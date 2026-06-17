Avant de créer son entreprise, Sengul a acquis une solide expérience au sein de plusieurs agences de voyages luxe. Ces expériences lui ont permis d’intervenir sur l’ensemble des métiers du secteur : production de voyages, management, relation client, marketing et communication. Cette polyvalence constitue aujourd’hui l’une de ses plus grandes forces. Elle maîtrise chaque étape du parcours voyageur et est capable d’accompagner ses clients avec une vision globale, de la conception d’un itinéraire à sa commercialisation.



Animée par des valeurs fortes — l'engagement, le respect, l’humain — elle fonde en parallèle l’Epicurien sans frontière, une association à but humanitaire et solidaire qui organise des voyages solidaires et mène des actions d’entraide auprès des populations les plus vulnérables à l’étranger.



Elle accompagne également des jeunes dans leur insertion professionnelle, en partenariat avec la Mission Locale.



Également élue dans sa ville, elle participe activement à la vie locale et oeuvre dans l’intérêt des habitants en contribuant au développement et au bien-être de sa commune.



Voyageuse curieuse, attentive et engagée, elle incarne un tourisme plus humain, plus conscient — et résolument tourné vers l’essentiel.



Aujourd’hui membre active de la communauté du tourisme, notamment à travers Atout France et l’IATA, Sengul continue de faire grandir L’Épicurien du Voyage en plaçant l’humain, l’émotion et l’excellence du service au centre de chaque projet.