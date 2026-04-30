Eclats de Voyages : de l’armée au voyage, le parcours atypique d'un jeune entrepreneur

Désormais, Quentin Mathieu aimerait proposer le même type d’expériences, mais en l’adaptant au profil des clients qui fréquentent les agences de voyages.



« Les voyageurs qui recherchent ce genre de voyages authentiques, au contact des locaux, dans des zones où parfois il n’y a ni eau, ni électricité, ne font pas appel aux agences. Ce sont souvent des backpackers et/ou des jeunes , analyse Quentin Mathieu.



Je vais donc devoir mixer mon expertise avec une offre plus accessible, qui propose toutes les garanties. Par exemple, à Madagascar, je travaille avec un réceptif qui dispose d’un van privé pour faire découvrir plusieurs villes et lieux, jusqu'à l'île Sainte-Marie où là, pour le coup, c'est un peu moins l'aventure . »



S’il est très à cheval sur la sécurité de ses clients, Quentin Mathieu le doit en partie à son parcours.



À 18 ans, il s’engage dans l’armée de terre et y reste un an. « Ça m'a appris la rigueur, l'adaptation et la détermination. Je n’ai pas souhaité y rester, car j'ai besoin de faire quelque chose qui me stimule à 100%. Sinon, je ne fais pas les choses bien.



Ensuite, je me suis un petit peu cherché. J'ai fait pas mal d'intérim, notamment en hôtellerie ». Là, il y découvre le contact direct avec les clients, et apprend à observer leurs attentes, à comprendre leurs besoins.