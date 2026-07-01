1. Parce que la peur de mal faire est devenue omniprésente



C’est sans doute la première raison. Communiquer sur la RSE peut parfois donner l’impression de s’exposer à la critique. Certaines entreprises redoutent qu’une action soit jugée insuffisante ou incohérente.



Prenons l’exemple d’un hôtel qui supprime les bouteilles d’eau en plastique, développe des achats locaux et réduit ses déchets. À peine les initiatives sont-elles publiées que des questions arrivent : « Oui, mais avez-vous aussi réglé cet autre problème ? », « Oui, mais vos clients viennent encore en avion. »



Cette recherche de perfection peut devenir paralysante. Résultat : beaucoup finissent par penser qu'il faut être irréprochable avant de prendre la parole. Or la transition écologique et sociale n'est pas un examen que l'on réussit du premier coup. C'est un cheminement. Une succession de petits pas, d'expérimentations, d'apprentissages et parfois même d'erreurs. Attendre d'être parfait pour communiquer, c'est souvent prendre le risque de ne jamais communiquer.



2. Parce que le tourisme est un secteur complexe



Le tourisme porte en lui de nombreux paradoxes. Un voyage peut soutenir l'économie locale tout en générant des émissions de carbone. Une activité peut sensibiliser à la préservation d'un territoire tout en contribuant à sa fréquentation. Cette complexité rend parfois la communication inconfortable. Pourtant, vouloir la masquer est souvent contre-productif. À l'inverse, reconnaître les défis, les arbitrages et les limites de son activité permet généralement de renforcer sa crédibilité.



3. Parce que les règles du jeu ont évolué



Les recommandations de l'ARPP, les guides de l'ADEME ou encore les nouvelles réglementations européennes sur les allégations environnementales ont considérablement élevé le niveau d'exigence. Et c'est une bonne chose ! Cela permet de protéger les consommateurs et d'encourager une communication plus transparente. Les affirmations vagues comme « éco-responsable », « séjour vert » ou « offre durable » ne fonctionnent plus. On se doit d’apporter des preuves et être capables d'expliquer concrètement nos démarches. Face à ce cadre réglementaire renforcé, certains acteurs préfèrent ne rien dire plutôt que de risquer une erreur…