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Conflit au Moyen-Orient : 41% des Français déclarent modifier leurs projets de vacances

enquête Ifop réalisée pour Alliance France Tourisme


Selon une enquête Ifop réalisée pour Alliance France Tourisme, le contexte géopolitique au Moyen-Orient conduit une partie des Français à ajuster leurs projets de voyage pour 2026. Si les annulations restent limitées, la France apparaît comme la première destination de report en cas de modification.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026 à 12:33

L’étude a été réalisée auprès de 6 285 personnes. - DepositPhotos.com/ thebang
L’étude a été réalisée auprès de 6 285 personnes. - DepositPhotos.com/ thebang
CroisiEurope
Une étude menée par Ifop, met en évidence une forte perception du risque liée au contexte géopolitique du Moyen Orient, qui conduit une partie des Français à adapter leurs projets de voyage.

75 % des Français considèrent la situation au Moyen-Orient comme dissuasive pour voyager ou transiter dans la zone. Ce niveau atteint 90 % chez les catégories aisées et 78% chez les clientèles urbaines.

Au niveau régional, l’Occitanie affiche la part la plus élevée de personnes dissuadées (82%), contre 69% dans les Hauts-de-France.

Dans ce contexte, 41% des Français déclarent modifier leurs projets de vacances, tandis que 59% indiquent que la situation n’a pas d’impact sur leurs intentions. Parmi les voyageurs concernés, 7% annulent, 8 % modifient leur destination ou leurs modalités, 12% préfèrent attendre avant de réserver et 18% restent indécis.

Par ailleurs, 55% des répondants ne modifient pas leur calendrier, ce qui traduit un maintien global de la demande.

La France en tête des destinations de report

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L’étude montre que la France apparaît comme la première option en cas de changement de destination.
Parmi les personnes envisageant une modification liée au contexte, 21% déclarent vouloir privilégier l’Hexagone pour leurs vacances.

Ce report concerne notamment des segments variés, incluant les destinations de montagne encore enneigées, les zones littorales, les arrière-pays, les parcs de loisirs ainsi que certaines clientèles liées au tourisme d’affaires.

L’étude a été réalisée auprès de 6 285 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, entre le 5 et le 16 mars 2026.

A lire aussi : Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
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Tags : alliance france tourisme, france
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