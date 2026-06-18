logo TourMaG  
Recherche avancée

Le Mois des Agents de Voyages : retour sur une expérience 100 % Martinique

À votre tour bientôt : maintenant ou toute l'année !


Ça y est ! Les 48 meilleurs vendeurs du marché français de la destination ont foulé le sol de la Martinique dans le cadre de l’opération « Le Mois des Agents de Voyages » organisée ce mois de juin par le Comité Martiniquais du Tourisme en partenariat avec la compagnie Air Caraïbes.


Rédigé par le Comité Martiniquais du Tourisme le Lundi 22 Juin 2026 à 01:00

Anse Couleuvre © CMT F. Xerri
Anse Couleuvre © CMT F. Xerri
CroisiEurope
Pour renforcer la connaissance de la Martinique et augmenter les ventes, le Comité Martiniquais du Tourisme a privilégié des profils d’agents de voyages « loisirs » ciblés:
● ne connaissant pas (ou peu) la Martinique,
● disposant d’un fort potentiel de vente,
● motivés à s’impliquer activement dans la commercialisation de la destination.

Le programme en chiffres : trois séjours de quatre nuitées, une quinzaine d’activités, quatre partenaires majeurs autour du Comité Martiniquais du Tourisme : Air Caraïbes, l’Hôtel Diamant Les Bains, le Bambou Resort et L'Hôtel Carayou & SPA !

Du rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly Terminal 4, devant la zone d’enregistrement Air Caraïbes, suivi du vol TX 510 à destination de Fort de France et de l’arrivée à l’Aéroport International Aimé Césaire de Fort-de-France, jusqu’à l’accueil chaleureux au bureau du Comité Martiniquais du Tourisme suivi du transport vers le premier hôtel, tout a été pensé pour un début de découverte optimal. C’est à travers un programme riche en découvertes fascinantes, rencontres originales et expériences exclusives que nos 48 vendeurs performants ont pu découvrir l’île, l’apprécier et vibrer à son rythme.

Jour 1 : Tradition, partage et immersion culturelle

Journée Tradition et Partage chez Lakou’a, une ferme agro ferme tropicale : récolte d’épices du jardin créole, atelier de cuisine traditionnelle, dégustation de spécialités locales, initiation au Lasotè (labour de la terre au rythme bèlè). Une journée riche en rencontres, en saveurs, en partages, idéale pour comprendre l’âme martiniquaise, vivre des moments uniques et transmettre ensuite cette authenticité aux futurs clients !

La journée s'est clôturée en beauté par une Master Class dédiée au rhum agricole AOC Martinique, une plongée incontournable dans le patrimoine culturel et gastronomique de l’île.

Jour 2 : Sensations fortes et traditions maritimes

Nos agents de voyages ont poursuivi entre terre et mer leurs expériences riches en sensation, en spontanéité et en originalité. Au programme, exploration de la côte Caraïbe lors d’une excursion en mer, pique-nique convivial sur la plage de l’Anse à l’Âne et initiation à la yole (embarcation traditionnelle), inscrite par l’UNESCO au Patrimoine Culturel Immatériel Mondial de l’Humanité.

Excellente opportunité pour partager l’une des expressions les plus emblématiques de l’identité martiniquaise !

Jour 3 : Terroir, aventure et synergies professionnelles

Randonnée en buggy © CMT Tifox Bruno
Randonnée en buggy © CMT Tifox Bruno
Place au terroir et au savoir-faire martiniquais pour la troisième journée ! Nos agents de voyages ont exploré les paysages du Nord Atlantique à la découverte d’un terroir qui façonne l’identité du rhum martiniquais, avec une randonnée mémorable en buggy autour de la distillerie Baie des Trésors, suivie d’une chasse au trésor. Pour déjeuner, les participants ont particulièrement savouré un trempage dans la tradition sur la plage de Tartane, véritable immersion dans le patrimoine culinaire martiniquais !

La journée s’est poursuivie par un workshop réunissant des professionnels du tourisme martiniquais dans un cadre festif et convivial : cocktails, jeux concours, animations, résultats de la chasse au trésor, remise de prix ont soutenu l’intérêt… et l’ambiance !

Soirée Workshop © CMT Tifox Bruno
Soirée Workshop © CMT Tifox Bruno

Jour 4 : Beauté créole et saveurs urbaines

La dernière journée a été marquée par la traversée de la magnifique baie de Fort-de-France afin de découvrir la ville et ses traditions culinaires dans le cadre d’une balade gourmande riche en saveurs.
Balade gourmande à Fort-de-France © CMT Tifox Bruno
Balade gourmande à Fort-de-France © CMT Tifox Bruno

Trois éductours intenses et immersifs pour nos vendeurs les plus performants du marché français ! Ils ont enrichi leurs connaissances de la destination et disposent de nouveaux arguments de vente pour mieux promouvoir la destination Martinique auprès de leurs clients.

Quelques exemples :



C'était une magnifique découverte...Martinique on t'M ❤
On est riche de connaissances, de rencontres, d experiences et d'émotions. Merci💖.
Et cette vie intense tous ensemble, pendant ces 4 jours sans se quitter, 😉, aura été pleine de bienveillance et de rigolades !
– Anne, agent de voyages



Merci pour toutes vos bonnes vibes c’était top ! Merci aussi pour l’organisation impeccable : vous nous avez fait découvrir votre petit coin de paradis et je crois qu’on a tous été conquis et très heureux de vivre cela avec vous !
– Lucile, agent de voyages



Un grand merci pour ce beau voyage et de nous avoir permis d’avoir de belles expériences.
– Léa, agent de voyages



Merci encore une fois pour cette parenthèse enchantée en Martinique et vivement la prochaine 😊
– Magali, agent de voyages


À bientôt votre tour en Martinique !

La Martinique, une île française des caraïbes attractive toute l’année

La Presqu’Île de la Caravelle © CMT V. Pacaut
La Presqu’Île de la Caravelle © CMT V. Pacaut
Vous ne proposez pas encore la Martinique ? N’hésitez plus !
Idéalement située au cœur de l’arc des Petites Antilles, la Martinique est baignée à l’est par l’Atlantique et à l’ouest par la mer des Caraïbes. Sa température annuelle moyenne de 28°C la rend accessible toute l’année sans contrainte vestimentaire.

Sa végétation luxuriante et diversifiée, ses plages de rêve, sa culture aux mille influences, sa gastronomie créative et aux saveurs multiples, ses célèbres rhums agricoles d’exception, la diversité et la qualité de son hébergement, ses activités exaltantes, ses expériences inédites, ses rencontres inoubliables séduisent les visiteurs toute l’année.

L’île brille aussi par ses trois reconnaissances par l’Unesco en trois ans : la Yole ronde de Martinique au patrimoine mondial culturel immatériel de l’Humanité, la reconnaissance de l’ensemble du territoire terrestre et marin comme Réserve Mondiale de Biosphère, les Volcans et Forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord de la Martinique, sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité et faisant partie des 35 hotspots mondiaux de biodiversité, grâce à leur flore et leurs forêts.

Vous vendez déjà La Martinique ?
Si vos clients ciblent généralement la haute saison (décembre à avril), n’hésitez pas à leur rappeler que l’île est tout aussi agréable entre mai et novembre. Partir en arrière-saison, c'est l'assurance de profiter de tarifs plus attractifs et d'une Martinique plus intime. Son climat idéal la rend accessible et agréable toute l’année.

Pour vous aider à mieux connaître la destination, outre le guide du vendeur, des campagnes de promotion, sa participation à des événements B2B, le Comité Martiniquais met à votre disposition des outils innovants conçus pour survolter vos opérations de commercialisation.

La Martinique Academy, une formation en ligne ludique pour galvaniser vos ventes

En vous formant aux atouts de la Martinique, vous conseillerez mieux vos clients et les aiderez efficacement à réussir leurs vacances, vous leur donnerez envie de s’évader et vous boosterez vos ventes.

C’est très simple : inscrivez-vous sur la plateforme de formation e-Learning mis à disposition de la Martinique Academy par le Comité Martiniquais du Tourisme, vous développerez ainsi vos connaissances et rejoindrez ainsi le réseau des vrais spécialistes de la destination.

Vous aurez accès à un outil innovant, ludique et richement doté de sympathiques cadeaux et, à la fin de votre formation en ligne, vous recevrez votre certificat de spécialiste de la destination ainsi que vos récompenses.

La Martinique Academy vous permettra de poursuivre votre voyage en Martinique en gagnant un éductour mémorable grâce aux ventes que vous aurez téléchargées. Ne manquez surtout pas cette excellente opportunité ! Ceux qui ont ainsi pu être sélectionnés pour les éductours du mois de juin ont particulièrement apprécié leur séjour.

Vous êtes déjà expert de la destination ? N’hésitez surtout pas à revenir sur la plateforme pour découvrir notre rubrique Nouveautés !

Martinique Academy Programme © CMT Martinique Academy A. Petton
Martinique Academy Programme © CMT Martinique Academy A. Petton
👉 www.martinique-academy.com
✉️ commercial@martiniquetourisme.com

Un espace prescripteur pour répondre à vos attentes

Véritable boîte à outils, cet espace qui vous est exclusivement dédié vous permet de trouver rapidement toutes les informations nécessaires à votre activité : informations pratiques sur la destination, argumentaires de vente, brochures, accès aux différents prestataires touristiques et contacts directs au sein du Comité Martiniquais du Tourisme.

Vous aurez aussi accès à votre espace formation en ligne.

N’hésitez pas à faire votre demande de photos et vidéos directement depuis votre espace !

👉 https://prescripteurs.martinique.org

Des tarifs préférentiels spécifiquement conçus à votre intention

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la Martinique ?

En votre qualité d’agent de voyages, les professionnels du tourisme martiniquais vous proposent des tarifs préférentiels pour vous permettre de partir à la rencontre de la culture riche et diversifiée et des paysages envoûtants de l’île. Pensez à en profiter !

À très bientôt avec nous, maintenant ou toute l’année, en Martinique bien sûr !

En savoir plus sur la Martinique et le Comité Martiniquais du Tourisme

Le Mois des Agents de Voyages : retour sur une expérience 100 % Martinique
Site Web : www.martinique.org

facebook twitterinstagramyoutube



Lu 160 fois

Tags : Martinique
Notez
IFTM
Dernière heure

Le Mois des Agents de Voyages : retour sur une expérience 100 % Martinique

Les destinations tendances de l'été: où partent les français ?

Voyage en train GoldenPass Express Classique

Vous pensez déjà à votre programmation groupes pour 2027?

Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire

Brand News

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027

Chine, Inde, Japon : l’Asie à prix doux, entre dernière minute été et offres en Avant-Première 2027
Cet été, cap sur l’Asie avec des départs garantis et des promotions exceptionnelles. L’été approche...
Les annonces

TIME TOURS - Technicien(ne) Groupes Back-Office confirmé(e) H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260601036 - Conception et exécution des campagnes de publicité institutionnelle du Tourisme tunisien.
APPEL D'OFFRES TOURISME

NOMBALAIS EVASION - Alternant(e) Master Tourisme H/F - (Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Sainte-Lucie, la destination caribéenne qui se rapproche du marché français

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités

Forum des Pionniers 2026 : retour sur la 24ᵉ édition en Égypte, entre réflexion et opportunités
Distribution

Distribution

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...

Le Convenc'Tour 2027 aura lieu à ...
Partez en France

Partez en France

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été

Le Parc Astérix lance un nouveau spectacle nocturne cet été
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire

Japon : une destination facile à vendre, difficile à produire
Production

Production

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés

Salaün Holidays diversifie son offre avec trois nouvelles gammes de circuits accompagnés
AirMaG

AirMaG

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !

Michael O’Leary reste à la tête de Ryanair et peut espérer une prime record !
Transport

Transport

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027

TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !

La nouvelle édition de France Tourisme Tech recherche ses start-up !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol

GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol
HotelMaG

Hébergement

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale

Floride : Le Perroquet, une nouvelle adresse hôtelière à Fort Lauderdale
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille

Cruisepro ajoute Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises à son portefeuille
TravelJobs

Emploi & Formation

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias