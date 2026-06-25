Ponant Explorations dévoile une nouvelle croisière entre Bahamas et République dominicaine

Les clients découvriront Staniel Cay, célèbre pour ses cochons nageurs - DepositPhotos.com, ksmith0808
Commercialisé sous le nom de « Joyaux du nord des Caraïbes », Ponant Explorations vient d'ouvrir les réservations pour un nouvel itinéraire de huit jours entre La Romana et Nassau.
Il sera proposé lors de quatre départs, les 12, 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février 2028.
Les passagers navigueront entre trois pays - République dominicaine, îles Turques-et-Caïques et Bahamas - avec une excursion incluse chaque jour, accompagnés des guides-naturalistes de la compagnie et de partenaires locaux.
L'objectif est clairement de s'éloigner des escales les plus fréquentées pour privilégier une découverte plus immersive.
Ponant met notamment en avant l'escale de Monte Cristi, au cœur d'un parc national dominicain, la troisième plus grande barrière de corail au monde aux îles Turques-et-Caïques, ou encore Staniel Cay, célèbre pour ses cochons nageurs.
Mangroves, bancs de sable, récifs coralliens, grottes et jardins botaniques complètent le programme.
Il sera proposé lors de quatre départs, les 12, 19 et 26 janvier ainsi que le 2 février 2028.
Les passagers navigueront entre trois pays - République dominicaine, îles Turques-et-Caïques et Bahamas - avec une excursion incluse chaque jour, accompagnés des guides-naturalistes de la compagnie et de partenaires locaux.
L'objectif est clairement de s'éloigner des escales les plus fréquentées pour privilégier une découverte plus immersive.
Ponant met notamment en avant l'escale de Monte Cristi, au cœur d'un parc national dominicain, la troisième plus grande barrière de corail au monde aux îles Turques-et-Caïques, ou encore Staniel Cay, célèbre pour ses cochons nageurs.
Mangroves, bancs de sable, récifs coralliens, grottes et jardins botaniques complètent le programme.
Un itinéraire conçu sur le terrain
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Selon Ponant Explorations, cette nouvelle croisière est le fruit d'un important travail de repérage conduit par José Sarica, directeur Expérience expédition R&D.
L'ambition était d'identifier des sites moins connus tout en conservant ce qui fait l'ADN de la destination : une nature préservée, une histoire marquée par les peuples premiers, la colonisation et la piraterie, ainsi que des rencontres avec les acteurs locaux.
Proposé à partir de 4 430 euros, ce programme sera assuré par Le Champlain lors de quatre départs seulement, un positionnement qui confirme la volonté de Ponant Explorations de privilégier des expériences en petit comité sur des itinéraires différenciants.
L'ambition était d'identifier des sites moins connus tout en conservant ce qui fait l'ADN de la destination : une nature préservée, une histoire marquée par les peuples premiers, la colonisation et la piraterie, ainsi que des rencontres avec les acteurs locaux.
Proposé à partir de 4 430 euros, ce programme sera assuré par Le Champlain lors de quatre départs seulement, un positionnement qui confirme la volonté de Ponant Explorations de privilégier des expériences en petit comité sur des itinéraires différenciants.