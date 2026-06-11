Air Europa augmente ses capacités de près de 6 % pour la saison estivale

Les destinations balnéaires et culturelles italiennes complètent ce dispositif avec trois vols par semaine vers Bologne en août, ainsi que des liaisons hebdomadaires programmées en juillet et août vers Alghero, dans le nord de la Sardaigne.



Pour soutenir cette croissance opérationnelle, la compagnie s'appuie sur une flotte de 59 appareils.



Les liaisons long-courriers sont opérées en Boeing 787 Dreamliner, tandis que les trajets de court et moyen-courrier intègrent le Boeing 737 MAX.



Membre de l'alliance SkyTeam depuis sa création en 1986, l'entreprise espagnole prévoit d'élargir prochainement sa flotte avec l'introduction de nouveaux Airbus A350-900.







