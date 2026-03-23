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L'âme verte : pourquoi le Gerês est le secret le mieux gardé du Portugal


Il existe un territoire où le temps semble avoir suspendu sa course, protégé par des montagnes millénaires. Si beaucoup connaissent le charme de Lisbonne ou de Porto, peu s'aventurent là où bat le véritable cœur sauvage du pays. Bienvenue dans le Gerês : un éden brut où la nature règne encore en maître. À l’extrême nord-ouest du Portugal, ce parc national demeure l'un des espaces les plus singuliers d'Europe, là où l’immensité des crêtes et la mémoire des villages de pierre cohabitent sans artifice.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 00:05

© Dtravel by Canva
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La forêt des origines : entre ombre et mémoire


Commencer par Campo do Gerês, c’est aller droit au cœur du sujet. De là, la Mata da Albergaria dévoile ses chênaies séculaires, ses tronçons de l’ancienne Geira (voie romaine) et ses bornes milliaires qui témoignent du passage des siècles. Près de Portela do Homem, le sentiment de nature intacte s’intensifie : ici, le paysage et l’histoire ne font qu’un.

Lors de cette première immersion, le Gerês révèle sa qualité la plus rare : celle d’être profondément sauvage sans jamais paraître vide. La pierre, les murets et les vestiges romains empêchent le paysage de devenir un simple décor ; ils lui donnent une âme. Le passé est inscrit dans la roche.

C’est peut-être ce qui distingue le Gerês : le sentiment que ce territoire n’a pas seulement été préservé, mais qu’il a été habité avec respect au fil du temps. La communication officielle de la destination insiste elle-même sur cette intégration harmonieuse entre activité humaine et patrimoine naturel, une caractéristique identitaire du parc.

Le savoir des mains et le goût de la terre

© Dtravel by Canva
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En s’éloignant des sentiers de granit pour prendre la direction de Covide, la montagne semble s’adoucir et changer de texture. Le paysage sauvage laisse place à une vie rurale plus apparente, où l'authenticité ne se contemple plus seulement à l'horizon, mais se niche au creux des mains des artisans. Ici, la tradition du lin est bien plus qu’une technique ancienne ; c’est un héritage sensoriel. Portée avec passion par le Centre des arts et métiers « Seixos Brancos », cette pratique rappelle que la culture du Gerês est une matière vivante, une fibre tissée entre le passé et le présent. Dans le silence des ateliers, le battement des métiers à tisser répond à l'écho de la montagne, prouvant que l’âme de ce territoire réside autant dans ses sommets que dans les savoir-faire qui s'y transmettent, obstinément, de génération en génération.

Cette identité se prolonge jusque dans l'assiette. À Terras de Bouro, la gastronomie est le reflet direct de l’altitude : ragoût de haricots et de choux, chevreau rôti biologique de la Serra, pain de maïs et miel pur. Une cuisine qui ne cherche pas à impressionner, mais à nourrir le corps et l'esprit avec la force de la montagne.

L'eau comme protagoniste : du sauvage au sacre

En arrivant à Caldas do Gerês, l’expérience se fait plus douce. La tradition thermale de la région introduit une dimension de bien-être et de repos. Après la forêt et la pierre, le corps s’apaise. Le Gerês devient alors un refuge pour reprendre son souffle, oscillant entre énergie sauvage et recueillement.

Entre la cascade d'Arado, le hameau de l'Ermida et le belvédère de Pedra Bela, le Gerês s'ouvre sur l'immensité. L'eau est partout : cascades bondissantes, ruisseaux cristallins et lacs profonds qui justifient le classement du site comme réserve de biosphère de l'UNESCO.

En descendant vers Rio Caldo et le lac de Caniçada, la lumière change. Les activités nautiques et les promenades en bateau révèlent un visage plus ouvert du parc. Tout près, le sanctuaire de São Bento da Porta Aberta, originaire d'une petite chapelle datant de 1614, rappelle que ces terres sont aussi un lieu de dévotion. Ici, nature et spiritualité se croisent dans une harmonie rare. Pour ceux qui cherchent l'apaisement, une halte aux thermes de Caldas do Gerês permet au corps de s'apaiser après la rudesse de la pierre.
© Dtravel by Canva
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Des villages qui défient le temps

Vers Soajo et Lindoso, le parc prend une dimension monumentale. Les célèbres espigueiros (greniers à grains en pierre), les vestiges de la vie communautaire et le château de Lindoso dominant la vallée du Lima témoignent d'une relation ancestrale entre l'homme et la montagne.

Plus à l’est, le barrage de Vilarinho das Furnas garde le souvenir d'un village englouti, tandis que Pitões das Júnias, perché et austère, maintient vivantes les coutumes communautaires au milieu des ruines d'un monastère médiéval.
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Apprendre à ralentir

Ce qui distingue le Gerês, c'est sa capacité à réunir montagne, eau, artisanat et spiritualité en un tout cohérent. Au final, il reste bien plus que le souvenir d'un beau point de vue : il reste le sentiment d'avoir traversé un lieu où le paysage impose encore son autorité.

Au Gerês, la nature n'est pas un ornement. C'est un caractère. C'est, sans doute, l'une des façons les plus pures de vivre le Portugal.

Parce que le Gerês ne se visite pas, il se ressent, l'équipe de Dtravel vous accompagne pour transformer cette lecture en une immersion réelle et sur mesure : nous sommes à votre disposition pour créer votre itinéraire sur mesure. Contactez-nous sur www.dtravel.pt ou via info@dtravel.pt.



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Tags : Dtravel
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