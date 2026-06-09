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Le Mois des Agents de Voyages en Martinique : c’est parti !

Expériences, immersions, initiations, informations, formations… tout pour plaire… À VOTRE TOUR BIENTÔT !


32 des meilleurs vendeurs du marché français de la destination Martinique ont déjà atterri sur l’ile dans le cadre de l’opération « Le Mois des Agents de Voyages » organisé, par le Comité Martiniquais du Tourisme en partenariat avec la compagnie aérienne Air Caraïbes.


Rédigé par le Comité Martiniquais du Tourisme le Lundi 15 Juin 2026 à 00:20

Trou Cochon © CMT A. Petton
Trou Cochon © CMT A. Petton
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32 des meilleurs vendeurs du marché français de la destination Martinique participent à l’un des trois éductours à destination des agents de voyages.
● du 05 au 09 juin 2026,
● du 13 au 17 juin 2026,
● du 19 au 23 juin 2026.

Cette opération a pour objectif de renforcer la connaissance de la Martinique et d’augmenter les ventes de la destination.

Le Comité Martiniquais du Tourisme a privilégié des profils d’agents de voyages loisirs :
● ne connaissant pas (ou peu) la Martinique,
● disposant d’un fort potentiel de vente,
● motivés à s’impliquer activement dans la vente de la destination.

Chaque séjour, composé de quatre nuitées, est organisé par le Comité Martiniquais du Tourisme en partenariat avec la compagnie aérienne Air Caraïbes, l’Hôtel Diamant Les Bains, le Bambou Resort et L'Hôtel Carayou & SPA.

C’est avec un premier éductour du 5 au 9 juin composé de 16 agents de voyages venus de toute la France qu’a débuté ce « Mois des Agents de Voyages 2026 ».

Ambiance garantie dès l’aéroport d’Orly : messages de chacun partageant les temps forts de sa jonction avec le groupe, premières rencontres, premiers sourires, première photo de groupe…

Au départ de l'Aéroport d'Orly © François Jock
Au départ de l'Aéroport d'Orly © François Jock
Puis place à bord d’Air Caraïbes et après un vol agréable, le groupe arrive à l’Aéroport International Aimé Césaire de Fort-de-France. Accueil au bureau du Comité Martiniquais du Tourisme, transport vers leur premier hôtel, Diamant les Bains, premier briefing, premier moment de détente à la piscine, premier punch…ou jus !

Initiation au Lasotè © CMT Tifox Bruno
Initiation au Lasotè © CMT Tifox Bruno
Notre groupe est prêt à découvrir l’île à travers un programme riche et varié, mettant en lumière les différentes facettes de la destination.

Dès le lendemain, journée placée sous le signe de la Tradition et du Partage, avec la découverte de Lakou’a, une ferme agro ferme tropicale : récolte des épices du jardin créole, atelier culinaire, initiation au Lasotè (labour de la terre au rythme bèlè). Une expérience ressourçante !

Initiation au Lasotè © CMT Tifox Bruno


Puis une Master Class consacrée au rhum agricole AOC Martinique. Une belle immersion dans le patrimoine culturel et gastronomique de l’île !

Le séjour se poursuit et continue à surprendre, émerveiller nos 16 agents de voyage. Ils découvrent tout le charme de la côte Caraïbe lors d’une excursion en mer.

Après un pique-nique convivial sur la plage de l’Anse à l’Âne, c’est une expérience riche en sensations et en authenticité qu’ils découvrent à travers une initiation à la yole (embarcation traditionnelle). Sport, adrénaline et tradition étaient au rendez-vous pour cette immersion au cœur de notre patrimoine culturel, inscrit par l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel Mondial.

Excellente opportunité pour partager l’une des expressions les plus emblématiques de l’identité martiniquaise.

Randonnée en buggy, chasse au trésor à la distillerie Baie du Trésor, dégustation, déjeuner formule trempage dans la tradition sur la plage de Tartane ont agrémenté la troisième journée.

Le séjour a aussi été ponctué d’un workshop afin de rencontrer les professionnels martiniquais dans un cadre festif et convivial. Cocktails, jeux concours, animations, résultats de la chasse au trésor, remise de prix ont soutenu l’intérêt… et l’ambiance !

La dernière journée a été marquée par la traversée de la magnifique baie de Fort-de-France afin de découvrir la ville et ses traditions culinaires dans le cadre d’un food tour riche en saveurs.

C’est un éductour intense et immersif qu’a vécu notre premier groupe. Ces vendeurs performants du marché français connaissent désormais encore mieux la destination, ses produits. Ils ont pu apprécier l’hospitalité des Martiniquais. Ils peuvent désormais mieux répondre, avec brio et passion, aux questions des clients et leur proposer des activités originales, inédites, authentiques…

Arrivé le 15 juin, le deuxième groupe manifeste le même intérêt et découvre, lui aussi avec bonheur, les richesses de la Martinique.

Bientôt votre tour en Martinique !

Déjeuner formule trempage sur la plage de Tartane © CMT Tifox Bruno
Déjeuner formule trempage sur la plage de Tartane © CMT Tifox Bruno

La Martinique, une île des caraïbes françaises aux attraits incomparables

Idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, la Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa température annuelle moyenne de 28°C la rend accessible toute l’année sans contrainte vestimentaire.

Plages de sable volcanique, forêts tropicales denses couvrent le nord et favorisent les activités de plein air. Le sud est la destination idéale pour les vacanciers à la recherche de plages de sable blanc, de cocotiers, d’une mer chaude et de sports nautiques.

Le patrimoine culturel de la Martinique, particulièrement riche, retient l’attention notamment par la diversité de son artisanat et par sa délicieuse cuisine, dont les épices variées et les saveurs uniques émoustilleront les papilles. De plus, la Martinique est réputée dans le monde pour ses rhums agricoles, les seuls à bénéficier de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

La Martinique se distingue aussi pour ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans au Patrimoine Mondial ! Après l’entrée de la Yole ronde de Martinique au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité puis la reconnaissance par l’UNESCO de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, la France a aussi obtenu le classement au patrimoine mondial des Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, site faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à sa flore et ses forêts.

Ces trois titres s’enrichissent, se complètent et se renforcent mutuellement pour servir le développement et l’attractivité de l’île.

Depuis les hôtels hauts de gamme jusqu’au réseau de gîtes ruraux authentiques, en passant par les maisons d’hôtes, l’île complète son offre d’hébergements avec des logements innovants, insolites et éco-friends.

Hospitaliers, chaleureux, conviviaux, les Martiniquais savent à merveille charmer leurs visiteurs et leur faire partager les trésors de leur île engagée dans une démarche écoresponsable.

La Martinique est particulièrement prisée pour ses activités exaltantes, ses sensations sportives inédites et ses expériences inattendues : rencontre avec les dauphins, les tortues et les baleines, baignades dans les fonds blancs, observation des fonds marins protégés, parachute ascensionnel, initiation à la yole ronde, randonnées pédestres et équestres…

Vos clients optent en général pour des vacances en Martinique en haute saison (décembre à avril). Cependant, sa température idéale rend l’île accessible et agréable toute l’année. N’hésitez pas à leur proposer des vacances entre les mois de mai et novembre. Les tarifs sont plus attractifs.

Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.

La Montagne Pelée, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité © CMT D. Giral
La Montagne Pelée, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité © CMT D. Giral

La Martinique Academy, une formation en ligne ludique pour galvaniser vos ventes

La Martinique est une destination riche en expériences et en découvertes. En vous formant à ses atouts, vous donnerez envie à vos clients de s’évader et vous boosterez vos ventes.
Rien de plus simple, inscrivez-vous sur la plateforme de formation e-Learning mise à disposition de la Martinique Academy par le Comité Martiniquais du Tourisme.

Vous développerez vos connaissances des produits touristiques de la Martinique et rejoindrez ainsi le réseau des vrais spécialistes de la destination.

Pour tout mémoriser, vous aurez accès à un outil innovant, ludique et richement doté de sympathiques cadeaux.

À la fin de votre formation en ligne, vous recevrez votre certificat de spécialiste de la destination et recevrez vos récompenses.

Cette formation en ligne vous permettra de maîtriser votre connaissance de la destination et de mieux conseiller vos clients pour les aider efficacement à réussir leurs vacances.

La Martinique Academy vous permettra de poursuivre votre voyage en Martinique en gagnant un éductour mémorable grâce aux ventes que vous aurez téléchargées. Ne manquez surtout pas cette excellente opportunité !

Vous êtes déjà spécialiste de la destination ? N’hésitez surtout pas à revenir sur la plateforme pour découvrir notre rubrique Nouveautés !

Martinique Academy Programme © CMT Martinique Academy - CMT APetton
Martinique Academy Programme © CMT Martinique Academy - CMT APetton
👉 www.martinique-academy.com
✉️ commercial@martiniquetourisme.com

Un espace prescripteur pour répondre à vos attentes

Véritable boîte à outils, cet espace qui vous est exclusivement dédié vous permet de trouver rapidement toutes les informations nécessaires à votre activité : informations pratiques sur la destination, argumentaires de vente, brochures, accès aux différents prestataires touristiques et contacts directs au sein du Comité Martiniquais du Tourisme.

Vous aurez aussi accès à votre espace formation en ligne.

N’hésitez pas à faire votre demande de photos et vidéos directement depuis votre espace !
👉 https://prescripteurs.martinique.org

Des tarifs préférentiels spécifiquement conçus à votre intention

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la Martinique ?

En votre qualité d’agent de voyages, les professionnels du tourisme martiniquais vous proposent des tarifs préférentiels pour vous permettre de partir à la rencontre de la culture riche et diversifiée et des paysages envoûtants de l’île. N’hésitez pas à en profiter !

À très bientôt avec nous, en Martinique bien sûr !

En savoir plus sur la Martinique et le Comité Martiniquais du Tourisme

Le Mois des Agents de Voyages en Martinique : c’est parti !
Site Web : www.martinique.org

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Tags : Martinique
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