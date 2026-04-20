Chemins de Compostelle : un voyage au rythme de chaque pèlerin

Une histoire à travers les siècles
La force du Chemin commence bien avant le départ. Son origine remonte au IXe siècle, lorsque la découverte du tombeau de Saint Jacques le Majeur fit de Compostelle l’un des plus grands centres de pèlerinage d’Europe.
Entre le XIe et le XIIIe siècle, l'itinéraire s'est imposé comme une route internationale parcourue par des voyageurs de tout le continent, dont la Reine Sainte Isabelle de Portugal au XIVe siècle, ou le roi Manuel Ier en 1502.
C'est cette profondeur historique qui distingue le Chemin : plus qu'un simple parcours, c'est une tradition vivante faite de spiritualité et d'hospitalité. Avec des centaines de milliers de pèlerins inscrits chaque année, le Chemin ne cesse de prendre de l'ampleur et d'attirer un public de plus en plus varié.
Plusieurs façons de partir… et d'arriver
La flexibilité est l’un des grands atouts des Chemins de Compostelle, offrant la possibilité de s’adapter au temps disponible et à l’expérience recherchée par chaque voyageur. Le Chemin Portugais Central s'impose comme l'une des variantes les plus prisées au départ du Portugal, avec un tracé complet qui débute à Lisbonne et remonte vers le nord via Coimbra, Porto et Barcelos jusqu'à la frontière de Valença/Tui. À partir de là, les 118,8 km qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, présentent un niveau de difficulté moyen à faible et sont accessibles à des profils très variés.
Le choix du point de départ varie selon le calendrier de chacun : ceux qui disposent de deux semaines ou plus commencent généralement à Porto pour parcourir environ 240 km en 9 à 12 jours avant d'entrer en Galice, tandis que ceux qui ne disposent que de cinq ou six jours débutent leur périple directement à Tui. Enfin, il existe également le Chemin Portugais de la Côte qui entre en Galice par A Guarda et longe l'Atlantique sur 163 km avant de rejoindre le tracé intérieur à Redondela.
Le choix du point de départ varie selon le calendrier de chacun : ceux qui disposent de deux semaines ou plus commencent généralement à Porto pour parcourir environ 240 km en 9 à 12 jours avant d'entrer en Galice, tandis que ceux qui ne disposent que de cinq ou six jours débutent leur périple directement à Tui. Enfin, il existe également le Chemin Portugais de la Côte qui entre en Galice par A Guarda et longe l'Atlantique sur 163 km avant de rejoindre le tracé intérieur à Redondela.
À pied ou à vélo : un choix déterminant
À pied, la relation avec le territoire est lente et contemplative. À vélo, le rythme est plus fluide et le trajet gagne en amplitude. Ce choix a une implication directe sur la Compostela (le certificat officiel de pèlerinage). Pour l’obtenir, ces pèlerins à pied doivent parcourir au moins 100 km et les pèlerins à vélo doivent parcourir au moins 200 km.
C'est pourquoi Tui peut constituer un point de départ idéal pour ceux qui parcourent le Chemin à pied, mais cela pourrait ne pas suffire pour ceux qui le font à vélo et souhaitent obtenir la certification.
C'est pourquoi Tui peut constituer un point de départ idéal pour ceux qui parcourent le Chemin à pied, mais cela pourrait ne pas suffire pour ceux qui le font à vélo et souhaitent obtenir la certification.
Credenciale et Compostela : mode d'emploi
Pour obtenir la Compostela, le pèlerin doit se munir de la crédenciale (le passeport du pèlerin). Ce document, que l'on peut obtenir dans les auberges ou les paroisses, doit être tamponné tout au long du parcours. Sur les derniers 100 km (à pied) ou 200 km (à vélo), il est obligatoire de recueillir au moins deux tampons par jour.
Note importante : Le Chemin peut être interrompu et repris plus tard, à condition de rester géographiquement continu (repartir exactement là où l'on s'est arrêté).
La Compostela est ensuite délivrée au Centre international d'accueil des pèlerins, situé tout près de la place de l'Obradoiro.
Note importante : Le Chemin peut être interrompu et repris plus tard, à condition de rester géographiquement continu (repartir exactement là où l'on s'est arrêté).
La Compostela est ensuite délivrée au Centre international d'accueil des pèlerins, situé tout près de la place de l'Obradoiro.
Les auberges et la culture de l'accueil
Les auberges font partie de l'identité authentique du voyage. En Galice, le réseau public d’auberges du Chemin de Compostelle est né en 1993 et compte actuellement 76 centres et plus de 3 000 places. Inspiré des hôpitaux médiévaux, ce système perpétue la tradition d'accueil séculaire.
Ces espaces de partage et de simplicité permettent aux voyageurs du monde entier de se croiser après une journée d'effort. Pour de nombreux pèlerins, ils font partie intégrante de l'expérience, tout autant que l'arrivée à la cathédrale. Parallèlement, il existe des auberges privées, des gîtes ruraux et des hôtels pour adapter le niveau de confort à chaque pèlerin.
Ces espaces de partage et de simplicité permettent aux voyageurs du monde entier de se croiser après une journée d'effort. Pour de nombreux pèlerins, ils font partie intégrante de l'expérience, tout autant que l'arrivée à la cathédrale. Parallèlement, il existe des auberges privées, des gîtes ruraux et des hôtels pour adapter le niveau de confort à chaque pèlerin.
2027 : Année Sainte et Jubilé
L'année 2027 sera exceptionnelle. On parle d'Année Sainte Compostellane lorsque la fête de Saint Jacques (25 juillet) tombe un dimanche.
La tradition veut que la Porte Sainte de la cathédrale soit ouverte le 31 décembre 2026 pour rester accessible pendant douze mois. Durant cette période jubilaire, les pèlerins peuvent obtenir le Jubilé (le pardon des péchés). Que ce soit pour la dimension spirituelle ou pour le cadre culturel symbolique, 2027 placera Compostelle au centre de toutes les attentions.
Pour certains, cette dimension sera au cœur même de l'expérience. Pour d'autres, il s'agira avant tout d'un cadre symbolique et culturel qui renforce le sentiment d'arrivée. Quoi qu'il en soit, l'année 2027 devrait replacer Saint-Jacques-de-Compostelle au centre d'un engouement très marqué et donner encore plus de visibilité aux Chemins.
La tradition veut que la Porte Sainte de la cathédrale soit ouverte le 31 décembre 2026 pour rester accessible pendant douze mois. Durant cette période jubilaire, les pèlerins peuvent obtenir le Jubilé (le pardon des péchés). Que ce soit pour la dimension spirituelle ou pour le cadre culturel symbolique, 2027 placera Compostelle au centre de toutes les attentions.
Pour certains, cette dimension sera au cœur même de l'expérience. Pour d'autres, il s'agira avant tout d'un cadre symbolique et culturel qui renforce le sentiment d'arrivée. Quoi qu'il en soit, l'année 2027 devrait replacer Saint-Jacques-de-Compostelle au centre d'un engouement très marqué et donner encore plus de visibilité aux Chemins.
Une expérience profondément personnelle
C'est là que réside la singularité des Chemins de Compostelle : réussir à accueillir des profils si différents au sein d'une même tradition. Certains partent de Porto pour une traversée plus longue, d'autres commencent à la frontière car ils disposent de moins de temps, certains choisissent la variante côtière, d'autres préfèrent marcher et d'autres encore optent pour le vélo. Enfin, tous marchent vers la même destination, mais personne ne parcourt exactement le même chemin intérieur. Et c'est grâce à cette alliance entre cadre collectif et expérience intime que Saint-Jacques-de-Compostelle continue de s'imposer comme l'un des grands pèlerinages d'Europe.
Dtravel, votre partenaire sur le terrain
Dtravel accompagne les professionnels du voyage dans la création de programmes sur mesure pour les Chemins de Compostelle. Notre connaissance locale et notre proximité avec les partenaires nous permettent de concevoir des propositions parfaitement ajustées à chaque type de voyageur.
Votre prochain programme passe par Compostelle ?
Contactez-nous : www.dtravel.pt | info@dtravel.pt
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Elisabete João
(+351) 91 333 94 79
elisabete.joao@dtravel.pt
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