Ponant Explorations nomme Gino Andreetta à la tête de l’expérience client

Gino Andreetta rejoindra PONANT Explorations à compter du 1er juillet 2026 - Photo : PONANT Explorations, Nick Rains
Ponant Explorations poursuit l'évolution de son organisation avec la création d'une division Client & Hospitality et l'arrivée de Gino Andreetta à sa tête.
Rattaché directement au président Benoît-Etienne Domenget, il intégrera le comité exécutif du groupe à compter du 1er juillet 2026.
Figure connue du secteur du tourisme, Gino Andreetta a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de Club Med, où il a occupé plusieurs fonctions de direction à l'international pendant plus de 35 ans.
Il a notamment participé aux différentes étapes de montée en gamme du groupe ainsi qu'à son développement sur plusieurs marchés.
Son départ du Club Med avait été officialisé en 2025 dans un contexte marqué par plusieurs mouvements au sein de l'équipe dirigeante.
Rattaché directement au président Benoît-Etienne Domenget, il intégrera le comité exécutif du groupe à compter du 1er juillet 2026.
Figure connue du secteur du tourisme, Gino Andreetta a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de Club Med, où il a occupé plusieurs fonctions de direction à l'international pendant plus de 35 ans.
Il a notamment participé aux différentes étapes de montée en gamme du groupe ainsi qu'à son développement sur plusieurs marchés.
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Une nouvelle division dédiée au parcours client
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Avec cette nomination, Ponant Explorations crée une division regroupant l'ensemble des activités liées à l'expérience client.
Sous la responsabilité de Gino Andreetta seront réunis le design et les opérations hôtelières, la conception et le développement des produits, les explorations, la satisfaction client ainsi que les activités proposées à bord et à terre.
Selon la compagnie, cette organisation "vise à renforcer la cohérence du parcours voyageur et à coordonner les différents services participant à l'expérience d'exploration".
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Sous la responsabilité de Gino Andreetta seront réunis le design et les opérations hôtelières, la conception et le développement des produits, les explorations, la satisfaction client ainsi que les activités proposées à bord et à terre.
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