15 ans de Déclic Évasion : quand l'humain rencontre le digital (Vidéo)

Annabelle Imbert, co-fondatrice et co-gérante de Déclic Évasion était la rédactrice en chef du Membership Club by TourMaG. À l’occasion des 15 ans de l'entreprise, elle a pu revenir ce qui a fait le succès de ce voyagiste spécialiste des voyages de groupes.

Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 31 Octobre 2025

TourMaG – Vous venez d'enfiler le costume de rédactrice en chef du Membership Club by TourMaG. Que retenez-vous de cette expérience ?







TourMaG – Vous dirigez Déclic Évasion avec votre associé Olivier Bernard. L’entreprise vient de fêter ses 15 ans. Que retenez-vous de ces 15 années ?



Annabelle Imbert : Puisque vous l’évoquez, je voudrais rendre hommage à mon associé



Rien de tout cela n’aurait été possible sans lui, mais aussi sans nos clients et nos partenaires. Ce sont les piliers de cette belle aventure.



Ces 15 ans représentent bien plus que la longévité d'une entreprise. C'est vraiment une aventure humaine forte basée sur des valeurs solides : la confiance de nos clients, la qualité de notre accompagnement et surtout la sincérité et la richesse des liens que nous avons pu nouer avec eux. C'est une réussite partagée.



TourMaG - Pour fêter ces 15 ans, vous avez souhaité « partager » cet anniversaire avec vos clients…



Annabelle Imbert : Notre souhait était d’organiser un événement à notre image. Nous avons toujours vu le voyage comme un projet collectif, un petit peu comme un navire qui a besoin de son équipage pour avancer.



Nous avons choisi cette symbolique assez forte pour marquer ces 15 ans et cette belle réussite, puisqu'en plus, il se trouve que 2025 est notre plus belle année.



Nous avons invité nos clients à participer à une journée en mer au large de Saint-Raphaël pendant les mythiques voiles de Saint-Tropez. C'était absolument magnifique.



Annabelle Imbert : Nous avons énormément discuté sur les sujets majeurs qui touchent notre industrie touristique. J'ai adoré ce moment et je tenais d'ailleurs particulièrement à vous remercier, et à remercier l'ensemble de la rédaction de TourMaG pour cette invitation. Je suis honorée d'avoir pu vivre cet instant avec vous.

TourMaG - Que retenez-vous du chemin parcouru ? Quels sont les événements qui ont été particulièrement marquants pour votre entreprise ?



Annabelle Imbert : Comme tout acteur du tourisme, je dirais même de manière plus générale, comme tout entrepreneur, il y a eu des phases d'enthousiasme, de croissance, des phases de tempête où cela a été plus difficile.



La Covid-19 qui a mis à l'épreuve l'ensemble de la profession a été particulièrement marquante. Cependant, nous avons été assez chanceux parce que depuis notre création, nous avons toujours vendu des séjours en France.



Cette spécificité, nous a permis de maintenir le cap et d'arriver à passer cette épreuve de la meilleure façon qui soit, puisque ce positionnement sur l’Hexagone a été notre force.



Nous continuons d'ailleurs toujours de vendre la France. Cette période Covid a été aussi une période de remise en question.



Nous en avons profité pour capitaliser sur le travail déjà effectué, et nous avons essayé de voir comment nous pouvions faire évoluer notre offre pour l'adapter aux nouvelles attentes. Nous avons aussi plancher sur la digitalisation.



TourMaG - Vos clients sont essentiellement des CSE. Quelles sont les tendances ?



Annabelle Imbert : Le marché des groupes : CSE, groupes loisirs… est plutôt globalement très positif, puisqu’en ce qui nous concerne, 2025 est une très belle année.



Je crois que cette tendance est globale dans le secteur. En revanche, il est tout le temps soumis au cycle des élections, des élus qui se renouvellent tous les quatre ans.



Tous les quatre ans, nos interlocuteurs changent et avec eux, leur volonté de développer ou non des voyages en groupe. Depuis la Covid, l'offre a pas mal évolué, puisque les aides aux vacances ont été diversifiées. Le chèque-vacances, certes, existait déjà, mais il y a d'autres offres qui ont été proposées à cette période-là et qui perdurent et pénalisent aussi un petit peu le voyage de groupe.



Je pense notamment aux cartes de paiement, aux abondements pour des séjours individuels qui peuvent être réservés sur des plateformes en ligne. C'est dommage.

L'humain mais aussi des outils digitaux pour les clients CSE TourMaG - Justement, quelle est votre différence vis-à-vis de vos concurrents ? C'est quoi votre ADN ?



Annabelle Imbert : Nous avons toujours misé sur l'humain, comme vous avez pu le comprendre au préalable, avec un interlocuteur unique sur chaque dossier, de bout en bout : de la demande de devis jusqu'au retour en France après le voyage.



Un seul interlocuteur unique, pourquoi ? Tout simplement pour éviter toute forme de perte d'informations, pour optimiser la communication client et surtout pour avoir un accompagnement réellement personnalisé et sur mesure avec chacun de nos clients.



C’est le premier point, notre ADN : l'humain, la proximité, la confiance et la sincérité de nos relations avec nos clients. Le deuxième point, c'est que depuis déjà près de huit ans maintenant, nous avons développé des outils pour simplifier leur vie.



Nous leur proposons un accès à un site personnalisé Déclic Évasion avec tous leurs voyages à venir, leurs voyages réalisés et également toutes les enquêtes de satisfaction à l'issue de chaque voyage.



Chaque voyageur peut remplir son questionnaire de satisfaction, ce qui nous permet à l'heure actuelle d'affirmer que nous avons plus de 99,5% de nos voyageurs qui sont satisfaits par les prestations de l'agence. C'est plutôt encourageant.



Et parallèlement à ça, pendant la période du Covid, nous avons voulu aller plus loin. Nous avons voulu mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent gagner du temps, d'autres outils et notamment la possibilité de gérer les inscriptions en ligne, avec des process qui sont 100% digitalisés.



Il nous est déjà arrivé de faire des opérations clients sur des opérations de 24 heures où nous avons inscrit plus de 1 000 participants avec un process 100 % digitalisé. C’est assez rare et c'est une grosse valeur ajoutée. Nos clients gagnent du temps et peuvent se consacrer à leur mission réelle, qui est une mission de cohésion sociale.



TourMaG - Si vous simplifiez la vie de vos clients, en revanche, vous, dans vos relations avec vos fournisseurs, c'est quand même un peu plus compliqué, notamment avec les transporteurs. Les conditions se durcissent...



Annabelle Imbert : C'est une réalité. C'est vrai. La situation a pas mal évolué en 15 ans. Les durées d'options chez nos fournisseurs sont de plus en plus courtes, que ce soit les compagnies aériennes ou même chez certains hôtels situés dans des capitales européennes qui sont très prisées, etc.



Les CSE recherchent, quant à eux, une flexibilité maximale avec des délais et des modes de réservation qui sont extrêmement souples : des conditions d'annulation totale, partielle, sans frais, parfois jusqu'à J-90.



Certaines compagnies le permettent, d'autres beaucoup moins. Et on doit jongler un petit peu avec tout cela.



C'est pour ça que je m'interroge. Parfois, j'entends des agences spécialisées dans les individuels qui me disent « Oui, moi, j'envisage de faire du groupe parce qu'en ce moment, depuis l'été, l'activité fléchit un petit peu, etc. » Là, je me dis « Waouh, c'est quand même compliqué. »



Être aujourd'hui un spécialiste du voyage en groupe, c'est un réel métier. Cela nécessite une réelle expertise et on ne peut pas, du jour au lendemain, passer à l'activité de groupiste sans y être préparée.

TourMaG – Vous étiez adhérente CEDIV, vous avez démissionné il y a près d’un an du conseil d’administration. Vous avez choisi de passer chez Selectour en agence non labellisée. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?



Annabelle Imbert : Nous étions adhérents CEDIV depuis 2018, et j’ai eu un mandat d’administratrice pendant à peu près 3 ans et demi.



Nous avons quitté le CEDIV pour rester tout simplement alignés avec nous-mêmes. Comme j'ai pu vous le dire, nous avons des valeurs très fortes au sein de l'agence et nous sommes fiers de cela, fiers de dire aujourd'hui que nous avons une agence qui est à notre image, ancrée dans l'humain, dans des relations qui sont sincères, de la transparence et de la rigueur.



Et pour rester alignés avec ces valeurs-là, en fait, nous avons préféré effectivement quitter le réseau. Nous avons ensuite étudié différentes opportunités au sein d’autres réseaux. Notre choix s’est tourné vers Selectour. On pourrait se dire que le CEDIV était le cousin de Selectour, etc.



En fait, pas du tout. Ce n'est pas cela qui nous a motivés. Ce qui nous a motivés, je dirais plutôt que c'est la structure très solide



La dynamique réellement entrepreneuriale qui est incarnée par le président Laurent Abitbol, cette force de négociation du réseau qui est incontestée et je pense également incontestable, clairement, nous a semblé indispensable. Et au-delà de ça, ce réseau a réellement les moyens d'investir sur les sujets de demain qui vont changer le monde du tourisme, puisque c'est un monde aujourd'hui qui est en pleine mutation. Pour toutes ces raisons-là, nous avons rejoint les équipes au 1er juillet 2025 et nous sommes ravis de ce choix.



Nous avons rencontré des équipes qui étaient extrêmement à l'écoute, très réactives par rapport aux questions que nous nous posions sur différents métiers, sur le process. Et c'est surtout un réseau qui est extrêmement bien structuré. Nous sommes ravis.



TourMaG – 15 ans c’est un beau parcours, et dans 10 ans, où en sera l'agence ?



Annabelle Imbert : Alors, dans 10 ans, je n'ai pas encore ma petite boule de cristal. (rires) C'est très loin dans notre métier, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Notre secteur est soumis aux aléas au niveau international, aux aléas économiques, et réglementaires. C’est extrêmement difficile de se projeter à 10 ans.



Au-delà de ça, je vais plutôt insister sur les valeurs que nous aimerions voir toujours dans 10 ans pour notre agence. Aujourd'hui, Déclic Évasion est une agence qui commence à s'engager et qui communique réellement sur des destinations durables, loin du tourisme de masse. Nous voulons bien évidemment continuer dans cette voie-là.



TourMaG – 15 ans c'est un beau parcours, et dans 10 ans, où en sera l'agence ?

Annabelle Imbert : Alors, dans 10 ans, je n'ai pas encore ma petite boule de cristal. (rires) C'est très loin dans notre métier, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Notre secteur est soumis aux aléas au niveau international, aux aléas économiques, et réglementaires. C'est extrêmement difficile de se projeter à 10 ans.

Au-delà de ça, je vais plutôt insister sur les valeurs que nous aimerions voir toujours dans 10 ans pour notre agence. Aujourd'hui, Déclic Évasion est une agence qui commence à s'engager et qui communique réellement sur des destinations durables, loin du tourisme de masse. Nous voulons bien évidemment continuer dans cette voie-là.

Et au-delà de ça, nous allons continuer à innover dans ce métier-là pour faciliter la vie de nos clients et surtout perdurer dans cette belle aventure.



Publié par Céline Eymery

Publié par Céline Eymery

Lu 433 fois

