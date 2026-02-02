Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Jour 1 – Rome monumentale et intemporelle

Jour 2 – L’Antiquité, l’art et la Rome secrète

Jour 3 – Rome hors des sentiers battus - Matin – 10h00

Impossible de commencer autrement. Le Vatican est souvent le moment le plus attendu du séjour. Une visite guidée permet d’éviter les files interminables et surtout de donner du sens à la richesse exceptionnelle des musées.De la Galerie des Cartes géographiques à la Chapelle Sixtine, le guide contextualise, raconte, capte l’attention. Le plafond de Michel-Ange devient plus qu’une image vue mille fois, c’est une expérience. Pour des voyageurs français, cette approche culturelle structurée est essentielle.En fin de journée, direction le Panthéon, au cœur de Rome. Le contraste est saisissant : après la démesure du Vatican, place à l’harmonie parfaite.Cette visite guidée courte mais dense permet de comprendre l’ingéniosité romaine et l’histoire du monument le mieux conservé de l’Antiquité. Le quartier alentour, animé mais élégant, se prête parfaitement à une soirée libre ensuite.C’est le cœur historique de Rome. Une visite guidée est indispensable pour ne pas transformer ce moment en simple promenade parmi des ruines.Le Colisée impressionne toujours, mais c’est dans le Forum et sur le Palatin que l’histoire prend vie. Grâce aux explications, vos clients comprennent comment Rome fonctionnait, comment elle s’organisait, et pourquoi elle fascine encore.Tout le monde connaît la fontaine de Trevi. Peu de voyageurs découvrent ce qui se cache sous leurs pieds.Cette visite apporte un angle original et différenciant. Elle permet de raconter l’histoire de l’eau à Rome, des aqueducs antiques aux fontaines baroques. Un moment plus calme, très apprécié après l’intensité du matin.Un bijou. La Galerie Borghèse est souvent l’un des coups de cœur du séjour. Le nombre limité de visiteurs garantit une expérience fluide et qualitative.Bernini, Caravage, Raphaël… Les œuvres sont présentées dans un cadre intime, presque privé. Pour des voyageurs français amateurs d’art, c’est un moment fort, élégant, parfaitement placé en fin de journée.Dernière journée, autre ambiance. Direction la Voie Appienne, l’une des plus anciennes routes romaines, et les catacombes de Saint-Sébastien.Cette visite offre un regard différent sur Rome, plus spirituel, plus silencieux. Elle équilibre parfaitement le séjour et laisse une impression durable. Les voyageurs repartent avec le sentiment d’avoir vu plus que “les incontournables”.Pourquoi cet itinéraire fonctionne pour les agences françaises :une à deux visites guidées par jour, jamais trop.transports, horaires clairs, pas de temps perdu.chaque visite a un sens, une narration.programme clair, structuré, adaptable.Cet itinéraire est idéal pour un premier séjour à Rome, mais aussi pour des clients qui veulent “bien faire” sans stress.