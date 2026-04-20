Chemins de Compostelle : un voyage au rythme de chaque pèlerin

La flexibilité est l’un des grands atouts des Chemins de Compostelle, offrant la possibilité de s’adapter au temps disponible et à l’expérience recherchée par chaque voyageur. Le Chemin Portugais Central s'impose comme l'une des variantes les plus prisées au départ du Portugal, avec un tracé complet qui débute à Lisbonne et remonte vers le nord via Coimbra, Porto et Barcelos jusqu'à la frontière de Valença/Tui. À partir de là, les 118,8 km qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, présentent un niveau de difficulté moyen à faible et sont accessibles à des profils très variés.



Le choix du point de départ varie selon le calendrier de chacun : ceux qui disposent de deux semaines ou plus commencent généralement à Porto pour parcourir environ 240 km en 9 à 12 jours avant d'entrer en Galice, tandis que ceux qui ne disposent que de cinq ou six jours débutent leur périple directement à Tui. Enfin, il existe également le Chemin Portugais de la Côte qui entre en Galice par A Guarda et longe l'Atlantique sur 163 km avant de rejoindre le tracé intérieur à Redondela.