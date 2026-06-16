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Ponant ouvre les ventes 2028 pour l'Arctique

Plus 35 départs de mai à octobre 2028


Ponant Explorations annonce l'ouverture des ventes pour l'Arctique, de mai à octobre 2028, période durant laquelle elle déploiera quatre navires dans la région, dont le Commandant Charcot.


Rédigé par le Mercredi 17 Juin 2026 à 11:44

Ponant Explorations ouvre à la vente plus 35 départs en Arctique de mai à octobre 2028 - Photo : Studio PONANT, Guillaume Robin
Ponant Explorations ouvre à la vente plus 35 départs en Arctique de mai à octobre 2028 - Photo : Studio PONANT, Guillaume Robin
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Ponant vient d'ouvrir les ventes de plus 35 départs vers l'Arctique, entre mai et octobre 2028.

Quatre navires y seront déployés, dont le Commandant Charcot, qui naviguera vers le pôle Nord géographique, de juin à septembre 2028 (8 départs, avec vols inclus Paris/Longyearbyen.

A noter qu'un départ en 18 nuits combinant pôle Nord et deux escales inédites au Groenland septentrional est proposé.

Le même navire desservira des itinéraires au Groenland, mer de Baffin et passage du Nord-Ouest de mai à août 2028, avec découverte de la région de Thulé et la baie de Disko, rencontres avec les communautés inuit dans leurs villages et la possibilité d’observer la faune.

La compagnie se rendra aussi au Svalbard, entre juin et juillet 2028. Les départs de juin proposent un itinéraire classique, "le meilleur du Spitzberg en 7 nuits seulement" ; tandis que ceux de juillet consistent en une circumnavigation de l’île du Spitzberg, un itinéraire jamais proposé depuis 2021, incluant la découverte des réserves naturelles du Nord-Est et du Sud-Est du Svalbard.

Islande et Amérique du Nord

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Ponant Explorations ira aussi en Islande en juillet 2028, avec la visite des îles sauvages de Grimsey et Heimaey. A noter que les excursions incluses (une par jour et par passager).

Enfin, des itinéraires sont prévus en Amérique du Nord d’août à octobre 2028. Parmi les temps forts : des sites classés Unesco (L’Anse aux Meadows, Québec, Lunenburg et le parc national du Gros-Morne) et des escales à Saint-Pierre-et-Miquelon, Montréal, Eastport (lieu d’arrivée des premiers colons français dans le Nouveau Monde), Martha's Vineyard (résidence estivale de présidents américains).

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Tags : arctique, ponant
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