Le paradoxe, c’est que notre État fonctionne quand la mer est agitée. Il fonctionne bien en période de crise et redevient particulièrement rigide lorsque la mer est calme.



Et c’est cela, le défi de la réforme de l’État.



Parce que l’on voit bien que notre actualité est étatique. La pandémie, c’est l’État. La guerre, c’est l’État. Les politiques énergétiques relèvent en partie, mais pas totalement, de l’État.



Je veux que vous soyez tous convaincus, et je le dis à dessein, y compris au regard des polémiques des semaines précédentes, que nous sommes dans un pays où l’État tient.



Nous sommes dans un pays où les fonctionnaires et les militaires font le travail

reproduire les mêmes erreurs

Pour l’ensemble des participants, plusieurs leviers peuvent être actionnés afin de ne pas connaître la situation qu’ont traversée la Grèce ou le Portugal au début du XXIe siècle."iLa facilité, dans pareille situation, consiste à réduire les investissements, alors que le choix devrait être de faire des efforts sur le fonctionnement de l’État, en diminuant les subventions, quelles qu’elles soient.Dans la région des Pays de la Loire, nous avons gagné deux années de capacité de financement en réduisant les dépenses de 100 millions d’euros sur un budget de 2 milliards]i", poursuit Christelle Morançais.Et dans une France sclérosée par la peur de l’autre, de l’avenir, des retraites, du chômage ou de l’IA, pas sûr que les débats aient soulagé les consciences, du moins celles des salariés et des petites mains qui composent le pays.Il a bien sûr été question des largesses de l’État vis-à-vis des entreprises, car il serait injuste de demander des efforts aux Français sans que tout le monde y contribue.Les dirigeants se sont montrés favorables à cette idée, tout en demandant en retour une libéralisation de l’investissement et un salaire net qui se rapproche du brut.", a tenu à rassurer et à recadrer le Premier ministre.Une manière de dire que, bien sûr, il faut moins de lourdeur administrative, moins de règles contraignantes et moins de charges… mais sans oublier que, dans cette période de permacrise, l’État reste en première ligne. La guerre en Iran est venue nous le rappeler.Les professionnels du tourisme ont frappé à de nombreuses reprises aux portes des ministères afin d’obtenir des aides. Elles sont finalement arrivées une fois la reprise des réservations actée.L’actuel gouvernement avait pour consigne de ne pas "",