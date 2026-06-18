Le Mois des Agents de Voyages : retour sur une expérience 100 % Martinique

Pour renforcer la connaissance de la Martinique et augmenter les ventes, le Comité Martiniquais du Tourisme a privilégié des profils d’agents de voyages « loisirs » ciblés:
● ne connaissant pas (ou peu) la Martinique,
● disposant d’un fort potentiel de vente,
● motivés à s’impliquer activement dans la commercialisation de la destination.
Le programme en chiffres : trois séjours de quatre nuitées, une quinzaine d’activités, quatre partenaires majeurs autour du Comité Martiniquais du Tourisme : Air Caraïbes, l’Hôtel Diamant Les Bains, le Bambou Resort et L'Hôtel Carayou & SPA !
Du rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly Terminal 4, devant la zone d’enregistrement Air Caraïbes, suivi du vol TX 510 à destination de Fort de France et de l’arrivée à l’Aéroport International Aimé Césaire de Fort-de-France, jusqu’à l’accueil chaleureux au bureau du Comité Martiniquais du Tourisme suivi du transport vers le premier hôtel, tout a été pensé pour un début de découverte optimal. C’est à travers un programme riche en découvertes fascinantes, rencontres originales et expériences exclusives que nos 48 vendeurs performants ont pu découvrir l’île, l’apprécier et vibrer à son rythme.
● ne connaissant pas (ou peu) la Martinique,
● disposant d’un fort potentiel de vente,
● motivés à s’impliquer activement dans la commercialisation de la destination.
Le programme en chiffres : trois séjours de quatre nuitées, une quinzaine d’activités, quatre partenaires majeurs autour du Comité Martiniquais du Tourisme : Air Caraïbes, l’Hôtel Diamant Les Bains, le Bambou Resort et L'Hôtel Carayou & SPA !
Du rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly Terminal 4, devant la zone d’enregistrement Air Caraïbes, suivi du vol TX 510 à destination de Fort de France et de l’arrivée à l’Aéroport International Aimé Césaire de Fort-de-France, jusqu’à l’accueil chaleureux au bureau du Comité Martiniquais du Tourisme suivi du transport vers le premier hôtel, tout a été pensé pour un début de découverte optimal. C’est à travers un programme riche en découvertes fascinantes, rencontres originales et expériences exclusives que nos 48 vendeurs performants ont pu découvrir l’île, l’apprécier et vibrer à son rythme.
Jour 1 : Tradition, partage et immersion culturelle
Journée Tradition et Partage chez Lakou’a, une ferme agro ferme tropicale : récolte d’épices du jardin créole, atelier de cuisine traditionnelle, dégustation de spécialités locales, initiation au Lasotè (labour de la terre au rythme bèlè). Une journée riche en rencontres, en saveurs, en partages, idéale pour comprendre l’âme martiniquaise, vivre des moments uniques et transmettre ensuite cette authenticité aux futurs clients !
La journée s'est clôturée en beauté par une Master Class dédiée au rhum agricole AOC Martinique, une plongée incontournable dans le patrimoine culturel et gastronomique de l’île.
La journée s'est clôturée en beauté par une Master Class dédiée au rhum agricole AOC Martinique, une plongée incontournable dans le patrimoine culturel et gastronomique de l’île.
Jour 2 : Sensations fortes et traditions maritimes
Nos agents de voyages ont poursuivi entre terre et mer leurs expériences riches en sensation, en spontanéité et en originalité. Au programme, exploration de la côte Caraïbe lors d’une excursion en mer, pique-nique convivial sur la plage de l’Anse à l’Âne et initiation à la yole (embarcation traditionnelle), inscrite par l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel Mondial de l’Humanité.
Excellente opportunité pour partager l’une des expressions les plus emblématiques de l’identité martiniquaise !
Excellente opportunité pour partager l’une des expressions les plus emblématiques de l’identité martiniquaise !
Jour 3 : Terroir, aventure et synergies professionnelles
Place au terroir et au savoir-faire martiniquais pour la troisième journée ! Nos agents de voyages ont exploré les paysages du Nord Atlantique à la découverte d’un terroir qui façonne l’identité du rhum martiniquais, avec une randonnée mémorable en buggy autour de la distillerie Baie des Trésors, suivie d’une chasse au trésor. Pour déjeuner, les participants ont particulièrement savouré un trempage dans la tradition sur la plage de Tartane, véritable immersion dans le patrimoine culinaire martiniquais !
La journée s’est poursuivie par un workshop réunissant des professionnels du tourisme martiniquais dans un cadre festif et convivial : cocktails, jeux concours, animations, résultats de la chasse au trésor, remise de prix ont soutenu l’intérêt… et l’ambiance !
La journée s’est poursuivie par un workshop réunissant des professionnels du tourisme martiniquais dans un cadre festif et convivial : cocktails, jeux concours, animations, résultats de la chasse au trésor, remise de prix ont soutenu l’intérêt… et l’ambiance !
Jour 4 : Beauté créole et saveurs urbaines
La dernière journée a été marquée par la traversée de la magnifique baie de Fort-de-France afin de découvrir la ville et ses traditions culinaires dans le cadre d’une balade gourmande riche en saveurs.
Trois éductours intenses et immersifs pour nos vendeurs les plus performants du marché français ! Ils ont enrichi leurs connaissances de la destination et disposent de nouveaux arguments de vente pour mieux promouvoir la destination Martinique auprès de leurs clients.
Quelques exemples :
À bientôt votre tour en Martinique !
Quelques exemples :
“
C'était une magnifique découverte...Martinique on t'M ❤
On est riche de connaissances, de rencontres, d experiences et d'émotions. Merci💖.
Et cette vie intense tous ensemble, pendant ces 4 jours sans se quitter, 😉, aura été pleine de bienveillance et de rigolades !
– Anne, agent de voyages
“
Merci pour toutes vos bonnes vibes c’était top ! Merci aussi pour l’organisation impeccable : vous nous avez fait découvrir votre petit coin de paradis et je crois qu’on a tous été conquis et très heureux de vivre cela avec vous !
– Lucile, agent de voyages
“
Un grand merci pour ce beau voyage et de nous avoir permis d’avoir de belles expériences.
– Léa, agent de voyages
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Merci encore une fois pour cette parenthèse enchantée en Martinique et vivement la prochaine 😊
– Magali, agent de voyages
À bientôt votre tour en Martinique !
La Martinique, une île française des caraïbes attractive toute l’année
Vous ne proposez pas encore la Martinique ? N’hésitez plus !
Idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, la Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa température annuelle moyenne de 28°C la rend accessible toute l’année sans contrainte vestimentaire.
Sa végétation luxuriante et diversifiée, ses plages de rêve, sa culture aux mille influences, sa gastronomie créative et aux saveurs multiples, ses célèbres rhums agricoles d’exception, la diversité et la qualité de son hébergement, ses activités exaltantes, ses expériences inédites, ses rencontres inoubliables séduisent les visiteurs toute l’année.
L’île brille aussi par ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans : la Yole ronde de Martinique au patrimoine mondial culturel immatériel de l’Humanité, la reconnaissance de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, les Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité et faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à leur flore et leurs forêts.
Vous vendez déjà La Martinique ?
Si vos clients ciblent généralement la haute saison (décembre à avril), n’hésitez pas à leur rappeler que l’île est tout aussi agréable entre mai et novembre. Partir en arrière-saison, c'est l'assurance de profiter de tarifs plus attractifs et d'une Martinique plus intime. Son climat idéal la rend accessible et agréable toute l’année.
Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.
Idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, la Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa température annuelle moyenne de 28°C la rend accessible toute l’année sans contrainte vestimentaire.
Sa végétation luxuriante et diversifiée, ses plages de rêve, sa culture aux mille influences, sa gastronomie créative et aux saveurs multiples, ses célèbres rhums agricoles d’exception, la diversité et la qualité de son hébergement, ses activités exaltantes, ses expériences inédites, ses rencontres inoubliables séduisent les visiteurs toute l’année.
L’île brille aussi par ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans : la Yole ronde de Martinique au patrimoine mondial culturel immatériel de l’Humanité, la reconnaissance de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, les Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité et faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à leur flore et leurs forêts.
Vous vendez déjà La Martinique ?
Si vos clients ciblent généralement la haute saison (décembre à avril), n’hésitez pas à leur rappeler que l’île est tout aussi agréable entre mai et novembre. Partir en arrière-saison, c'est l'assurance de profiter de tarifs plus attractifs et d'une Martinique plus intime. Son climat idéal la rend accessible et agréable toute l’année.
Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.
La Martinique Academy, une formation en ligne ludique pour galvaniser vos ventes
En vous formant aux atouts de la Martinique, vous conseillerez mieux vos clients et les aiderez efficacement à réussir leurs vacances, vous leur donnerez envie de s’évader et vous boosterez vos ventes.
C’est très simple : inscrivez-vous sur la plateforme de formation e-Learning mis à disposition de la Martinique Academy par le Comité Martiniquais du Tourisme, vous développerez ainsi vos connaissances et rejoindrez ainsi le réseau des vrais spécialistes de la destination.
Vous aurez accès à un outil innovant, ludique et richement doté de sympathiques cadeaux et, à la fin de votre formation en ligne, vous recevrez votre certificat de spécialiste de la destination ainsi que vos récompenses.
La Martinique Academy vous permettra de poursuivre votre voyage en Martinique en gagnant un éductour mémorable grâce aux ventes que vous aurez téléchargées. Ne manquez surtout pas cette excellente opportunité ! Ceux qui ont ainsi pu être sélectionnés pour les éductours du mois de juin ont particulièrement apprécié leur séjour.
Vous êtes déjà expert de la destination ? N’hésitez surtout pas à revenir sur la plateforme pour découvrir notre rubrique Nouveautés !
C’est très simple : inscrivez-vous sur la plateforme de formation e-Learning mis à disposition de la Martinique Academy par le Comité Martiniquais du Tourisme, vous développerez ainsi vos connaissances et rejoindrez ainsi le réseau des vrais spécialistes de la destination.
Vous aurez accès à un outil innovant, ludique et richement doté de sympathiques cadeaux et, à la fin de votre formation en ligne, vous recevrez votre certificat de spécialiste de la destination ainsi que vos récompenses.
La Martinique Academy vous permettra de poursuivre votre voyage en Martinique en gagnant un éductour mémorable grâce aux ventes que vous aurez téléchargées. Ne manquez surtout pas cette excellente opportunité ! Ceux qui ont ainsi pu être sélectionnés pour les éductours du mois de juin ont particulièrement apprécié leur séjour.
Vous êtes déjà expert de la destination ? N’hésitez surtout pas à revenir sur la plateforme pour découvrir notre rubrique Nouveautés !
Un espace prescripteur pour répondre à vos attentes
Véritable boîte à outils, cet espace qui vous est exclusivement dédié vous permet de trouver rapidement toutes les informations nécessaires à votre activité : informations pratiques sur la destination, argumentaires de vente, brochures, accès aux différents prestataires touristiques et contacts directs au sein du Comité Martiniquais du Tourisme.
Vous aurez aussi accès à votre espace formation en ligne.
N’hésitez pas à faire votre demande de photos et vidéos directement depuis votre espace !
👉 https://prescripteurs.martinique.org
Vous aurez aussi accès à votre espace formation en ligne.
N’hésitez pas à faire votre demande de photos et vidéos directement depuis votre espace !
👉 https://prescripteurs.martinique.org
Des tarifs préférentiels spécifiquement conçus à votre intention
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la Martinique ?
En votre qualité d’agent de voyages, les professionnels du tourisme martiniquais vous proposent des tarifs préférentiels pour vous permettre de partir à la rencontre de la culture riche et diversifiée et des paysages envoûtants de l’île. Pensez à en profiter !
À très bientôt avec nous, maintenant ou toute l’année, en Martinique bien sûr !
En votre qualité d’agent de voyages, les professionnels du tourisme martiniquais vous proposent des tarifs préférentiels pour vous permettre de partir à la rencontre de la culture riche et diversifiée et des paysages envoûtants de l’île. Pensez à en profiter !
À très bientôt avec nous, maintenant ou toute l’année, en Martinique bien sûr !
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