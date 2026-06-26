LATAM s'associe à Ponant pour ses premiers vols charters passagers avec du SAF

La compagnie aérienne s'associe avec PONANT

En partenariat avec PONANT, LATAM a opéré 13 vols charters entre le Chili et l’Argentine en utilisant du carburant d’aviation durable (SAF). Cette première opération conjointe a permis de réduire 160 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone, s'inscrivant dans l'objectif de neutralité carbone du groupe pour 2050.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 26 Juin 2026 à 17:32

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