« Il n'y a pas une checklist figée,

C'est surtout au fil de la discussion qu'on comprend si cette formule correspond au client. Je lui demande toujours comment il aime voyager et ce qu'il apprécie pendant ses vacances. »

« En circuit accompagné, on suit des horaires et un programme. En autotour, on peut s'arrêter lorsqu'un endroit nous plaît, modifier son itinéraire, prendre son temps. C'est cette envie de liberté qu'il faut identifier. »

« Les hébergements sont réservés, mais les voyageurs gèrent complètement leurs journées. Certains adorent cette autonomie, d'autres la vivent comme une contrainte »

« comprendre les motivations des participants à ce projet »