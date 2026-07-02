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Ponant Explorations : Nicolas Gronier est nommé Chief Marketing Officer

Il prend la direction globale des pôles de la marque à compter de l'été 2026


À la suite du déploiement de son nouveau plan d'entreprise interne baptisé « North Star », la compagnie de croisières Ponant Explorations annonce l'arrivée de Nicolas Gronier au poste de Chief Marketing Officer, une fonction qu'il occupe depuis le 29 juin 2026.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 2 Juillet 2026 à 14:24

Nicolas Gronier est nommé Chief Marketing Officer de PONANT EXPLORATIONS, Photo by PONANT
Nicolas Gronier est nommé Chief Marketing Officer de PONANT EXPLORATIONS, Photo by PONANT
CroisiEurope
La compagnie de croisières Ponant Explorations officialise ainsi l'intégration de Nicolas Gronier en tant que directeur du marketing global.

Cette nomination, effective depuis la fin du mois de juin, s'inscrit dans le cadre de la mise en place de leur nouveau projet interne appelé « North Star ». Installé au sein de la division Commercial & Growth, il prend la tête d'un pôle dont la feuille de route se concentre sur « l'efficacité des leviers d'acquisition, le marketing produit, la connaissance client et le développement des partenariats commerciaux. »

À ce titre, il supervise directement plusieurs services clés de l'entreprise, à savoir les équipes Global Brand, Creative studio, Digital, Operations et Product Marketing. Sa venue a pour but de soutenir le développement de l'entreprise, « à un moment clé de notre développement », comme l'explique un communiqué par la voix de Belinda Hindmarsh, Deputy CEO Commercial & Growth.

Un parcours de vingt ans ancré dans l'univers du luxe et de l'hospitalité

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Le nouveau directeur bénéficie d'une expérience professionnelle de plus de deux décennies acquise au cours de fonctions exercées entre la France et l'Australie. Spécialisé dans le pilotage de l'image de marque et des outils numériques pour le secteur haut de gamme, son parcours intègre notamment des missions pour l'Opéra de Sydney, institution où il a dirigé une refonte complète de la communication et de l'écosystème digital.

Avant de rejoindre les équipes de Ponant Explorations, Nicolas Gronier officiait depuis trois ans pour le groupe hôtelier Accor.

À ce titre, il a notamment pris en charge la réorganisation de la marque Sofitel à l'échelle internationale via le déploiement d'une nouvelle identité et de nouveaux parcours d'achat pour les utilisateurs.

La compagnie a également récemment annoncé la nomination de Gino Andreetta (ex-Club Med) au poste de Chief Client & Hospitality Officer.

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Tags : ponant
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