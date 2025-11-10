Algarve : Trois Régions, Trois Étés Inoubliables

Au point le plus atlantique, entre Lagos, Portimão et Ferragudo, l'Algarve révèle son côté le plus spectaculaire et naturel. Les plages entre les falaises sculptées ne manquent pas – pensez à Praia da Marinha, Camilo ou Três Irmãos – mais ce n'est que le début d'une région conçue pour être explorée activement.



C'est là que se trouve l'un des sentiers les plus populaires : le Sete Vales Suspensos (Sept Vallées Suspendues), qui serpente le long des falaises avec des vues à couper le souffle. Les excursions en bateau vers les célèbres grottes de Benagil, les sessions de plongée ou de snorkeling, l'observation des dauphins, et les explorations en kayak parmi les formations rocheuses font partie des expériences immanquables.



Loin de la plage, Lagos vous invite à explorer ses rues historiques, ses marchés de producteurs locaux et son riche héritage maritime. C'est la région idéale pour ceux qui aiment marcher, voir et découvrir, avec le temps et la curiosité comme seuls guides.