Le Mois des Agents de Voyages : retour sur une expérience 100 % Martinique

Vous ne proposez pas encore la Martinique ? N’hésitez plus !

Idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, la Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa température annuelle moyenne de 28°C la rend accessible toute l’année sans contrainte vestimentaire.



Sa végétation luxuriante et diversifiée, ses plages de rêve, sa culture aux mille influences, sa gastronomie créative et aux saveurs multiples, ses célèbres rhums agricoles d’exception, la diversité et la qualité de son hébergement, ses activités exaltantes, ses expériences inédites, ses rencontres inoubliables séduisent les visiteurs toute l’année.



L’île brille aussi par ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans : la Yole ronde de Martinique au patrimoine mondial culturel immatériel de l’Humanité, la reconnaissance de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, les Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité et faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à leur flore et leurs forêts.



Vous vendez déjà La Martinique ?

Si vos clients ciblent généralement la haute saison (décembre à avril), n’hésitez pas à leur rappeler que l’île est tout aussi agréable entre mai et novembre. Partir en arrière-saison, c'est l'assurance de profiter de tarifs plus attractifs et d'une Martinique plus intime. Son climat idéal la rend accessible et agréable toute l’année.



Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.