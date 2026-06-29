IFTM : Les nouveautés de la 48e édition



Un nouveau fil rouge : « La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l’impact »

Après deux éditions consacrées aux nouveaux horizons durables puis à l'action collective, IFTM propose pour 2026 un nouveau fil rouge : « La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact ». Le salon propose de replacer au centre du débat la manière dont la valeur se construit, se structure, se pilote et se partage au sein des filières professionnelles, afin d’éclairer les décisions stratégiques qui façonnent l’avenir du secteur.



La programmation s'articule autour de trois axes :



● La valeur économique et territoriale : évolution des modèles d'affaires, rôle de la data et de l'intelligence artificielle, nouvelles attentes des voyageurs et des professionnels.



● La valeur humaine et relationnelle : talents, transformation des métiers, impact des transformations digitales sur les relations professionnelles.



● La valeur durable et collective : mesure des impacts RSE, outils de reporting, coopérations sectorielles, durabilité comme facteur de compétitivité.



L’Ouzbékistan, pays à l’honneur de l’édition 2026

Pour cette édition, IFTM met à l'honneur l'Ouzbékistan. Situé au carrefour des routes de la Soie, le pays rayonne notamment à travers ses villes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, Samarcande, Boukhara et Khiva, ainsi que par la richesse de ses savoir-faire artisanaux.



Portée par d'importants investissements des infrastructures du pays, le tourisme à destination connaît une croissance remarquable : 11,7 millions de visiteurs accueillis en 2025, soit une hausse de 30 % par rapport à 2024, dont près de 30 000 Français. La tendance se confirme en 2026 avec déjà 15 000 visiteurs français enregistrés sur les six premiers mois de l'année. Un programme d'animations dédié accompagnera les trois jours du salon.



Le Club Affaires fait peau neuve avec un nouveau programme de matchmaking

Le Club Affaires change d'emplacement cette année et lance, pour la première fois, un programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate. Ces rencontres se tiendront le jeudi 17 septembre de 8h30 à 10h30, avant l'ouverture officielle du salon. L'espace réunit déjà 38 exposants confirmés, pour un objectif de 50.



À partir du 29 juin, chaque exposant pourra sélectionner via la plateforme Everywhere ses interlocuteurs prioritaires parmi les travel managers, acheteurs corporate et acheteurs MICE inscrits, et inversement. Le principe repose sur un système de « match » : un rendez-vous n'est confirmé que si les deux parties se sont mutuellement choisies. Le matin du 17 septembre, les participants enchaîneront cinq à six entretiens individuels de quinze à vingt minutes, rythmés par un signal sonore.



Au-delà du matchmaking, le Club Affaires proposera conférences, tables rondes et ateliers consacrés aux enjeux du voyage d'affaires, animés par l'AFTM, ainsi que des ateliers d'intelligence collective.



Nouveaux dispositifs pour les visiteurs

IFTM lance cette année le Billet Premium, une formule à 450 € TTC limitée à 50 personnes, donnant accès à des rendez-vous ciblés, une table réservée dans l'espace de rendez-vous d'affaires pour une demi-journée, et l'accès à l'espace VIP pour deux personnes par jour.



Côté outils digitaux, la plateforme Everywhere (qui avait permis de programmer 16 725 rendez-vous lors de l'édition 2025) reste accessible à tous pour préparer son planning en amont. Sur place, deux nouveaux dispositifs viennent compléter l'expérience : Colleqt, pour enregistrer les coordonnées d'un exposant via QR code, et IFTM Now, la nouvelle webapp centralisant l'intégralité du programme et la liste des exposants en un seul clic.



Des nouveaux parcours de visite thématiques font également leur apparition, animés par des étudiants formés aux enjeux du secteur. Ils guideront les visiteurs au sein de la Destination France autour de thématiques choisies, et à la rencontre d'exposants engagés sur la durabilité au départ du Village des Initiatives Durables by mN'O.



Enfin, la TechZone proposera un nouveau parcours immersif en plusieurs étapes, dont l'une mettra en scène une agence de voyage immersive installée en galerie commerçante, permettant de réserver directement des séjours croisière.



Le Village des Initiatives Durables by mN’O : une 2e édition avec de nouveaux formats

le Village des Initiatives Durables by mN'O se renouvelle en profondeur. Les visiteurs pourront emprunter des parcours de visite personnalisés, animés par des étudiants spécialisés, qui les emmèneront au-delà du village à la rencontre d'exposants engagés. L'espace s'ouvre également cette année à des entreprises porteuses de solutions innovantes.



Les échanges feront l'objet de podcasts enregistrés en direct avec (X)perientiel, média dédié aux enjeux de l'expérience client, du tourisme et de l'événementiel. Les Stand-Up for the Planet feront quant à eux leur retour avec une mise en scène et une diffusion renforcées sur les réseaux sociaux : les



La 2e édition du concours La Plume Verte by IFTM x ADONET sera également célébrée au cœur du village, avec une nouveauté au palmarès : un Prix Spécial Destinations ADONET, destiné à récompenser les journalistes valorisant les destinations membres de l'association et leurs engagements en matière de durabilité. Les journalistes intéressés peuvent candidater jusqu'au 14 août 2026 Fort du succès de sa première édition,se renouvelle en profondeur. Les visiteurs pourront emprunter des parcours de visite personnalisés, animés par des étudiants spécialisés, qui les emmèneront au-delà du village à la rencontre d'exposants engagés. L'espace s'ouvre également cette année à des entreprises porteuses de solutions innovantes.Les échanges feront l'objet de podcasts enregistrés en direct avec (X)perientiel, média dédié aux enjeux de l'expérience client, du tourisme et de l'événementiel. Les Stand-Up for the Planet feront quant à eux leur retour avec une mise en scène et une diffusion renforcées sur les réseaux sociaux : les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes à tous les professionnels et étudiants souhaitant partager leur vision du changement.La 2e édition du concourssera également célébrée au cœur du village, avec une nouveauté au palmarès : un Prix Spécial Destinations ADONET, destiné à récompenser les journalistes valorisant les destinations membres de l'association et leurs engagements en matière de durabilité. Les journalistes intéressés peuvent candidater jusqu'au 14 août 2026 sur le site d'IFTM



Les temps forts à ne pas manquer

Au-delà de ces nouveautés, l'édition 2026 sera rythmée par de nombreux rendez-vous : conférence inaugurale, Orchestra Start-Up Contest, baromètres consacrés à l'IA, au voyage d'affaires et au MICE, finales de la Travel Agents Cup et Travel Agents Cup Junior, Convention Afrique, ainsi qu'un programme dense de conférences, ateliers et tables rondes sur l'ensemble des espaces du salon.



Pour clore ces trois jours, la soirée IFTM x TourMaG Party se tiendra dans un nouveau lieu : Le Club Hausmann.

