“Des clients nous sollicitent tous les ans pour des projets de voyage différents, mais qui ne donnent jamais suite,

Nous leur faisons une, deux, parfois trois propositions, puis ils disparaissent. Nous avons fini par les blacklister. Ce sont des cas rares, mais ils existent.”

“Chaque créateur de voyage de l’agence travaille sur un petit nombre de destinations qu’il connaît intimement. Alors quand un prospect nous demande un devis pour le

, un autre pour l’Afrique du Sud et un troisième pour la Norvège, on sait que le projet n’est pas mûr. Une collaboratrice de l’agence, ancienne conseillère dans une agence généraliste, prend le relais. Elle effectue un vrai travail de découverte client pour comprendre ses attentes et éviter d’envoyer quatre propositions sur quatre destinations différentes.”

“Nous refusons parfois des projets qui ne correspondent pas à notre ADN. Par exemple, un client qui demanderait une activité à dos d’éléphant, ou qui souhaiterait des hôtels ne correspondant pas à nos critères de charme et d’authenticité. Nous disons également non à un client qui veut simplement réserver un transfert ou un hôtel isolé. Dire non, c’est une manière de rester fidèle à notre promesse de voyage cousu main.”

“Il faut aussi savoir dire non lorsqu’un client demande une ristourne. Le prix affiché est le juste prix : il rémunère notre temps, notre expertise et le travail de nos partenaires locaux.”

“Il faut savoir dire non quand la demande sort complètement de notre champ d’expertise ou qu’elle ne permet pas de garantir le niveau de qualité que le client est en droit d’attendre. Mieux vaut refuser de vendre un pays dont on ne connaît pas les subtilités, plutôt que d’improviser au risque de décevoir.”

“Cela m’arrive finalement assez souvent de dire non, car je ne vends pas de packages. Et puis certains clients viennent avec des attentes déconnectées du réel, notamment sur le budget ou la période de l’année. J’ai une relation très proche avec ma clientèle : ils me contactent uniquement par bouche-à-oreille, en totale confiance. Je ne suis pas là pour leur ‘vendre’ un voyage, mais pour les conseiller au mieux de leurs intérêts. Donc finalement, je n’ai aucune difficulté à dire ‘non’, ou ‘oui mais’.”