Egea Voyages : un ex-gagnant de la Travel Agent Cup crée son agence ! [ABO]

TourMaG.com – Avez-vous rejoint un réseau ?



Arnaud Levet : Pour l'instant, non. Nous ne sommes pas fermés à l’idée de rejoindre un réseau, mais n’avons pas été approchés et apprécions notre indépendance. Nous n'avons pas à privilégier tel ou tel partenariat, nous sommes libres dans nos choix.



Après, peut-être qu’à terme on va y arriver, pour grandir et profiter d’outils de communication plus importants, mais ce n'est pas notre priorité.



Aujourd’hui, le côté humain est au cœur de nos préoccupations. L’astreinte par exemple sert de lien avec nos clients. Bien évidemment, nous avons eu quelques galères, mais bien souvent les gens nous envoient leurs plats au restaurant ou des photos de couchers de soleil.



TourMaG.com - Quels sont les challenges pour vous aujourd'hui ?



Quentin Allaire : Notre objectif est de devenir l'agence de référence sur les voyages sur mesure en Grèce et aux Cyclades, en B2C comme B2B.