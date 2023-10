Garantie financière : Arcus Solutions resserre les liens avec TourCom 🔑

Il s'agit à la fois de créations d'entreprises, comme de sociétés un peu plus conséquentes qui ont décidé de changer de garant financier

Nous rencontrons des professionnels qui ne se sentent pas suffisamment entendus auprès de leur garant actuel, d'autres qui craignent que leur contrat ne soit pas renouvelé en fin d'année et viennent se renseigner, et encore d'autres qui ne veulent plus fournir autant de contre-garanties, notamment sur les biens personnels

Il fait office de petit poucet dans le monde de la garantie financière tourisme.Arcus Solutions, sur le marché depuis décembre dernier, poursuit, petit pas par petit pas, sa percée dans l'Hexagone.Le mandataire d'Accelerant couvre à l'heure actuelle,, selon le registre d'Atout France. ", nous précise Guillaume Bossard, directeur des opérations pour Arcus Solutions et Travel & General, présent à Paris lors de l'IFTM Top Resa.Sur le salon B2B, le stand de l'agence a plus d'envergure que le corner de l'an dernier, et les rendez-vous se succèdent.Le ton des équipes se veut bienveillant. Ici, on parle", commente Emilie Marteau, souscriptrice senior pour Arcus Solutions, en charge des analyses financières pour la France.