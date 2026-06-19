Matthieu Ruty est co-fondateur et CEO de 360° Surf Travel, agence de voyage spécialisée dans les séjours surf et sports de glisse, qu'il a créée en 2013 avec son épouse.



Avant de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, Matthieu a dirigé pendant plusieurs années une agence, acquérant une solide expérience du secteur et de ses exigences en matière de qualité de service et de conformité réglementaire. C'est cette expérience qu'il met aujourd'hui au service de 360° Surf Travel, agence immatriculée auprès d'Atout France.



Surfeur passionné et sportif de haut niveau, Matthieu a pris ses premières vagues en planche à voile. Ancien champion de France junior de fun board en 1998. Toujours en recherche d'authenticité et de retour aux sources, son parcours sportif l'a naturellement conduit vers les origines de la glisse : le surf.



Avec 360° Surf Travel, Matthieu et son équipe — des conseillers voyage passionnés et des ambassadeurs qui testent personnellement chaque destination — proposent des séjours sur mesure incluant hébergement, cours de surf, surf guiding, location de voiture et billets d'avion. L'agence met un point d'honneur à travailler uniquement avec des structures compétentes, à jour sur les normes de sécurité, et privilégie de plus en plus les surfcamps à taille humaine et éco-responsables.



Installé depuis plusieurs années en Guadeloupe, Matthieu s'est remis à la natation et a remporté le championnat de Guadeloupe sur 25m nage libre (catégorie masters) il y a trois ans. Engagé dans la vie sportive locale, il a fondé et présidé le club de natation du Moule en 2024, qui a permis à plus de 125 nageurs de pratiquer leur sport, dont plusieurs compétiteurs de haut niveau repérés en championnats de France. Il a récemment transmis la présidence du club afin de se consacrer pleinement au développement de son tour operator pour les trois prochaines années.