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RSE et communication : les clés pour valoriser ses engagements sans greenwashing [ABO]

Camille Le Guilloux partage les bonnes pratiques en vidéo


Comment communiquer sur ses engagements RSE sans tomber dans le greenwashing ? C'est la question à laquelle a répondu Camille Le Guilloux, experte RSE et fondatrice de l'agence Kerezenn, lors du dernier webinaire de TourMaG réservé aux membres du MemberShip Club. L'occasion pour les professionnels du tourisme de découvrir les principes de la communication responsable.


Rédigé par le Lundi 8 Juin 2026 à 09:00

RSE et communication : les clés pour valoriser ses engagements sans greenwashing - Depositphotos.com, katiindies
RSE et communication : les clés pour valoriser ses engagements sans greenwashing - Depositphotos.com, katiindies
Dream Yacht
TourMaG a inauguré, le 29 mai dernier, un tout nouveau rendez-vous pour les membres de son MemberShip Club.

Un webinaire assuré par l'une de ses expertes et consacré à un sujet devenu incontournable pour les acteurs du tourisme : la communication responsable et la valorisation des engagements RSE.

C'est donc Camille Le Guilloux, formatrice en marketing et communication responsable et chroniqueuse pour TourMaG, qui a animé cette session de décryptage des bonnes pratiques pour communiquer sur ses actions environnementales sans tomber dans les pièges du greenwashing.

Au cours de cette présentation, les participants ont notamment pu revenir sur le rôle central de la communication dans l'accompagnement de la transition écologique.

L'intervenante a rappelé que la communication responsable ne se limite pas à promouvoir des actions RSE, mais implique également de s'interroger sur l'impact des messages diffusés et sur leur cohérence avec les engagements réels de l'entreprise.


CLIQUEZ SUR LA PIECE JOINTE CI-DESSOUS POUR TELECHARGER LA PRESENTATION DU WEBINAIRE
webinaire_rse_membershipclubbytourmag.pdf Webinaire_RSE_MembershipClubByTourMaG.pdf  (3.28 Mo)

Quatre règles d'or pour valoriser ses engagements

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Le webinaire a également permis de revenir sur les "quatre règles d'or" d'une communication responsable : s'appuyer sur des preuves tangibles, mesurer les impacts des messages, respecter l'ensemble des parties prenantes et garantir la cohérence entre les engagements affichés et les actions menées.

Une large partie de l'intervention était consacrée au greenwashing, défini comme toute communication susceptible d'induire le public en erreur sur la réalité des performances environnementales d'un produit, d'un service ou d'une organisation.

Les conséquences peuvent être importantes : perte de confiance des consommateurs, atteinte à la réputation, risques juridiques et frein à la transition écologique.

Pour éviter ces écueils, plusieurs recommandations ont été partagées, notamment la nécessité de privilégier des données chiffrées, de nuancer certains termes environnementaux et de faire preuve de transparence sur les limites des démarches engagées.

En conclusion, Camille Le Guilloux a invité les professionnels à privilégier la sincérité et la progression plutôt que la perfection, tout en mettant en garde contre un autre risque émergent : le "greenhushing", qui consiste à ne plus communiquer du tout sur ses initiatives environnementales par crainte des critiques.

En prime, voici le lien vers la vidéo sur l'éco-conception de supports print mentionnée lors du webinaire : www.youtube.com/watch?v=HrtYDNT4_7M


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Tags : communication, rse, webinaire
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