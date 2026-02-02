Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Civitatis propose un itinéraire optimisé de 3 jours à Rome, conçu pour les voyageurs français exigeants et parfaitement adapté aux agences de voyages et tour-opérateurs basés en France.
Un programme équilibré, dynamique et, surtout, facile à vendre.
Avant même d’entrer dans le détail des journées, deux éléments structurent l’expérience et facilitent votre travail d’agent.
Le pass Big Bus – 3 jours
Les bases du séjour : simplicité et confort
Idéal pour une première découverte, le Big Bus permet de relier facilement les grands sites tout en offrant une lecture claire de la ville. Vos clients gagnent du temps, évitent les transports compliqués et profitent d’une vue panoramique pour comprendre Rome dans son ensemble.
Les transferts avec Civitatis
Des transferts organisés, fiables et ponctuels font toute la différence. Ils rassurent les voyageurs, fluidifient le programme et évitent toute gestion de dernière minute. Un vrai plus, surtout pour des clients premium ou des groupes.
Jour 1 – Rome monumentale et intemporelle
Matin – 10h00 - Visite guidée du Vatican et de la Chapelle Sixtine
Impossible de commencer autrement. Le Vatican est souvent le moment le plus attendu du séjour. Une visite guidée permet d’éviter les files interminables et surtout de donner du sens à la richesse exceptionnelle des musées.
De la Galerie des Cartes géographiques à la Chapelle Sixtine, le guide contextualise, raconte, capte l’attention. Le plafond de Michel-Ange devient plus qu’une image vue mille fois, c’est une expérience. Pour des voyageurs français, cette approche culturelle structurée est essentielle.
Après-midi – 17h30 - Visite guidée du Panthéon d’Agrippa
En fin de journée, direction le Panthéon, au cœur de Rome. Le contraste est saisissant : après la démesure du Vatican, place à l’harmonie parfaite.
Cette visite guidée courte mais dense permet de comprendre l’ingéniosité romaine et l’histoire du monument le mieux conservé de l’Antiquité. Le quartier alentour, animé mais élégant, se prête parfaitement à une soirée libre ensuite.
Jour 2 – L’Antiquité, l’art et la Rome secrète
Matin – 10h00 - Visite guidée du Colisée, du Forum et du Palatin
C’est le cœur historique de Rome. Une visite guidée est indispensable pour ne pas transformer ce moment en simple promenade parmi des ruines.
Le Colisée impressionne toujours, mais c’est dans le Forum et sur le Palatin que l’histoire prend vie. Grâce aux explications, vos clients comprennent comment Rome fonctionnait, comment elle s’organisait, et pourquoi elle fascine encore.
Midi – 13h30 - Visite de la fontaine de Trevi et de ses souterrains
Tout le monde connaît la fontaine de Trevi. Peu de voyageurs découvrent ce qui se cache sous leurs pieds.
Cette visite apporte un angle original et différenciant. Elle permet de raconter l’histoire de l’eau à Rome, des aqueducs antiques aux fontaines baroques. Un moment plus calme, très apprécié après l’intensité du matin.
Après-midi – 17h00 - Visite guidée de la Galerie Borghèse
Un bijou. La Galerie Borghèse est souvent l’un des coups de cœur du séjour. Le nombre limité de visiteurs garantit une expérience fluide et qualitative.
Bernini, Caravage, Raphaël… Les œuvres sont présentées dans un cadre intime, presque privé. Pour des voyageurs français amateurs d’art, c’est un moment fort, élégant, parfaitement placé en fin de journée.
Jour 3 – Rome hors des sentiers battus - Matin – 10h00
Visite des Catacombes de Saint-Sébastien et de la Voie Appienne
Dernière journée, autre ambiance. Direction la Voie Appienne, l’une des plus anciennes routes romaines, et les catacombes de Saint-Sébastien.
Cette visite offre un regard différent sur Rome, plus spirituel, plus silencieux. Elle équilibre parfaitement le séjour et laisse une impression durable. Les voyageurs repartent avec le sentiment d’avoir vu plus que “les incontournables”.
Pourquoi cet itinéraire fonctionne pour les agences françaises :
● Rythme maîtrisé : une à deux visites guidées par jour, jamais trop.
● Logistique fluide : transports, horaires clairs, pas de temps perdu.
● Valeur ajoutée culturelle : chaque visite a un sens, une narration.
● Facilité de vente : programme clair, structuré, adaptable.
Cet itinéraire est idéal pour un premier séjour à Rome, mais aussi pour des clients qui veulent “bien faire” sans stress.
Voyages en groupe ou privés : nous nous occupons de tout
Vous organisez des voyages en groupe ou des séjours privés pour vos clients ? Nous le faisons pour vous.
Depuis votre tableau de bord agences, vous avez accès à tous les outils nécessaires pour demander des visites privées et des services exclusifs pour les groupes.
Comment faire ?
● Dans le menu latéral, accédez à la section “Contact”.
● Cliquez sur “Avant de réserver”.
● Dans le menu déroulant “Sélectionnez une option pour obtenir de l’aide”, choisissez “Service de groupes”.
Vous avez encore des doutes ou un besoin spécifique ? Écrivez-nous directement depuis cette section. Notre équipe spécialisée vous répondra rapidement et vous accompagnera dans la création de séjours sur mesure, parfaitement adaptés à vos clients.
Rome mérite mieux qu’un simple passage. Avec le bon itinéraire et les bons partenaires, trois jours suffisent pour marquer les esprits… et fidéliser vos voyageurs.
Contacter Civitatis
Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 90 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.
Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112
Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955
