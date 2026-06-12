RSE et emploi dans le tourisme : comment attirer et fidéliser les talents en 2026 ? - DepositPhotos.com, Auteur denisismagilov
Le tourisme fait toujours rêver mais recruter devient parfois un véritable casse-tête en interne ! Il suffit de discuter quelques minutes avec des professionnels du secteur pour entendre les mêmes constats : difficultés de recrutement, turn-over important, équipes fatiguées, perte de sens sur certains postes.
Et pourtant, on se retrouve face à un paradoxe parce qu’au final, les nouvelles générations recherchent justement ce que le tourisme peut offrir de plus beau : du lien humain, des expériences, de la découverte, de l’émotion et un métier vivant !
Après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur, j’ai vu à quel point les équipes sont souvent le cœur battant d’une entreprise. Mais j’ai aussi constaté à quel point les attentes des collaborateurs évoluent.
Aujourd’hui, le salaire ne suffit plus toujours. Les talents recherchent davantage de sens, d’équilibre, de reconnaissance et de cohérence entre les valeurs affichées et la réalité du terrain.
Selon une étude, 55% des candidats, et jusqu’à 96% des jeunes, estiment que l’engagement RSE compte plus que le salaire (étude Com Communication, 2017). Et c’est là que la RSE peut devenir un véritable levier d’attractivité et de fidélisation !
Parler RSE, ce n’est pas « juste » faire un bilan carbone et mettre des poubelles de tri au bureau. Non, c’est évidemment beaucoup plus, parce que l’un des autres piliers d’une stratégie RSE c’est le social, l’humain.
Qualité de vie au travail, inclusion, management, engagement collectif, formation ou encore impact positif, dites-vous bien qu’à poste égal, rémunération égale, emploi du temps égal, les candidats choisiront l’entreprise la plus en phase avec leurs valeurs.
Ces sujets seront d’ailleurs largement au cœur du salon Talents for the Planet, qui se tiendra le 9 juin à Paris et mettra en lumière les liens entre transition écologique, métiers et engagement des collaborateurs.
En attendant, je vous partage quelques pistes pour attirer et fidéliser grâce à la RSE !
Et pourtant, on se retrouve face à un paradoxe parce qu’au final, les nouvelles générations recherchent justement ce que le tourisme peut offrir de plus beau : du lien humain, des expériences, de la découverte, de l’émotion et un métier vivant !
Après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur, j’ai vu à quel point les équipes sont souvent le cœur battant d’une entreprise. Mais j’ai aussi constaté à quel point les attentes des collaborateurs évoluent.
Aujourd’hui, le salaire ne suffit plus toujours. Les talents recherchent davantage de sens, d’équilibre, de reconnaissance et de cohérence entre les valeurs affichées et la réalité du terrain.
Selon une étude, 55% des candidats, et jusqu’à 96% des jeunes, estiment que l’engagement RSE compte plus que le salaire (étude Com Communication, 2017). Et c’est là que la RSE peut devenir un véritable levier d’attractivité et de fidélisation !
Parler RSE, ce n’est pas « juste » faire un bilan carbone et mettre des poubelles de tri au bureau. Non, c’est évidemment beaucoup plus, parce que l’un des autres piliers d’une stratégie RSE c’est le social, l’humain.
Qualité de vie au travail, inclusion, management, engagement collectif, formation ou encore impact positif, dites-vous bien qu’à poste égal, rémunération égale, emploi du temps égal, les candidats choisiront l’entreprise la plus en phase avec leurs valeurs.
Ces sujets seront d’ailleurs largement au cœur du salon Talents for the Planet, qui se tiendra le 9 juin à Paris et mettra en lumière les liens entre transition écologique, métiers et engagement des collaborateurs.
En attendant, je vous partage quelques pistes pour attirer et fidéliser grâce à la RSE !
Valorisez une culture d’entreprise sincère
Aujourd’hui, les candidats vont un peu plus loin que la fiche de poste. Ils observent vos valeurs, votre management, vos engagements, votre manière de communiquer, et surtout la cohérence entre votre discours et la réalité.
Afficher quelques engagements RSE sur votre site ne suffit plus. Les talents veulent du concret.
Par exemple :
- Définissez la raison d’être de l’entreprise, votre « why » et le rôle joué par les collaborateurs
- Partagez vos avancées et votre ambition
- Valorisez vos initiatives locales et toute action fédératrice : collecte, ramassage de déchets, distribution de nourriture, mécénat de compétences …
- Montrez les coulisses de votre entreprise et l’implication des équipes dans vos projets RSE
- Lancez des enquêtes de satisfaction collaborateurs (NPS employés)
Vous n’avez pas besoin d’être parfait. En revanche, vous devez être au-then-tique !
Afficher quelques engagements RSE sur votre site ne suffit plus. Les talents veulent du concret.
Par exemple :
- Définissez la raison d’être de l’entreprise, votre « why » et le rôle joué par les collaborateurs
- Partagez vos avancées et votre ambition
- Valorisez vos initiatives locales et toute action fédératrice : collecte, ramassage de déchets, distribution de nourriture, mécénat de compétences …
- Montrez les coulisses de votre entreprise et l’implication des équipes dans vos projets RSE
- Lancez des enquêtes de satisfaction collaborateurs (NPS employés)
Vous n’avez pas besoin d’être parfait. En revanche, vous devez être au-then-tique !
Améliorez réellement les conditions de travail
Dans le tourisme, les rythmes peuvent être intenses. Saisonnalité, horaires décalés, pression opérationnelle… ces réalités ne disparaîtront pas du jour au lendemain.
Mais vous pouvez agir concrètement et de plus en plus d’entreprises mettent en place :
- des horaires plus flexibles et la possibilité de télétravailler
- des organisations plus collaboratives
- des formations au management bienveillant
- des programmes de prévention et gestion des risques sociaux et physiques : limiter la pénibilité au travail, surveiller les signes de burn out et d’accidents du travail, prévenir les troubles musculosquelettiques, parler de santé mentale, etc.
- des formations récurrentes pour permettre aux collaborateurs de monter en compétences
Ces sujets ne sont plus du « bonus », ils influencent directement l’engagement des équipes. Un collaborateur qui se sent respecté, écouté et considéré aura davantage envie de rester !
Mais vous pouvez agir concrètement et de plus en plus d’entreprises mettent en place :
- des horaires plus flexibles et la possibilité de télétravailler
- des organisations plus collaboratives
- des formations au management bienveillant
- des programmes de prévention et gestion des risques sociaux et physiques : limiter la pénibilité au travail, surveiller les signes de burn out et d’accidents du travail, prévenir les troubles musculosquelettiques, parler de santé mentale, etc.
- des formations récurrentes pour permettre aux collaborateurs de monter en compétences
Ces sujets ne sont plus du « bonus », ils influencent directement l’engagement des équipes. Un collaborateur qui se sent respecté, écouté et considéré aura davantage envie de rester !
Faites de l’inclusion un vrai sujet d’entreprise
Le tourisme est un secteur d’accueil, et cette notion doit aussi se retrouver en interne. Diversité des profils, inclusion des personnes en situation de handicap, égalité femmes-hommes, mixité générationnelle… ces enjeux prennent une place de plus en plus importante dans les attentes des candidats.
Au-delà de l’image, une entreprise plus inclusive crée souvent une meilleure ambiance de travail, davantage de créativité, et une expérience client plus riche.
Selon une étude réalisée par Goodwill Management pour IMS-Entreprendre pour la Cité à partir de quatre grandes entreprises (L’Oréal, Orange, Vinci et AXA), la diversité dès lors qu’elle est bien gérée augmenterait la rentabilité de 5 à 15% selon les types d’activité !
Vous pouvez commencer simplement par :
- Revoir vos processus de recrutement via l’utilisation d’une grille de recrutement basée sur les seules compétences par exemple
- Rédiger et publier des offres d’emploi inclusives (sans limite d’âge, écriture inclusive)
- Contribuer à faire changer de regard sur le handicap en respectant au moins le seuil minimal de 6% d’effectif en situation de handicap
- Favoriser l’égalité femmes-hommes : égalité salariale, accès des femmes aux postes clés, lutte contre le sexisme, politiques favorables à la parentalité pour les deux sexes
- Former vos recruteurs aux méthodes de recrutement alternatives (mise en avant des soft skills en plus du savoir-faire).
Au-delà de l’image, une entreprise plus inclusive crée souvent une meilleure ambiance de travail, davantage de créativité, et une expérience client plus riche.
Selon une étude réalisée par Goodwill Management pour IMS-Entreprendre pour la Cité à partir de quatre grandes entreprises (L’Oréal, Orange, Vinci et AXA), la diversité dès lors qu’elle est bien gérée augmenterait la rentabilité de 5 à 15% selon les types d’activité !
Vous pouvez commencer simplement par :
- Revoir vos processus de recrutement via l’utilisation d’une grille de recrutement basée sur les seules compétences par exemple
- Rédiger et publier des offres d’emploi inclusives (sans limite d’âge, écriture inclusive)
- Contribuer à faire changer de regard sur le handicap en respectant au moins le seuil minimal de 6% d’effectif en situation de handicap
- Favoriser l’égalité femmes-hommes : égalité salariale, accès des femmes aux postes clés, lutte contre le sexisme, politiques favorables à la parentalité pour les deux sexes
- Former vos recruteurs aux méthodes de recrutement alternatives (mise en avant des soft skills en plus du savoir-faire).
Formez vos équipes aux enjeux RSE
On ne peut pas embarquer des collaborateurs sur des sujets qu’ils ne comprennent pas.
Former et sensibiliser vos équipes est souvent la première étape pour créer une vraie dynamique collective. Et bonne nouvelle : cela peut aussi devenir un moment très fédérateur !
Retrouvez d’ailleurs mes recommandations sur les 10 ateliers RSE à ne pas manquer.
Personnellement, j’ai toujours trouvé ces moments particulièrement puissants. Ils permettent de prendre du recul, de décloisonner les métiers et de donner envie d’agir ensemble ! Parfaits à l’occasion d’un séminaire ou d’une journée d’équipe, ces ateliers peuvent devenir de véritables outils de cohésion.
Mais, vous pouvez également :
- Mettre en place un comité RSE pour structurer les initiatives prises par le management ou lancées par les collaborateurs
- Permettre aux équipes de valoriser des initiatives sociales et environnementales grâce aux appels à projet internes
- Favoriser une logique d’ambassadeurs locaux où les collaborateurs prennent l’initiative de mobiliser leurs collègues
Former et sensibiliser vos équipes est souvent la première étape pour créer une vraie dynamique collective. Et bonne nouvelle : cela peut aussi devenir un moment très fédérateur !
Retrouvez d’ailleurs mes recommandations sur les 10 ateliers RSE à ne pas manquer.
Personnellement, j’ai toujours trouvé ces moments particulièrement puissants. Ils permettent de prendre du recul, de décloisonner les métiers et de donner envie d’agir ensemble ! Parfaits à l’occasion d’un séminaire ou d’une journée d’équipe, ces ateliers peuvent devenir de véritables outils de cohésion.
Mais, vous pouvez également :
- Mettre en place un comité RSE pour structurer les initiatives prises par le management ou lancées par les collaborateurs
- Permettre aux équipes de valoriser des initiatives sociales et environnementales grâce aux appels à projet internes
- Favoriser une logique d’ambassadeurs locaux où les collaborateurs prennent l’initiative de mobiliser leurs collègues
Donnez du sens aux missions du quotidien
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du « brown-out » ?
C’est tout simplement une forme de désengagement liée à une perte de sens au travail. Contrairement au burn-out, qui est lié à une surcharge, le brown-out apparaît souvent lorsque les missions semblent absurdes, répétitives ou déconnectées d’un objectif clair.
Et ça, c’est un nouveau problème qui arrive de plus en plus en entreprise, notamment parce que les nouvelles générations veulent vraiment comprendre l’utilité de leur travail.
Dans le tourisme, comme ailleurs, ce sujet mérite une vraie attention. Les équipes sont souvent très investies humainement et quand elles ne se sentent plus alignées avec la vision de l’entreprise ou qu’elles ont l’impression de perdre le sens de leur métier, la motivation peut rapidement baisser…
Alors pour y remédier :
- Donnez plus de visibilité sur l’utilité des missions de chacun
- Valorisez davantage l’impact local de vos activités, vos partenariats avec les territoires, vos engagements sociaux, vos actions environnementales, ou encore les projets portés par vos équipes
- Partagez votre vision et vos engagements et célébrez les avancées collectives
- Impliquez les équipes dans vos projets RSE : groupes de travail, boite à idées, challenges internes, projets associatifs, journées solidaire, ambassadeurs, etc.
C’est tout simplement une forme de désengagement liée à une perte de sens au travail. Contrairement au burn-out, qui est lié à une surcharge, le brown-out apparaît souvent lorsque les missions semblent absurdes, répétitives ou déconnectées d’un objectif clair.
Et ça, c’est un nouveau problème qui arrive de plus en plus en entreprise, notamment parce que les nouvelles générations veulent vraiment comprendre l’utilité de leur travail.
Dans le tourisme, comme ailleurs, ce sujet mérite une vraie attention. Les équipes sont souvent très investies humainement et quand elles ne se sentent plus alignées avec la vision de l’entreprise ou qu’elles ont l’impression de perdre le sens de leur métier, la motivation peut rapidement baisser…
Alors pour y remédier :
- Donnez plus de visibilité sur l’utilité des missions de chacun
- Valorisez davantage l’impact local de vos activités, vos partenariats avec les territoires, vos engagements sociaux, vos actions environnementales, ou encore les projets portés par vos équipes
- Partagez votre vision et vos engagements et célébrez les avancées collectives
- Impliquez les équipes dans vos projets RSE : groupes de travail, boite à idées, challenges internes, projets associatifs, journées solidaire, ambassadeurs, etc.
Bref, le tourisme de demain sera aussi humain !
Attirer et fidéliser les talents demandera de repenser la manière dont les entreprises prennent soin de leurs équipes, donnent du sens au travail et créent des environnements plus durables. La RSE reste un formidable outil pour réinventer le secteur de manière plus engagée, plus cohérente et plus attractive.
Faites toutefois attention au « social washing », parler de « bienveillance » ou de « qualité de vie au travail » sans actions concrètes peut produire l’effet inverse.
Le « on est une famille » peut vite devenir un red flag pour vos futurs collaborateurs ! Comme pour le greenwashing, les talents repèrent assez rapidement les promesses trop « marketing ».
Alors, restez transparent et au-then-tique ! Car au fond, une entreprise qui donne envie de voyager doit aussi être une entreprise qui donne envie d’y travailler.
Faites toutefois attention au « social washing », parler de « bienveillance » ou de « qualité de vie au travail » sans actions concrètes peut produire l’effet inverse.
Le « on est une famille » peut vite devenir un red flag pour vos futurs collaborateurs ! Comme pour le greenwashing, les talents repèrent assez rapidement les promesses trop « marketing ».
Alors, restez transparent et au-then-tique ! Car au fond, une entreprise qui donne envie de voyager doit aussi être une entreprise qui donne envie d’y travailler.
À retenir pour les pros du tourisme
- La RSE est un levier stratégique pour recruter et fidéliser
- Les talents recherchent du sens, de la cohérence et un management plus humain
- L’expérience collaborateur influence directement l’attractivité d’une entreprise
- Les actions RSE doivent être concrètes et sincères
- Former et impliquer ses équipes permet de créer une dynamique collective durable
- Les talents recherchent du sens, de la cohérence et un management plus humain
- L’expérience collaborateur influence directement l’attractivité d’une entreprise
- Les actions RSE doivent être concrètes et sincères
- Former et impliquer ses équipes permet de créer une dynamique collective durable
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Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com