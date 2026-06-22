Tourisme : faut-il se spécialiser sur une niche en 2026 ? [ABO]

« Ce n’était pas une stratégie purement business : c’est vraiment un projet de vie. »

« une vraie connaissance du terrain, de la culture et des prestataires locaux ».

« Nous préférons être excellents sur un territoire que moyens sur vingt »

« la niche, c’est surtout proposer quelque chose que je maîtrise et que j’aime. »

« Les gens sont perdus face aux offres trop larges

Ce qu’ils recherchent aujourd’hui, c’est une expérience. »