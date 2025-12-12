Ce qui faisait de notre pays un pionnier en matière juridique sur le domaine spécifique des zones littorales. Pionnier certes, mais exemplaire ? Peut-être pas ! Une fois de plus, nous payons donc encore l’addition de nos années d’insouciance. Pire ! Celles où l’on savait mais où l’économie primait !



On parle beaucoup de la montagne et de son avenir troublé alors que l’on évoque peu le littoral, le plus beau fleuron touristique de l’Hexagone et de nombreuses autres destinations. Pourtant, on pourrait vivre sans la montagne en hiver mais beaucoup moins, sans la mer et ses littoraux qui continuent de constituer la destination préférée des vacanciers d’été… mais qui deviennent de plus en plus vulnérables. Que se passe-t-il ? Et que s’est-il passé ?



En fait, bien que fêté, l’anniversaire de la loi Littoral ne suffit plus. Votée le 7 janvier 1986, à l’unanimité, celle qui avait pour objectif d’d’encadrer l’urbanisation des territoires attractifs mais vulnérables comme les territoires littoraux, reposait et repose toujours sur la lutte contre la prolifération de constructions neuves, la bétonisation, l’artificialisation des sols. Le tout dans la largeur d’une bande de 100 mètres depuis le rivage.



Pertinente et courageuse, cette législation arrivait seulement, me semble-t-il, un peu tard. Elle arrivait non seulement après l’installation de privilégiés sur les bords de mer devant des panoramas exceptionnels, mais également et surtout à la fin des grandes missions d’aménagement des côtes françaises.



Lancée par un état soucieux de développer le territoire en favorisant l’accueil touristique et le développement économique, la mission Racine par exemple donna ses premiers coups de pioche en juin 1963 avec pour objet de faire sortir de terre en Languedoc Roussillon pas moins de 7 stations balnéaires qui aillaient devenir parmi les plus populaires d’Europe.



En l’espace de 20 ans, Gruissan et Port Leucate dans l’Aude, Port Camargue dans le Gard, La Grande-Motte et le Cap d’Agde dans l’Hérault, Port Barcarès et Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales étaient nées.



Sur la façade Atlantique : même stratégie. La Mission interministérielle pour l'aménagement de la côte aquitaine (MIACA) était chargée de définir l'aménagement touristique du littoral aquitain. En deux décennies, de 1967 à 1988, de nouvelles venues comme Hourtin, Seignosse, Carcan Maubuisson …devinrent les locomotives d’un tourisme balnéaire en pleine explosion et d’une demande de logements tout aussi prolifique.



Globalement, selon l’Insee, les logements en France métropolitaine sont passés de 19 millions en 1970 à 36,6 millions en 2019. Ce qui donne une idée de l’ampleur des chantiers et des besoins d’une population grandissante qui n’en finit pas de faire évoluer le parc des logements du littoral qui a aussi augmenté de 45 % sur la période 1990-2019 !

