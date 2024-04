Le Club des Créateurs de Voyages s'attaque au BtoC et aux travel planner !

Voir des hôtels de 200 chambres ou des voyages pour voir des établissements de 0 à 5 étoiles, cela n'a pas trop d'intérêt pour nous. C'est pour ça que nous avons décidé de créer, nos voyages d'étude.



Nous voulons bien cibler, ce que nous voulons voir et découvrir.



Tout comme, nous savons quels types d'hôtels intéressent notre clientèle. Pour Oman, nous travaillons dessus depuis le mois de septembre,

Nous préférons contribuer financièrement pour l'organisation du voyage et savoir que ça va être enrichissant pour nous, mais aussi nos équipes,

nous ne vendons pas de produits TO, mais seulement ce que nous connaissons.



Nous sommes des assembleurs, des créateurs. Nous travaillons tous en direct.



Nous pouvons le permettre parce que nous allons très souvent sur le terrain et que nous avons des vrais experts à destination, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on propose,

Certains ont adopté la facturation du conseil. Personnellement, je l'ai lancé sur les Philippines. C'était ma destination au plus faible taux de concrétisation.



J'envoie à la personne mail récapitulatif avec un tableau synoptique hyper simple sur son voyage. S'il veut plus de détails, il doit payer pour obtenir un vrai devis tout propre et très détaillé,

poursuit Barbara Roussel.Des voyages d'études ont aussi lieu en mixant les équipes, composées de patrons et salariés sur des destinations bien précises.Les prochaines destinations seront le Brésil et l'Argentine." poursuit la responsable marseillaise.Pour les agences de voyages sur mesure, l'enjeu d'un éductour est de bien connaitre la destination et les produits, tout simplement, car "" résume Frédéric d'Hauthuille.Les éductours ne sont pas seulement au coeur des débats du cercle.Il y a eu aussi des groupes de travail sur des sujets juridiques, sur le social, l'affiliation et aussi" révèle le patron d'un Monde Authentique.