« Un séjour prévu dans trois semaines ne se gère évidemment pas de la même manière qu’un projet pour l’été suivant. »

« Quand j’envoie un devis, j’attends généralement trois jours pour vérifier qu’il a bien été reçu et consulté. Ensuite, au bout d’une semaine à dix jours, je fais une relance plus approfondie afin d’avoir son ressenti sur la proposition. »

« les options peuvent tomber »

« L’idée, ce n’est pas de mettre la pression. Il peut y avoir plein de bonnes raisons pour lesquelles le projet n’avance pas. »