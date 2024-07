Garantie financière : où en est le retrait d'Atradius ? 🔑

Comme nous l'avons déjà écrit à plusieurs reprises, Atradius Crédito y Caución quitte le marché de la garantie financière dans le secteur du tourisme.En septembre 2020, le spécialiste de l'assurance-crédit avait annoncé qu'il n'émettrait plus de nouvelle garantie. Il a ensuite décidé de stopper le cautionnement des agences de voyages etLa première en 2023 a concerné "les plus gros risques" et petit à petit les autres opérateurs.Sur le marché du tourisme, Atradius Crédito y Caución était le troisième acteur du secteur de la garantie financière avec une part de marché estimé à un peu plus de 10%.