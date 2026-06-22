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Tourisme : faut-il se spécialiser sur une niche en 2026 ? [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


Longtemps considéré comme risqué, le positionnement de niche s’impose aujourd’hui dans le tourisme. Face à des voyageurs mieux informés, à des plateformes capables de standardiser l’offre et à une concurrence accrue, de nombreuses agences misent désormais sur l’expertise. Mais cette stratégie est-elle devenue indispensable ? Et quels en sont les risques ?


Rédigé par le Lundi 22 Juin 2026 à 07:37

Se spécialiser sur une niche permet de créer une identité forte, mais elle expose aussi à plusieurs fragilités - DepositPhotos.com, studiostoks
Se spécialiser sur une niche permet de créer une identité forte, mais elle expose aussi à plusieurs fragilités - DepositPhotos.com, studiostoks
CroisiEurope
Destination unique, voyage sportif ou clientèle ultra-ciblée : en 2026, la niche semble bien plus qu’un simple positionnement marketing.

Pour Klara Ravier, fondatrice de Terre d’Albanie, créé en 2024, ce choix est avant tout personnel. « Ce n’était pas une stratégie purement business : c’est vraiment un projet de vie. »

D’origine albanaise, elle a choisi de construire une agence entièrement dédiée à cette destination afin de proposer « une vraie connaissance du terrain, de la culture et des prestataires locaux ».

Même logique chez Quentin Allaire et Arnaud Levet, fondateurs d’EGEA Voyages, spécialisés sur les Cyclades. « Nous préférons être excellents sur un territoire que moyens sur vingt », expliquent-ils.

Pour Matthieu Ruty, cofondateur de 360 Surf Travel, la niche est aussi liée à une passion.

Ancien compétiteur de funboard et passionné de surf, il a construit son entreprise autour d’un univers qu’il connaît parfaitement : « la niche, c’est surtout proposer quelque chose que je maîtrise et que j’aime. »

Tous dressent le même constat : les voyageurs recherchent désormais des spécialistes. « Les gens sont perdus face aux offres trop larges, estime Klara Ravier. Ce qu’ils recherchent aujourd’hui, c’est une expérience. »


Un levier de différenciation

Dans un marché saturé, la niche permet surtout de devenir identifiable. Chez Terre d’Albanie, la double culture franco-albanaise de Klara Ravier lui permet de se différencier.

EGEA Voyages observe le même phénomène : « Lorsqu’un voyageur cherche un spécialiste des Cyclades, il se tourne plus facilement vers nous qu’une agence généraliste. »

Cette logique est également celle de Bruno Peynichou, directeur général de Voyages Gallia. Le groupe vient de lancer la marque Gallia Andina, spécialiste du Pérou, après avoir développé une marque dédiée à l’Islande et une activité de niche autour du golf avec Golf Autour du Monde.

« Aujourd'hui, des voyagistes qui veulent vraiment apporter de la valeur doivent se différencier », affirme-t-il.

Chez 360 Surf Travel, la spécialisation est encore plus poussée : un site pour le surf, un autre pour le kite, un autre pour la plongée. « On fait de la niche dans la niche », résume Matthieu Ruty.

Tous mettent aussi en avant l’importance du réseau local et de l’expertise terrain pour créer de la confiance.

Une meilleure visibilité en ligne

Autre avantage : la visibilité en ligne.

« Le fait de parler uniquement de cette destination m’aide énormément en référencement naturel », explique Klara Ravier, aujourd’hui visible en première page Google sur la requête « agence de voyage Albanie », sans publicité payante.

Pour Matthieu Ruty, la légitimité fait la différence : « Un surfeur voit tout de suite si le site a été créé par quelqu’un qui surfe réellement. »

Bruno Peynichou partage cette analyse. « Aujourd'hui, pour émerger dans l'univers digital, il faut une identité propre. Gallia reste une marque généraliste, mais certaines destinations méritent un positionnement spécifique », explique le directeur général de Voyages Gallia.

Chez EGEA Voyages, la stratégie repose surtout sur la communauté. Leur groupe Facebook dédié aux Cyclades compte plus de 2 200 membres qualifiés et représente environ 60% du chiffre d’affaires de l’agence.

« La visibilité seule ne fait pas vendre. Ce qui compte, c’est la qualité de l’audience », rappellent les fondateurs.

Les niches qui progressent

Les professionnels observent une forte progression des voyages expérientiels et immersifs.

Pour Matthieu Ruty, « tout ce qui touche au voyage sportif immersif progresse fortement ». Surf, kite, plongée, vélo ou photo : les voyageurs cherchent des expériences qu’ils ne peuvent pas organiser seuls.

À l’inverse, les offres standardisées arrivent à saturation. « Les classiques vol + hôtel + transfert sont désormais disponibles partout », soulignent Quentin Allaire et Arnaud Levet. « Tout ce qui n’apporte pas de valeur ajoutée subit une pression croissante sur les prix. »

Certaines niches commencent aussi à ralentir. Matthieu Ruty cite notamment les « yoga retreats », où « l’offre dépasse largement la demande ».

Des risques bien réels

La niche permet de créer une identité forte, mais elle expose aussi à plusieurs fragilités.

Le principal risque reste la dépendance à une destination ou à un marché étroit. « Quand on travaille sur une seule destination, il suffit qu’il se passe quelque chose pour que cela ait un impact direct sur l’activité », explique Klara Ravier.

Même constat chez EGEA Voyages, qui a observé un ralentissement des réservations lors des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les professionnels évoquent aussi le risque de saturation touristique, la difficulté de fidéliser les clients sur une seule destination ou encore l’arrivée de nouveaux concurrents.

Pour limiter ces risques, certains envisagent déjà une diversification progressive. Terre d’Albanie réfléchit par exemple à développer des séjours vers la Macédoine du Nord ou le Monténégro.

Une stratégie exigeante

En 2026, la niche apparaît moins comme une mode que comme une réponse à l’évolution du marché.

Face à des voyageurs capables de comparer les offres en quelques clics, la valeur ajoutée des agences repose désormais sur l’expertise, le conseil et l’expérience.

Mais la spécialisation ne garantit pas le succès. Elle demande une vraie légitimité, une forte connaissance terrain et une capacité à créer une communauté fidèle.

« Quand une niche fonctionne bien, elle attire forcément des concurrents, rappelle Matthieu Ruty. La seule réponse durable, c’est d’approfondir encore l’expertise. »

Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.



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Tags : guide pratique du pro, niche
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