confrères de Challenges, Jérôme Fournel a été nommé censeur du conseil d’administration. Ce poste, sans droit de vote, permettra surtout à l’État de participer aux débats du conseil et d’y faire entendre la position du gouvernement.



Le quinquagénaire a travaillé dans différents cabinets ministériels, notamment à plusieurs reprises auprès de Premiers ministres. Depuis janvier 2025, il est inspecteur général des Finances.