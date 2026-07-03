Hospitalité de luxe : les trois clés pour créer une expérience qui marque les voyageurs [ABO]

La deuxième clé concerne la qualité de la relation créée avec le client.



« C'est la connexion humaine, et par ce terme je fais allusion aux équipes, à une présence sincère des équipes, une attention authentique, une relation vraie. C'est une qualité de lien qui se transmet naturellement au client et qui donne toute sa profondeur à l'expérience » , a-t-il indiqué.



Mais, avertit-il, pour réussir à travailler au sein d'une équipe et être dans l'accueil des autres, « la première étape, peut-être, c'est d'apprendre à s'accueillir soi-même. Car on ne peut pas être pleinement avec les autres, donc ses clients si, quelque part, on n'a pas encore analysé sa propre façon d'être, si on ne connait pas ses forces ou ses faiblesses », faisant référence aux pensées limitantes qui nous entravent dans notre relation à l'autre.



L'expert estime que cette qualité d'accueil dépend directement des collaborateurs et invite les entreprises à les accompagner afin qu'ils retrouvent du sens dans leurs missions.



« Tout l'enjeu de l'hospitalité et de l'hospitalité généreuse, c'est de remettre vraiment au cœur de l'expérience cette connexion humaine, et donc d'aller aider ses collaborateurs à donner du sens et à apprendre à s'accueillir eux-mêmes. »



À travers plusieurs exemples issus de son expérience, Laurent Delporte a également plaidé pour une hospitalité moins centrée sur les procédures et davantage sur l'attention portée au client.