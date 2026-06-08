TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Comment relancer efficacement un client « qui réfléchit » ? [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


Dans un contexte où les voyageurs prennent davantage le temps de comparer, de réfléchir et de sécuriser leurs projets, la relance commerciale est devenue un exercice d’équilibriste pour les agences de voyages. Trop insistante, elle peut faire fuir. Trop discrète, elle laisse le champ libre à la concurrence. Alors, comment trouver le bon dosage ? Suivez le guide !


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 07:21

Comment relancer efficacement un client « qui réfléchit » ? - Depositphotos.com Auteur studiostoks
Comment relancer efficacement un client « qui réfléchit » ? - Depositphotos.com Auteur studiostoks
Dream Yacht
Premier enseignement : il n’existe pas de règle universelle. La relance dépend autant du profil du client que du type de voyage vendu.

Chez Egea Voyages, Quentin Allaire et Arnaud Levet effectuent généralement une première relance trois jours après l’envoi du devis. Mais ils insistent sur un point : « Un séjour prévu dans trois semaines ne se gère évidemment pas de la même manière qu’un projet pour l’été suivant. »

Même approche chez Marion Benattar, à la tête de l'agence Mademoiselle Voyage qui laisse d’abord quelques jours au client pour consulter sa proposition : « Quand j’envoie un devis, j’attends généralement trois jours pour vérifier qu’il a bien été reçu et consulté. Ensuite, au bout d’une semaine à dix jours, je fais une relance plus approfondie afin d’avoir son ressenti sur la proposition. »

Idem chez Ghislaine Homond, fondatrice de l'agence Flash Voyages, qui rappelle rapidement son client pour b[vérifier que le devis n’est pas arrivé dans les spams et rappeler que « les options peuvent tomber ».]b

Pour Céline Leguay de Kaléidoscope Voyage, la relance est avant tout une question de ressenti : « L’idée, ce n’est pas de mettre la pression. Il peut y avoir plein de bonnes raisons pour lesquelles le projet n’avance pas. »


Téléphone, WhatsApp, Instagram : privilégier les échanges humains

Tous les professionnels interrogés s’accordent sur un point : les canaux les plus efficaces restent ceux qui favorisent une relation humaine et fluide.

Chez Egea Voyages, WhatsApp est devenu incontournable : « C’est aujourd’hui un canal très efficace, car il évite que les relances se perdent dans une boîte mail saturée. » Les messages vocaux permettent également d’expliquer un séjour de manière plus personnelle.

Marion Benattar commence généralement par un e-mail, puis passe au téléphone si nécessaire. Et lorsqu’un premier contact a eu lieu via Instagram ou Facebook, elle n’hésite pas à relancer directement sur ces plateformes.

Même logique chez Céline Leguay, qui privilégie l’appel téléphonique : « Je trouve ça plus humain. Ce n’est pas de la relance commerciale pure. C’est plutôt un appel amical pour savoir si je continue à avancer sur le projet ou non. »

A lire aussi : Savoir dire non à un client : une compétence clé pour les agences de voyages

Le personnalisé plutôt que l’automatisation

Les relances automatiques et impersonnelles semblent largement rejetées par les agences spécialisées dans le sur-mesure.

Chez Egea Voyages, « l’ADN de l’agence repose sur la proximité humaine ». Les messages sont systématiquement personnalisés afin que « le client se sente considéré et unique ».

Même vision pour Céline Leguay : « Les mails ou SMS du type “Où en êtes-vous de votre projet ?” je trouve ça trop commercial et trop figé. »

Marion Benattar privilégie, elle aussi, des formulations simples et ouvertes. « L’objectif est moins de pousser à la vente que d’ouvrir le dialogue et d’identifier les éventuels blocages », explique-t-elle.

Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.

Comprendre les freins avant de convaincre

Budget irréaliste, inquiétudes géopolitiques, comparaison concurrentielle, manque de disponibilité… les motifs d’hésitation sont multiples.

Pour Ghislaine Homond, « le principal frein, c’est souvent le budget ». Elle cite l’exemple d’un client souhaitant partir quinze jours au Japon à quatre avec 16 000 euros : « On lui explique que ça va être compliqué. Donc soit il augmente son budget, soit il part moins longtemps. »

Même constat chez Marion Benattar, qui préfère être totalement transparente : « Je cherche toujours à comprendre ce qui bloque réellement : le budget, la durée, le contenu du programme… »

Tous profitent de ces échanges pour mettre en avant leur valeur ajoutée : « expertise terrain, accompagnement humain, assistance en cas de problème, connaissance des destinations, avis clients positifs ou encore les garanties offertes en travaillant avec une agence immatriculée », liste Marion Benattar, qui s’est déjà retrouvée en concurrence avec des travel planner.

« Nos nombreux avis clients extrêmement positifs restent probablement notre meilleur levier de confiance », soulignent les fondateurs d’Egea Voyages.

Les erreurs à éviter : pression et faux sentiment d’urgence

Autres articles
Dernier enseignement : la relance commerciale agressive semble faire l’unanimité… contre elle.

« À un mois du départ, par exemple, je préciserai qu’il y a urgence à prendre une décision pour maintenir les options, mais je n’aime pas jouer sur la fausse urgence. Je n’aime pas ces techniques commerciales. C’est, à mon sens, anti-commercial », résume Marion Benattar.

Même rejet chez Céline Leguay : « Je refuse complètement les techniques de pression commerciale. Moi-même, je déteste ça en tant que cliente. »

Tous s’accordent néanmoins sur un point : il faut savoir relancer au bon moment , notamment lorsqu’une option expire ou que les tarifs évoluent réellement. Mais la transparence reste essentielle.

Pour Egea Voyages, la pire erreur serait finalement… de ne pas relancer du tout : « Si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances qu’un concurrent, lui, prenne ce temps-là. »

Au fond, ces professionnels rappellent qu’une relance efficace n’est pas un argumentaire commercial déguisé. C’est avant tout une manière d’entretenir la relation, de rassurer et d’accompagner le client dans sa réflexion.


Lu 466 fois

Tags : guide pratique du pro
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

RSE et communication : les clés pour valoriser ses engagements sans greenwashing [ABO]

RSE et communication : les clés pour valoriser ses engagements sans greenwashing [ABO]

Coolcation : est-ce vraiment la revanche des destinations fraîches ? [ABO] Coolcation : est-ce vraiment la revanche des destinations fraîches ? [ABO]

Comment relancer efficacement un client « qui réfléchit » ? [ABO] Comment relancer efficacement un client « qui réfléchit » ? [ABO]

Les métiers du tourisme face à l’IA : mutation technologique ou nouvelle hospitalité ? [ABO] Les métiers du tourisme face à l’IA : mutation technologique ou nouvelle hospitalité ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO] Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO] Parcs aquatiques : un avenir en demi-teintes [ABO]

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO] Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]

Dernière heure

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

Aircalin rejoint le label "Féminisons"

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SEZAME DES VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
Distribution

Distribution

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons
Partez en France

Partez en France

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme

Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme
Production

Production

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement
AirMaG

AirMaG

Aircalin rejoint le label "Féminisons"

Aircalin rejoint le label "Féminisons"
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias