Greenwashing : comment communiquer de façon responsable et éviter les fausses promesses dans le tourisme ? [ABO]

La chronique de Camille Le Guilloux

Alors que les voyageurs recherchent toujours plus de sens, de cohérence et de transparence, communiquer de manière éthique est devenu incontournable mais aussi risqué. Entre engagement sincère et greenwashing, la frontière peut parfois être floue. Dans sa nouvelle chronique, Camille Le Guilloux nous livre ses conseils pour communiquer de façon responsable et valoriser ses actions sans en faire trop.

Rédigé par Camille Le Guilloux le Mercredi 4 Février 2026

