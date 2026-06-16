Ponant ouvre les ventes 2028 pour l'Arctique

Ponant Explorations ira aussi en Islande en juillet 2028, avec la visite des îles sauvages de Grimsey et Heimaey. A noter que les excursions incluses (une par jour et par passager).



Enfin, des itinéraires sont prévus en Amérique du Nord d’août à octobre 2028. Parmi les temps forts : des sites classés Unesco (L’Anse aux Meadows, Québec, Lunenburg et le parc national du Gros-Morne) et des escales à Saint-Pierre-et-Miquelon, Montréal, Eastport (lieu d’arrivée des premiers colons français dans le Nouveau Monde), Martha's Vineyard (résidence estivale de présidents américains).