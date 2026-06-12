Le tourisme fait toujours rêver mais recruter devient parfois un véritable casse-tête en interne ! Il suffit de discuter quelques minutes avec des professionnels du secteur pour entendre les mêmes constats : difficultés de recrutement, turn-over important, équipes fatiguées, perte de sens sur certains postes.



Et pourtant, on se retrouve face à un paradoxe parce qu’au final, les nouvelles générations recherchent justement ce que le tourisme peut offrir de plus beau : du lien humain, des expériences, de la découverte, de l’émotion et un métier vivant !



Après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur, j’ai vu à quel point les équipes sont souvent le cœur battant d’une entreprise. Mais j’ai aussi constaté à quel point les attentes des collaborateurs évoluent.

Aujourd’hui, le salaire ne suffit plus toujours. Les talents recherchent davantage de sens, d’équilibre, de reconnaissance et de cohérence entre les valeurs affichées et la réalité du terrain.



Selon une étude, 55% des candidats, et jusqu’à 96% des jeunes, estiment que l’engagement RSE compte plus que le salaire (étude Com Communication, 2017). Et c’est là que la RSE peut devenir un véritable levier d’attractivité et de fidélisation !



Parler RSE, ce n’est pas « juste » faire un bilan carbone et mettre des poubelles de tri au bureau. Non, c’est évidemment beaucoup plus, parce que l’un des autres piliers d’une stratégie RSE c’est le social, l’humain.



Qualité de vie au travail, inclusion, management, engagement collectif, formation ou encore impact positif, dites-vous bien qu’à poste égal, rémunération égale, emploi du temps égal, les candidats choisiront l’entreprise la plus en phase avec leurs valeurs.



Ces sujets seront d’ailleurs largement au cœur du salon Talents for the Planet, qui se tiendra le 9 juin à Paris et mettra en lumière les liens entre transition écologique, métiers et engagement des collaborateurs.



En attendant, je vous partage quelques pistes pour attirer et fidéliser grâce à la RSE !