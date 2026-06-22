Le Secret de la Laponie en Été : Rennes, Lacs Paisibles & le Soleil de Minuit

Des collines verdoyantes. Des lacs au calme miroir. Une lumière dorée qui ne faiblit jamais. Et un silence si profond qu’il vous accompagne longtemps après votre retour.
C’est la Laponie en été - et elle reste encore remarquablement peu exploitée. Pendant que la concurrence se bat sur les mêmes destinations estivales, vous pouvez proposer à vos clients quelque chose de radicalement différent : une destination qu’ils reconnaissent, une expérience qu’ils n’ont jamais vécue.
Laponie arctique : là où la nature est l’antidote
La Laponie arctique est une région transfrontalière qui réunit le nord de la Finlande, de la Suède et de la Norvège. Elle se définit par sa nature millénaire, sa culture autochtone sámi et des paysages qui figurent parmi les plus extraordinaires de la planète. Quatre saisons bien distinctes s’y succèdent, chacune offrant un visage inédit : l’automne embrasé du ruska, les aurores hivernales qui ondulent dans un ciel noir, le réveil printanier. Et puis l’été - avec son phénomène le plus saisissant : le soleil de minuit. Une lumière chaude et permanente, qui refuse de se coucher, qui transforme les paysages arctiques en quelque chose de presque irréel, et qui reste l’expérience la plus puissante que la région réserve à ceux qui s’y aventurent en été.
C’est aussi une région qui répond parfaitement aux grandes tendances du voyage actuel. Le slow tourisme, la reconnexion à la nature, les expériences authentiques loin des foules - tout cela, la Laponie nordique l’offre à l’état pur. Les Sámi sont le seul peuple autochtone de l’Union européenne, leur territoire, le Sápmi, s’étendant sur quatre pays. La Finlande compte près de 3,3 millions de saunas pour 5,5 millions d’habitants. Et ses 188 000 lacs font d’elle l’un des pays les plus riches au monde en plans d’eau douce. Ce ne sont pas des anecdotes - ce sont des arguments de vente.
En savoir plus : Voyages en Europe Arctique | Tour Partner Group
C’est aussi une région qui répond parfaitement aux grandes tendances du voyage actuel. Le slow tourisme, la reconnexion à la nature, les expériences authentiques loin des foules - tout cela, la Laponie nordique l’offre à l’état pur. Les Sámi sont le seul peuple autochtone de l’Union européenne, leur territoire, le Sápmi, s’étendant sur quatre pays. La Finlande compte près de 3,3 millions de saunas pour 5,5 millions d’habitants. Et ses 188 000 lacs font d’elle l’un des pays les plus riches au monde en plans d’eau douce. Ce ne sont pas des anecdotes - ce sont des arguments de vente.
En savoir plus : Voyages en Europe Arctique | Tour Partner Group
Levi : la capitale arctique de l’été finlandais
Au cœur de cette Laponie estivale se trouve Levi, la station arctique la plus emblématique de Finlande. Située dans la région de Kittilä, à 150 kilomètres au nord du cercle polaire, elle est accessible via l’aéroport international de Kittilä, avec des connexions directes depuis Helsinki. En hiver, c’est l’une des stations de ski les plus populaires de Scandinavie. En été, elle se métamorphose en quelque chose d’infiniment plus calme et plus profond - une base idéale pour des aventures en plein air, des rencontres culturelles authentiques et des moments de contemplation pure.
Levi n’est pas une destination qui cherche à impressionner par le spectaculaire. Elle impressionne par le vrai : la beauté tranquille d’une forêt boréale à minuit, le regard d’un renne que l’on nourrit à la main, la lumière à la fois douce et pénétrante d’un soleil arctique qui semble ne jamais vouloir s’en aller. C’est une destination qui surprend - et qui séduit durablement.
La station dispose d’une infrastructure touristique solide - hôtels confortables, restaurants, activités encadrées - sans jamais perdre l’âme des grands espaces qui l’entourent. On est à la fois ancré dans un confort moderne et à quelques pas d’une nature qui n’a pas changé depuis des siècles. C’est ce fragile équilibre qui en fait une proposition si convaincante pour les voyageurs indépendants en quête d’une destination qui sort de l’ordinaire.
Levi n’est pas une destination qui cherche à impressionner par le spectaculaire. Elle impressionne par le vrai : la beauté tranquille d’une forêt boréale à minuit, le regard d’un renne que l’on nourrit à la main, la lumière à la fois douce et pénétrante d’un soleil arctique qui semble ne jamais vouloir s’en aller. C’est une destination qui surprend - et qui séduit durablement.
La station dispose d’une infrastructure touristique solide - hôtels confortables, restaurants, activités encadrées - sans jamais perdre l’âme des grands espaces qui l’entourent. On est à la fois ancré dans un confort moderne et à quelques pas d’une nature qui n’a pas changé depuis des siècles. C’est ce fragile équilibre qui en fait une proposition si convaincante pour les voyageurs indépendants en quête d’une destination qui sort de l’ordinaire.
Laponie : Sous le Soleil de Minuit
5J/4N à partir de 514€ pp
Basé à Levi, cet itinéraire de 5 jours et 4 nuits est conçu pour les voyageurs indépendants en quête d’authenticité. Sans foule. Sans précipitation. Les arrivées sont possibles tous les jours du 1er juin au 30 septembre 2026 - réservez dès maintenant pour garantir vos places sur cette saison estivale unique au monde. L’hébergement est assuré au Levi Spa Hôtel 4★ ou équivalent, en formule petit déjeuner.
Basé à Levi, cet itinéraire de 5 jours et 4 nuits est conçu pour les voyageurs indépendants en quête d’authenticité. Sans foule. Sans précipitation. Les arrivées sont possibles tous les jours du 1er juin au 30 septembre 2026 - réservez dès maintenant pour garantir vos places sur cette saison estivale unique au monde. L’hébergement est assuré au Levi Spa Hôtel 4★ ou équivalent, en formule petit déjeuner.
Jour par jour
Le premier jour pose le décor : arrivée à l’aéroport de Kittilä, transfert vers l’hôtel, et le reste de la journée libre pour s’imprégner de l’atmosphère. Déjà, la lumière est différente. Plus longue, plus chaude, plus douce. Elle annonce ce qui attend.
Le deuxième jour plonge au cœur de ce qui rend la Laponie unique. Une excursion en forêt lapone mène à la rencontre des espèces emblématiques de la région : rennes, huskies et chevaux robustes, dans un cadre naturel préservé. Au chenil, un musher passionné évoque la complicité unique qui le lie à ses chiens. Avec les rennes, l’approche est plus douce : on les nourrit, on les observe, on apprend leur mode de vie et le rythme des saisons qui guide leur existence. Selon la saison, il est même possible de caresser de jeunes chiots - un moment d’une tendresse rare. La visite se clôt autour d’un feu de camp, avec des récits des traditions sámi, du café et des biscuits. En fin d’après-midi, place à la détente au Water World de Levi - piscines chauffées intérieures et extérieures, bains à remous et saunas traditionnels finlandais. Car le sauna n’est pas ici un luxe : c’est un art de vivre.
Le troisième jour s’ouvre sur une ascension en funiculaire jusqu’au sommet de Levi. De là-haut, le panorama est saisissant : des forêts infinies qui s’étirent vers l’horizon, des collines qui ondulent, un silence que l’on n’ose pas briser. Au sommet se trouve le musée Samiland, une exposition unique consacrée à l’histoire et à la culture du peuple sámi - seul peuple autochtone de l’Union européenne. À travers des objets traditionnels, des costumes, des photographies et des témoignages, le musée dévoile le mode de vie ancestral de ce peuple remarquable : l’élevage de rennes, l’artisanat du duodji, le chant joïk. L’après-midi laisse place au jeu avec le Mölkky - ce jeu de quilles en bois finlandais qui combine adresse, stratégie et convivialité. Étonnamment addictif et universellement accessible.
Le quatrième jour est celui de la nature à l’état pur. Une balade guidée au cœur des forêts boréales révèle la végétation arctique dans toute sa complexité : lichens et mousses qui tapissent le sol, bouleaux et pins adaptés aux conditions extrêmes, baies sauvages accrochées aux buissons. Le guide partage ses connaissances sur les techniques de survie en milieu nordique - comment s’orienter, reconnaître les plantes comestibles, lire les traces d’animaux. Une halte dans une kota, la tente traditionnelle lapone, permet de se réchauffer autour d’un jus de fruits local, dans le silence absolu de la forêt. Puis vient le canoë : glisser sur l’un des nombreux lacs finlandais, entouré de collines verdoyantes et de forêts qui se réfléchissent dans une eau d’huile, dans un air d’une pureté saisissante. C’est vivre la Laponie de l’intérieur.
Et puis il y a le soleil de minuit. L’expérience qui résume mieux que toute autre ce que la Laponie estivale a d’unique. Monter jusqu’à un sommet local en fin de soirée, et regarder la lumière rasante rester suspendue à l’horizon bien après l’heure où elle devrait être partie. Ce n’est pas seulement un phénomène naturel spectaculaire - c’est une expérience psychologique presque déconcertante. Le temps se distord. La frontière entre le jour et la nuit s’efface. On comprend, dans ces moments-là, pourquoi les peuples de l’Arctique ont toujours entretenu une relation si particulière avec la lumière.
L’Expérience en bref :
• Rencontrez rennes, huskies et chevaux dans une ferme lapone authentique - avec contes et traditions sámi autour d’un feu de camp, café et biscuits pour clore la visite
• Montez en funiculaire jusqu’au sommet de Levi et découvrez le Samiland, un musée fascinant dédié au peuple sámi
• Glissez sur un lac finlandais en canoë, entouré de forêts boréales et d’un air arctique pur
• Découvrez le soleil de minuit - montez jusqu’à un sommet local tandis que la lumière dorée reste suspendue à l’horizon, bien après minuit
• Détendez-vous au Water World Levi, avec piscines chauffées, bains à remous et saunas traditionnels finlandais
• Jouez au Mölkky - le jeu de quilles en bois finlandais, une tranche de culture locale garantissant des souvenirs mémorables
Voir le circuit
Le deuxième jour plonge au cœur de ce qui rend la Laponie unique. Une excursion en forêt lapone mène à la rencontre des espèces emblématiques de la région : rennes, huskies et chevaux robustes, dans un cadre naturel préservé. Au chenil, un musher passionné évoque la complicité unique qui le lie à ses chiens. Avec les rennes, l’approche est plus douce : on les nourrit, on les observe, on apprend leur mode de vie et le rythme des saisons qui guide leur existence. Selon la saison, il est même possible de caresser de jeunes chiots - un moment d’une tendresse rare. La visite se clôt autour d’un feu de camp, avec des récits des traditions sámi, du café et des biscuits. En fin d’après-midi, place à la détente au Water World de Levi - piscines chauffées intérieures et extérieures, bains à remous et saunas traditionnels finlandais. Car le sauna n’est pas ici un luxe : c’est un art de vivre.
Le troisième jour s’ouvre sur une ascension en funiculaire jusqu’au sommet de Levi. De là-haut, le panorama est saisissant : des forêts infinies qui s’étirent vers l’horizon, des collines qui ondulent, un silence que l’on n’ose pas briser. Au sommet se trouve le musée Samiland, une exposition unique consacrée à l’histoire et à la culture du peuple sámi - seul peuple autochtone de l’Union européenne. À travers des objets traditionnels, des costumes, des photographies et des témoignages, le musée dévoile le mode de vie ancestral de ce peuple remarquable : l’élevage de rennes, l’artisanat du duodji, le chant joïk. L’après-midi laisse place au jeu avec le Mölkky - ce jeu de quilles en bois finlandais qui combine adresse, stratégie et convivialité. Étonnamment addictif et universellement accessible.
Le quatrième jour est celui de la nature à l’état pur. Une balade guidée au cœur des forêts boréales révèle la végétation arctique dans toute sa complexité : lichens et mousses qui tapissent le sol, bouleaux et pins adaptés aux conditions extrêmes, baies sauvages accrochées aux buissons. Le guide partage ses connaissances sur les techniques de survie en milieu nordique - comment s’orienter, reconnaître les plantes comestibles, lire les traces d’animaux. Une halte dans une kota, la tente traditionnelle lapone, permet de se réchauffer autour d’un jus de fruits local, dans le silence absolu de la forêt. Puis vient le canoë : glisser sur l’un des nombreux lacs finlandais, entouré de collines verdoyantes et de forêts qui se réfléchissent dans une eau d’huile, dans un air d’une pureté saisissante. C’est vivre la Laponie de l’intérieur.
Et puis il y a le soleil de minuit. L’expérience qui résume mieux que toute autre ce que la Laponie estivale a d’unique. Monter jusqu’à un sommet local en fin de soirée, et regarder la lumière rasante rester suspendue à l’horizon bien après l’heure où elle devrait être partie. Ce n’est pas seulement un phénomène naturel spectaculaire - c’est une expérience psychologique presque déconcertante. Le temps se distord. La frontière entre le jour et la nuit s’efface. On comprend, dans ces moments-là, pourquoi les peuples de l’Arctique ont toujours entretenu une relation si particulière avec la lumière.
L’Expérience en bref :
• Rencontrez rennes, huskies et chevaux dans une ferme lapone authentique - avec contes et traditions sámi autour d’un feu de camp, café et biscuits pour clore la visite
• Montez en funiculaire jusqu’au sommet de Levi et découvrez le Samiland, un musée fascinant dédié au peuple sámi
• Glissez sur un lac finlandais en canoë, entouré de forêts boréales et d’un air arctique pur
• Découvrez le soleil de minuit - montez jusqu’à un sommet local tandis que la lumière dorée reste suspendue à l’horizon, bien après minuit
• Détendez-vous au Water World Levi, avec piscines chauffées, bains à remous et saunas traditionnels finlandais
• Jouez au Mölkky - le jeu de quilles en bois finlandais, une tranche de culture locale garantissant des souvenirs mémorables
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Pourquoi la Laponie en Été ?
La Laponie est une destination que vos clients connaissent et apprécient déjà - vue simplement sous un jour totalement nouveau. Pour ceux qui l’ont découverte en hiver, c’est le prolongement naturel de leur aventure, une raison de revenir. Pour les nouveaux voyageurs, c’est une destination au nom bien établi qui réserve une vraie surprise. Dans les deux cas, l’effet « waouh » est garanti.
Un produit simple et facile à vendre : sûr, naturel, loin des foules, et d’un rapport qualité/prix exceptionnel. Le format court - cinq jours, quatre nuits - est facile à intégrer dans un programme et accessible à une large clientèle.
La Laponie en été est aussi une destination particulièrement bien adaptée aux familles - un segment souvent difficile à atteindre l’été sur les destinations nordiques. Les activités proposées tout au long du séjour sont accessibles à tous et pour tous les âges : la rencontre avec les rennes et les huskies émerveille autant les enfants que les adultes, le canoë sur les lacs finlandais est une expérience parfaite pour les familles, et le Water World de Levi offre un espace de détente partagé en toute sécurité. Le rythme lent de l’itinéraire laisse à chaque famille la chance de vivre la destination à son propre rythme. C’est une réelle opportunité de répondre à une demande familiale croissante avec un produit qui sort véritablement des sentiers battus.
Un produit simple et facile à vendre : sûr, naturel, loin des foules, et d’un rapport qualité/prix exceptionnel. Le format court - cinq jours, quatre nuits - est facile à intégrer dans un programme et accessible à une large clientèle.
La Laponie en été est aussi une destination particulièrement bien adaptée aux familles - un segment souvent difficile à atteindre l’été sur les destinations nordiques. Les activités proposées tout au long du séjour sont accessibles à tous et pour tous les âges : la rencontre avec les rennes et les huskies émerveille autant les enfants que les adultes, le canoë sur les lacs finlandais est une expérience parfaite pour les familles, et le Water World de Levi offre un espace de détente partagé en toute sécurité. Le rythme lent de l’itinéraire laisse à chaque famille la chance de vivre la destination à son propre rythme. C’est une réelle opportunité de répondre à une demande familiale croissante avec un produit qui sort véritablement des sentiers battus.
Une destination aussi puissante pour les groupes
La Laponie été n’est pas réservée aux voyageurs indépendants. C’est également une destination de choix pour les groupes : la logistique est fluide, les activités sont conçues pour le partage, et l’atmosphère crée naturellement de la cohésion. Randonnée en forêt, canoë sur les lacs, rencontre avec les animaux de la ferme lapone, soirée sauna au bord de l’eau - chaque activité se vit mieux en groupe, et laisse une empreinte collective.
Nos itinéraires 2027 pour la Laponie scandinave sont actuellement en cours d’élaboration, avec de nouvelles options spécifiquement conçues pour les groupes. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir les programmes disponibles, bloquer vos dates en avance et bénéficier de nos meilleures conditions tarifaires.
Pour le tarif complet de l’itinéraire FIT, incluant les prix enfants, les suppléments chambre individuelle et les options de nuits supplémentaires - contactez-nous et nous vous enverrons tous les détails.
La Laponie finlandaise en été est en train d’émerger comme l’une des grandes opportunités du tourisme européen pour les prochaines années. La demande autour du slow tourisme, de la nature intacte et de la déconnexion numérique est forte et croissante. Et Levi n’est qu’une entrée en matière : au-delà de la Laponie finlandaise, toute la Laponie scandinave - la Laponie suédoise, le nord de la Norvège, les régions étendues autour du cercle polaire - constitue un cluster de destinations à fort potentiel, partageant la même nature sauvage, la même culture sámi et le même soleil de minuit. Une fois vos clients introduits à la région via Levi, les possibilités de fidélisation et d’extension de programme sont considérables. Les signaux du marché sont positifs. La fenêtre pour prendre une avancée concurrentielle est ouverte. La question, c’est de savoir si vous serez parmi les premiers à la proposer.
Nos itinéraires 2027 pour la Laponie scandinave sont actuellement en cours d’élaboration, avec de nouvelles options spécifiquement conçues pour les groupes. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir les programmes disponibles, bloquer vos dates en avance et bénéficier de nos meilleures conditions tarifaires.
Pour le tarif complet de l’itinéraire FIT, incluant les prix enfants, les suppléments chambre individuelle et les options de nuits supplémentaires - contactez-nous et nous vous enverrons tous les détails.
La Laponie finlandaise en été est en train d’émerger comme l’une des grandes opportunités du tourisme européen pour les prochaines années. La demande autour du slow tourisme, de la nature intacte et de la déconnexion numérique est forte et croissante. Et Levi n’est qu’une entrée en matière : au-delà de la Laponie finlandaise, toute la Laponie scandinave - la Laponie suédoise, le nord de la Norvège, les régions étendues autour du cercle polaire - constitue un cluster de destinations à fort potentiel, partageant la même nature sauvage, la même culture sámi et le même soleil de minuit. Une fois vos clients introduits à la région via Levi, les possibilités de fidélisation et d’extension de programme sont considérables. Les signaux du marché sont positifs. La fenêtre pour prendre une avancée concurrentielle est ouverte. La question, c’est de savoir si vous serez parmi les premiers à la proposer.
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© Tour Partner Group
“La Laponie estivale est une destination encore méconnue du grand public, et c’est précisément ce qui fait sa force. Nos voyageurs associent naturellement la région à l’hiver et à ses paysages enneigés , l’été en Laponie révèle une tout autre ambiance.
Après un séjour d’un mois sur place en famille, le constat est unanime : une nature pure, un climat particulièrement agréable, une grande diversité d’activités et une véritable déconnexion, loin des zones de surtourisme et des établissements saturés. Le soleil de minuit, à lui seul, constitue une expérience presque irréelle.
L’été est également propice aux rencontres avec les habitants, plus présents dehors et plus accessibles qu’en hiver. Les températures sont douces et très confortables, avec des moyennes autour de 20°C, pouvant ponctuellement atteindre 25 à 27°C, permettant des nuits reposantes sans chaleur excessive.
Cette destination s’inscrit pleinement dans les tendances actuelles du slow tourisme, loin du tourisme de masse : tout est accessible sur place, avec une offre particulièrement adaptée aux familles, avec notamment l’un des plus grands centres aquatiques de Laponie (environ 17 bassins, espaces intérieurs et extérieurs, saunas et toboggans).
Il s’agit d’un produit très compétitif et sur une destination géopolitiquement calme et sûre, pertinent aussi bien en individuel (FIT) qu’en groupes. Nous accueillerons prochainement un éductour à Levi, en Finlande, en juillet, en partenariat avec Visit Finland et Visit Levi, afin de faire découvrir cette destination à des tour-opérateurs et agents de voyages.
On a hâte de partager cela, car l’expérience est totalement différente sur un même territoire, sur des infrastructures et une qualité d’acceuil reconnu depuis de nombreux hivers. C’est un excellent produit de diversification pour les professionnels. Un repeater aura l’impression de vivre un autre voyage sur une même destination, tout aussi forte et complémentaire.”
Anthony Rosier, Business Development & Strategy Director, Tour Partner Group
Contacter Tour Partner Group
Anthony Rosier
Business Development & Strategy Director
Tour Partner Group Nordics
+33 3 92 25 15 50
Anthony.Rosier@tourpartnergroup.com
www.tourpartnergroup.com
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Tour Partner Group Nordics
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