Débuter dans le tourisme de groupe : mode d’emploi pour les agences

Reste à trouver des clients !



« Les clients, vous les avez en face de vous. En apprenant à les connaître, vous découvrez que celui qui vous achète un petit voyage, monsieur ou madame, travaille dans une entreprise où il connaît le responsable du CSE (Comité social et économique) et peut vous transmettre ses coordonnées. C'est peut-être aussi le président d'une association. Vous pourriez être surpris ! » avance Nicolas Williams.



Si les CSE sont une bonne cible, ils restent soumis aux élections syndicales tous les 4 ans, qui peuvent entraîner un changement d'interlocuteur. Mais le marché des CSE évolue également : « Avant, les CE subventionnaient beaucoup les voyages, parfois à hauteur de 30, 40 ou 50 %. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins fréquent, et certains ne subventionnent plus du tout. Ils privilégient plutôt les chèques-vacances, les chèques-cadeaux, ou encore des plateformes ou des clubs qui offrent des réductions sur des voyages individuels.



Il y a moins de CE actifs, moins de budget, et aussi des salariés qui n’ont plus forcément envie de voyager ensemble. Il arrive que certains nous disent ne pas vouloir partir avec des collègues ou leur patron. Cela entraîne aussi un changement dans les formules proposées. » détaille Jean-Charles Franchomme.



Une tendance qui s'est accélérée « notamment depuis la Covid-19, avec une offre qui s'est diversifiée » ajoute Annabelle Imbert.