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Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale

La compagnie espagnole déploie plus de 9 millions de sièges et multiplie les ouvertures de lignes entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.


Pour faire face à la fort demande touristique entre les mois de juin et septembre, Air Europa annonce une augmentation significative de son offre globale. La compagnie aérienne espagnole met à disposition des ses clients environ 9,3 millions de sièges, ce qui représente une hausse de 5,9% par une fois comparé à la même période de l'année précédente. Cette expansion repose sur l'augmentation des fréquences de ses liaisons phares, la réactivation de lignes saisonnières et l'ouverture de nouvelles destinations internationales.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 12 Juin 2026 à 08:52

Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale, Depositphotos.com, Photo by Toni.M
Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale, Depositphotos.com, Photo by Toni.M
Dream Yacht
Air Europa passe à l'offensive.

La compagnie espagnole intensifie ses fréquences à destination des Amériques. En République dominicaine, la compagnie passe à un vol quotidien vers Saint-Domingue et passe à trois rotations par semaine vers Santiago de los Caballeros.

De même, la liaison vers Guayaquil en Équateur bénéficie d'une augmentation permanente à quatre vols hebdomadaires, tandis que les capitales européennes comme Rome et Milan voient leurs capacités renforcées pour la saison.

En Espagne, les liaisons vers l'île de Lanzarote sont également intensifiées durant tout l'été pour répondre au flux de vacanciers.

L'Afrique du Nord et le bassin méditerranéen occupent une place centrale dans cette stratégie estivale. Air Europa lance ainsi une liaison à raison de trois vols hebdomadaires vers Tanger, marquant sa première connexion avec cette localité marocaine, tout en renforçant son offre vers Marrakech et Tunis.

Intensification des vols transatlantiques et modernisation de la flotte

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Les destinations balnéaires et culturelles italiennes complètent ce dispositif avec trois vols par semaine vers Bologne en août, ainsi que des liaisons hebdomadaires programmées en juillet et août vers Alghero, dans le nord de la Sardaigne.

Pour soutenir cette croissance opérationnelle, la compagnie s'appuie sur une flotte de 59 appareils.

Les liaisons long-courriers sont opérées en Boeing 787 Dreamliner, tandis que les trajets de court et moyen-courrier intègrent le Boeing 737 MAX.

Membre de l'alliance SkyTeam depuis sa création en 1986, l'entreprise espagnole prévoit d'élargir prochainement sa flotte avec l'introduction de nouveaux Airbus A350-900.




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Tags : air europa
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