logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Ponant Explorations dévoile une nouvelle croisière entre Bahamas et République dominicaine

Une autre lecture des Caraïbes


Ponant Explorations vient d'ouvrir les réservations d'une nouvelle croisière programmée en janvier et février 2028 à bord du Champlain, entre La Romana, en République dominicaine, et Nassau, aux Bahamas. Une première pour l'armateur.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 09:10

Les clients découvriront Staniel Cay, célèbre pour ses cochons nageurs - DepositPhotos.com, ksmith0808
Les clients découvriront Staniel Cay, célèbre pour ses cochons nageurs - DepositPhotos.com, ksmith0808
CroisiEurope
Commercialisé sous le nom de « Joyaux du nord des Caraïbes », Ponant Explorations vient d'ouvrir les réservations pour un nouvel itinéraire de huit jours entre La Romana et Nassau.

Il sera proposé lors de quatre départs, les 12, 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février 2028.

Les passagers navigueront entre trois pays - République dominicaine, îles Turques-et-Caïques et Bahamas - avec une excursion incluse chaque jour, accompagnés des guides-naturalistes de la compagnie et de partenaires locaux.

L'objectif est clairement de s'éloigner des escales les plus fréquentées pour privilégier une découverte plus immersive.

Ponant met notamment en avant l'escale de Monte Cristi, au cœur d'un parc national dominicain, la troisième plus grande barrière de corail au monde aux îles Turques-et-Caïques, ou encore Staniel Cay, célèbre pour ses cochons nageurs.

Mangroves, bancs de sable, récifs coralliens, grottes et jardins botaniques complètent le programme.

Un itinéraire conçu sur le terrain

Autres articles
Selon Ponant Explorations, cette nouvelle croisière est le fruit d'un important travail de repérage conduit par José Sarica, directeur Expérience expédition R&D.

L'ambition était d'identifier des sites moins connus tout en conservant ce qui fait l'ADN de la destination : une nature préservée, une histoire marquée par les peuples premiers, la colonisation et la piraterie, ainsi que des rencontres avec les acteurs locaux.

Proposé à partir de 4 430 euros, ce programme sera assuré par Le Champlain lors de quatre départs seulement, un positionnement qui confirme la volonté de Ponant Explorations de privilégier des expériences en petit comité sur des itinéraires différenciants.

Lu 157 fois

Tags : croisieres, ponant
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news CruiseMaG

Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence

Casques VR, roadshows : Costa accélère et révolutionne l’expérience en agence
Costa sillonne la France et les Antilles avec ses roadshows et déploie des outils nouvelle...
Dernière heure

Azureva : Germain Dheilly nouveau responsable acquisition clients B2B

Brittany Ferries célèbre les anniversaires de ses lignes historiques transmanches

EXO Travel rejoint le groupe JTB pour soutenir sa croissance à long terme en Asie et au-delà

Ponant Explorations dévoile une nouvelle croisière entre Bahamas et République dominicaine

Atout France lance Tourisme & Innovation pour accompagner les professionnels

Brand News

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre
Si on vous dit Norvège, Ecosse, Islande et Irlande, il souffle comme un petit vent de fraîcheur...
Les annonces

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Tourville (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

Cet été, la Tunisie en formule tout inclus dès 499 € avec Mondial Tourisme

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs

TUI France mobilise sa 4ᵉ force de vente à Saïdia Mediterrania pour accompagner l’ouverture de ses nouveaux clubs
Distribution

Distribution

APST : les défaillances reculent en 2025, quid de 2026 ?

APST : les défaillances reculent en 2025, quid de 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Notre-Dame de Paris : une réforme des visites inquiète les guides-conférenciers

Notre-Dame de Paris : une réforme des visites inquiète les guides-conférenciers
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

EXO Travel rejoint le groupe JTB pour soutenir sa croissance à long terme en Asie et au-delà

EXO Travel rejoint le groupe JTB pour soutenir sa croissance à long terme en Asie et au-delà
Production

Production

Familles, duos : Top of Travel lance ses offres pour l'été 2026

Familles, duos : Top of Travel lance ses offres pour l'été 2026
AirMaG

AirMaG

Air Austral : bénéfices retrouvés, mais des défis toujours nombreux pour l'Outre-mer

Air Austral : bénéfices retrouvés, mais des défis toujours nombreux pour l'Outre-mer
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Atout France lance Tourisme & Innovation pour accompagner les professionnels

Atout France lance Tourisme &amp; Innovation pour accompagner les professionnels
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Villanovo renforce son offre B2B sur le marché des villas haut de gamme

Villanovo renforce son offre B2B sur le marché des villas haut de gamme
HotelMaG

Hébergement

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie

Hyatt annonce trois nouvelles ouvertures en Italie
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel

ATR met le cap sur le Golfe du Morbihan pour son séminaire annuel
CruiseMaG

CruiseMaG

Brittany Ferries célèbre les anniversaires de ses lignes historiques transmanches

Brittany Ferries célèbre les anniversaires de ses lignes historiques transmanches
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias