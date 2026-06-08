RSE et communication : les clés pour valoriser ses engagements sans greenwashing [ABO]

Camille Le Guilloux partage les bonnes pratiques en vidéo

Comment communiquer sur ses engagements RSE sans tomber dans le greenwashing ? C'est la question à laquelle a répondu Camille Le Guilloux, experte RSE et fondatrice de l'agence Kerezenn, lors du dernier webinaire de TourMaG réservé aux membres du MemberShip Club. L'occasion pour les professionnels du tourisme de découvrir les principes de la communication responsable.

Rédigé par Amélia Brille le Lundi 8 Juin 2026 à 09:00

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