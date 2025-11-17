Gérer les conflits en entreprise : un défi quotidien… mais pas une fatalité !

« C’est le désaccord sur la tâche elle-même : comment on s’organise, qui fait quoi, quelles sont les priorités. Ce type de conflit survient souvent à cause d’un manque de cadre ou de consignes claires. »



« Il est lié à la relation entre les personnes : des agacements, une communication floue, des susceptibilités, des personnalités qui s’opposent. On est ici dans le domaine de la relation humaine. »

« Il touche à la place et à la responsabilité de chacun : “Ce n’est pas à moi de faire ça”, “jusqu’où vais-je dans ma mission ?”. C’est souvent lié à une autonomie mal définie. »

« C’est le plus émotionnel. Il naît d’un sentiment d’injustice, d’une incohérence entre les paroles et les actes, d’un manque de respect. Il touche directement la personne et peut être vécu comme le plus difficile psychologiquement. »

« Il découle de la surcharge de travail, de la pression, des contraintes fortes ou des délais trop courts. C’est un conflit nourri par l’environnement professionnel. »

« Quel que soit le type de conflit, 99 % des situations ont une cause commune : le manque de communication »

« Il ne s’agit pas de chercher un coupable, mais de comprendre que, très souvent, tout part d’un défaut de communication, d’un non-dit ou d’une incompréhension. »

« Quand on se dispute, c’est rarement à cause de la petite cuillère tombée, mais à cause d’une accumulation de tensions non exprimées. Dans le management, c’est pareil. »