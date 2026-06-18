Corsair : voici les nouveaux hommes forts de la compagnie !

Fin septembre, Corsair aura les coudées franches et reprendra pleinement son avenir en main.
La compagnie aérienne tournera définitivement une lourde page de son histoire, marquée par six années de galère à rechercher de nouveaux actionnaires et à subir la tutelle de l’administration française, puis celle de Bruxelles.
La compagnie à la dérive bleue se porte mieux, affichant même un chiffre d’affaires et un bénéfice records en 2025.
Elle peut maintenant regarder vers l’avenir et entend se structurer pour poursuivre sur cette dynamique.
Lors d’un conseil d’administration, elle a également acté la nouvelle phase de son développement, selon les informations de Challenges, que nous avions également en notre possession.
La compagnie aérienne tournera définitivement une lourde page de son histoire, marquée par six années de galère à rechercher de nouveaux actionnaires et à subir la tutelle de l’administration française, puis celle de Bruxelles.
La compagnie à la dérive bleue se porte mieux, affichant même un chiffre d’affaires et un bénéfice records en 2025.
Elle peut maintenant regarder vers l’avenir et entend se structurer pour poursuivre sur cette dynamique.
Lors d’un conseil d’administration, elle a également acté la nouvelle phase de son développement, selon les informations de Challenges, que nous avions également en notre possession.
Abbas Jaber : le nouvel homme fort de Corsair
Afin de valider son plan de restructuration, Bruxelles demandait l’apport de new money. Initialement fixé à 50 millions d’euros, son montant a finalement été ramené à 30 millions d’euros.
Ce tour de table a connu de nombreux rebondissements, notamment après le désistement surprise de la République démocratique du Congo.
Le 12 juin dernier, l’augmentation de capital a enfin été validée.
En contrepartie d’un chèque de 15 millions d’euros injecté directement au capital de la compagnie, Abbas Jaber dispose maintenant de 40% des parts du transporteur.
L’homme d’affaires franco-sénégalais devient de fait le nouvel homme fort de la compagnie. Non seulement il est le premier actionnaire privé, mais il a également été nommé président du conseil d’administration.
Inconnu pour les acteurs du tourisme, le Franco-Libano-Sénégalais possède de nombreuses activités, notamment en Afrique.
Il est l’un des plus importants employeurs du Sénégal, selon Le Monde, à la tête du groupe Advens-Geocoton, qui emploie plusieurs milliers de personnes.
Jusqu’à présent, l’organigramme de Corsair comportait un conseil de surveillance, dans lequel nous retrouvions des actionnaires et des personnes désignées par ces derniers. Ses membres étaient élus lors de l’assemblée générale.
Nous y retrouvions par le passé Dominique Perben ou encore Constance Benqué, l’actuelle directrice d’Europe 1.
Le dernier président de cet organe était Denis Lesueur, le patron du groupe Loret. Une entreprise qui réalise 360 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les secteurs de l’automobile, de la fibre et de l’aérien.
Denis Lesueur possède également la compagnie St Barth Executive, qui a signé un partenariat stratégique avec Corsair l’année dernière.
Ce tour de table a connu de nombreux rebondissements, notamment après le désistement surprise de la République démocratique du Congo.
Le 12 juin dernier, l’augmentation de capital a enfin été validée.
En contrepartie d’un chèque de 15 millions d’euros injecté directement au capital de la compagnie, Abbas Jaber dispose maintenant de 40% des parts du transporteur.
L’homme d’affaires franco-sénégalais devient de fait le nouvel homme fort de la compagnie. Non seulement il est le premier actionnaire privé, mais il a également été nommé président du conseil d’administration.
Inconnu pour les acteurs du tourisme, le Franco-Libano-Sénégalais possède de nombreuses activités, notamment en Afrique.
Il est l’un des plus importants employeurs du Sénégal, selon Le Monde, à la tête du groupe Advens-Geocoton, qui emploie plusieurs milliers de personnes.
Jusqu’à présent, l’organigramme de Corsair comportait un conseil de surveillance, dans lequel nous retrouvions des actionnaires et des personnes désignées par ces derniers. Ses membres étaient élus lors de l’assemblée générale.
Nous y retrouvions par le passé Dominique Perben ou encore Constance Benqué, l’actuelle directrice d’Europe 1.
Le dernier président de cet organe était Denis Lesueur, le patron du groupe Loret. Une entreprise qui réalise 360 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les secteurs de l’automobile, de la fibre et de l’aérien.
Denis Lesueur possède également la compagnie St Barth Executive, qui a signé un partenariat stratégique avec Corsair l’année dernière.
Corsair : Pascal de Izaguirre conforté, Bercy place un de ses hommes
Selon nos informations, Pascal de Izaguirre, qui est également président de la FNAM, a vu ses prérogatives renouvelées. Il reste donc président-directeur général de Corsair.
Le conseil d’administration et son nouveau président actent également le départ de Patrick Vial-Collet, qui était jusque-là un dirigeant influent au sein de Corsair.
Nous retrouvons ainsi au sein de la structure sept personnes représentant Abbas Jaber et les actionnaires antillais, trois représentants de Marietton Développement et deux représentants de l’État.
Comme le rapportent nos confrères de Challenges, Jérôme Fournel a été nommé censeur du conseil d’administration. Ce poste, sans droit de vote, permettra surtout à l’État de participer aux débats du conseil et d’y faire entendre la position du gouvernement.
Le quinquagénaire a travaillé dans différents cabinets ministériels, notamment à plusieurs reprises auprès de Premiers ministres. Depuis janvier 2025, il est inspecteur général des Finances.
Le conseil d’administration et son nouveau président actent également le départ de Patrick Vial-Collet, qui était jusque-là un dirigeant influent au sein de Corsair.
Nous retrouvons ainsi au sein de la structure sept personnes représentant Abbas Jaber et les actionnaires antillais, trois représentants de Marietton Développement et deux représentants de l’État.
Comme le rapportent nos confrères de Challenges, Jérôme Fournel a été nommé censeur du conseil d’administration. Ce poste, sans droit de vote, permettra surtout à l’État de participer aux débats du conseil et d’y faire entendre la position du gouvernement.
Le quinquagénaire a travaillé dans différents cabinets ministériels, notamment à plusieurs reprises auprès de Premiers ministres. Depuis janvier 2025, il est inspecteur général des Finances.
Corsair : Eric Kuo nommé président de la holding
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Pour compléter le tableau des nouveaux hommes forts de la compagnie, il convient de regarder plus en détail son actionnariat.
Si Abbas Jaber apporte 40% du capital, 52% sont détenus par différents investisseurs regroupés au sein de la société Blue Sky Holding.
Cette dernière rassemble en grande partie ceux qui ont contribué à sauver la compagnie durant la crise sanitaire, comme Patrick Vial-Collet, Denis Lesueur, Pascal et Jean-François Le Métayer, Bruno Blandin, Franck Chaulet ou encore André Saad...
À ceux-ci s’ajoutent Laurent Abitbol et Eric Kuo.
Notons d’ailleurs que cette holding, un temps présidée par Patrick Vial-Collet, l’est depuis le début de l’année par Eric Kuo. Le président-directeur général du groupe Sainte-Claire sera accompagné de Bertrand Robert, associé fondateur d’AMI Capital, nommé directeur général.
Ce dernier est un proche de Laurent Abitbol.
Il a non seulement participé à la dernière opération de LBO de Marietton Développement, en tant que conseil en management et en opérations, mais il figure aussi dans la réorganisation de l’organigramme du géant français.
Enfin, les 8% restants sont détenus par la Société d’économie mixte patrimoniale de la Région Guadeloupe.
Si Abbas Jaber apporte 40% du capital, 52% sont détenus par différents investisseurs regroupés au sein de la société Blue Sky Holding.
Cette dernière rassemble en grande partie ceux qui ont contribué à sauver la compagnie durant la crise sanitaire, comme Patrick Vial-Collet, Denis Lesueur, Pascal et Jean-François Le Métayer, Bruno Blandin, Franck Chaulet ou encore André Saad...
À ceux-ci s’ajoutent Laurent Abitbol et Eric Kuo.
Notons d’ailleurs que cette holding, un temps présidée par Patrick Vial-Collet, l’est depuis le début de l’année par Eric Kuo. Le président-directeur général du groupe Sainte-Claire sera accompagné de Bertrand Robert, associé fondateur d’AMI Capital, nommé directeur général.
Ce dernier est un proche de Laurent Abitbol.
Il a non seulement participé à la dernière opération de LBO de Marietton Développement, en tant que conseil en management et en opérations, mais il figure aussi dans la réorganisation de l’organigramme du géant français.
Enfin, les 8% restants sont détenus par la Société d’économie mixte patrimoniale de la Région Guadeloupe.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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