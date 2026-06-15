Portugal: Et si l'hébergement était le plus beau des voyages ?

Le Portugal est un pays de vin et certaines de ses plus belles adresses se trouvent au milieu des vignes.



Dans le Douro, région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les quintas (domaines) viticoles ne sont pas seulement des domaines où l'on produit du vin. Ce sont des mondes en soi. Des propriétés familiales transmises de génération en génération, implantées sur des terrasses sculptées dans la roche depuis le XVIIIe siècle, avec vue sur le fleuve et sur des vignes qui semblent gravées dans le paysage.



Séjourner dans l'une des nombreuses propriétés qui jalonnent la vallée — c'est comprendre que le vin du Douro n'est pas seulement un produit. C'est un territoire, une lumière, un rythme de vie. Le réveil y a quelque chose de spectaculaire : les premières lumières glissent sur le fleuve, les vignes dessinent le paysage et la journée commence souvent par une dégustation ou une rencontre avec les producteurs.



L'expérience ne se limite pourtant pas au Douro. L'Alentejo, le Dão, la Bairrada ou encore les régions des Vins Verdes développent elles aussi un tourisme œnologique de grande qualité.



Dans l'Alentejo, les quintas prennent une autre couleur — plus minérale, plus solaire, plus silencieuse. Certains domaines proposent une expérience qui touche au symbole : dormir dans un tonneau de chêne aménagé, avec terrasse privée donnant sur le vignoble et ciel étoilé sans pollution lumineuse. Une fantaisie ? Sans doute. Mais une fantaisie qui dit quelque chose d'essentiel sur le rapport portugais entre la terre, le vin et l'art de recevoir.