LATAM s'associe à Ponant pour ses premiers vols charters passagers avec du SAF

LATAM réalise ses premiers vols charters passagers associés à l’utilisation de SAF, Depositphotos.com
LATAM Airlines Group a franchi une étape de plus en réalisant ses premiers vols charters passagers avec attribution de carburant d’aviation durable.
Cette opération a été développée en collaboration directe avec la compagnie française d’expéditions PONANT, marquant le premier projet de réduction des émissions associé à des opérations charters passagers mené conjointement par la compagnie aérienne et l'un de ses clients.
La rotation a porté sur un total de 13 vols opérés entre Santiago du Chili et Ushuaïa, en Argentine, à destination desquels ont été alloués 22 400 cents gallons de carburant Neste MY SAF.
Produit à partir de matières premières renouvelables, ce carburant spécifique permet une réduction des émissions de soixante-quatorze virgule soixante-douze pour cent sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport au carburant fossile conventionnel Jet A-1.
Cette opération a été développée en collaboration directe avec la compagnie française d’expéditions PONANT, marquant le premier projet de réduction des émissions associé à des opérations charters passagers mené conjointement par la compagnie aérienne et l'un de ses clients.
La rotation a porté sur un total de 13 vols opérés entre Santiago du Chili et Ushuaïa, en Argentine, à destination desquels ont été alloués 22 400 cents gallons de carburant Neste MY SAF.
Produit à partir de matières premières renouvelables, ce carburant spécifique permet une réduction des émissions de soixante-quatorze virgule soixante-douze pour cent sur l’ensemble de son cycle de vie par rapport au carburant fossile conventionnel Jet A-1.
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Pour garantir la traçabilité de cette initiative, les volumes ont été attribués selon la méthodologie de chaîne de contrôle « Book and Claim ». Le calcul de la baisse des émissions a quant à lui été établi conformément aux exigences rigoureuses du programme CORSIA de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Thibaud Morand, Directeur général de LATAM Airlines pour l’Europe, l’Asie et l’Océanie, a souligné l'importance de cette dynamique en déclarant que progresser vers une aviation plus durable nécessite l’engagement et la collaboration de l’ensemble de la chaîne de valeur.
De son côté, Wassim Daoud, Directeur RSE et Développement Durable de PONANT EXPLORATIONS, a exprimé sa fierté en affirmant que cette collaboration constitue une étape supplémentaire dans leur engagement en faveur d’un tourisme plus durable et permet d'accompagner la décarbonation du transport tout en offrant aux passagers des expériences d’exploration plus respectueuses de l’environnement.
Thibaud Morand, Directeur général de LATAM Airlines pour l’Europe, l’Asie et l’Océanie, a souligné l'importance de cette dynamique en déclarant que progresser vers une aviation plus durable nécessite l’engagement et la collaboration de l’ensemble de la chaîne de valeur.
De son côté, Wassim Daoud, Directeur RSE et Développement Durable de PONANT EXPLORATIONS, a exprimé sa fierté en affirmant que cette collaboration constitue une étape supplémentaire dans leur engagement en faveur d’un tourisme plus durable et permet d'accompagner la décarbonation du transport tout en offrant aux passagers des expériences d’exploration plus respectueuses de l’environnement.