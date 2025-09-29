DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

Pendant trois jours intenses, nous avons eu le privilège de renouer avec des partenaires de longue date et de forger de nouvelles alliances prometteuses.
Loin des présentations classiques, nous avons créé un espace de rencontre chaleureux pour les agents de voyage et tour-opérateurs passionnés par l'idée d'offrir l'authenticité et les trésors cachés de notre destination.
L'enthousiasme que nous avons ressenti pour le Portugal était palpable : un véritable vent d'optimisme souffle sur nos futures collaborations.
Un Voyage aux Açores en Cadeau : Quand la Connaissance Récompense l'Évasion
Pour insuffler une dose de jeu et de découverte, nous avons lancé notre quiz interactif sur le Portugal. L'ambiance était électrique ! Au-delà de tester les connaissances, ce fut un moment de pur partage et de rire.
L'apothéose fut le tirage au sort qui a récompensé un heureux gagnant d'un voyage tant attendu pour deux personnes aux Açores. Imaginez : des volcans verdoyants, des lacs mystérieux et une nature brute... Cet archipel incarne parfaitement l'esprit DTravel : des expériences inoubliables pour ceux qui cherchent la surprise et la sérénité loin des sentiers battus.
Plus que le prix, ce qui reste de cette dynamique interactive, c'est la qualité des rencontres et des conversations. Nous avons renforcé des partenariats, ouvert des portes à de nouvelles collaborations et ressenti une fois de plus l'enthousiasme croissant pour le Portugal.
À toute l'équipe d'IFTM Top Resa, à nos précieux partenaires, et à tous les professionnels qui nous ont fait l'honneur de leur visite : un sincère et chaleureux merci. Votre confiance est notre plus belle source d'inspiration.
L'apothéose fut le tirage au sort qui a récompensé un heureux gagnant d'un voyage tant attendu pour deux personnes aux Açores. Imaginez : des volcans verdoyants, des lacs mystérieux et une nature brute... Cet archipel incarne parfaitement l'esprit DTravel : des expériences inoubliables pour ceux qui cherchent la surprise et la sérénité loin des sentiers battus.
Plus que le prix, ce qui reste de cette dynamique interactive, c'est la qualité des rencontres et des conversations. Nous avons renforcé des partenariats, ouvert des portes à de nouvelles collaborations et ressenti une fois de plus l'enthousiasme croissant pour le Portugal.
À toute l'équipe d'IFTM Top Resa, à nos précieux partenaires, et à tous les professionnels qui nous ont fait l'honneur de leur visite : un sincère et chaleureux merci. Votre confiance est notre plus belle source d'inspiration.
Notre Mission : Un Portugal Fait Sur Mesure, Rien Que Pour Vous
Ce que nous retenons de ces échanges enrichissants, c'est la confirmation que chaque voyageur est unique. Le Portugal est une toile aux mille facettes – de la culture vibrante de Lisbonne aux plages sauvages de l'Algarve, en passant par les vignobles du Douro.
Chez DTravel, notre énergie est dédiée à écouter vos besoins spécifiques et ceux de vos clients pour créer des itinéraires qui résonnent avec leurs désirs profonds.
Découvrez le Portugal avec DTravel ! Réservez votre réunion dès maintenant à l'adresse www.dtravel.pt ou en envoyant un courriel à info@dtravel.pt.
Chez DTravel, notre énergie est dédiée à écouter vos besoins spécifiques et ceux de vos clients pour créer des itinéraires qui résonnent avec leurs désirs profonds.
Découvrez le Portugal avec DTravel ! Réservez votre réunion dès maintenant à l'adresse www.dtravel.pt ou en envoyant un courriel à info@dtravel.pt.
Elisabete João
(+351) 91 333 94 79
elisabete.joao@dtravel.pt
www.dtravel.pt
>> Dtravel dans l'Annuaire DESTIMAG
(+351) 91 333 94 79
elisabete.joao@dtravel.pt
www.dtravel.pt
>> Dtravel dans l'Annuaire DESTIMAG
Autres articles
-
Découvrez DTravel à IFTM Top Resa et participez pour gagner un voyage aux Açores !
-
Le Portugal en fête : découvrez le charme des fêtes populaires
-
Portugal Insolite : L'Âme de ses Villages Cachés
-
Portugal : la destination idéale pour les groupes d'Incentives et les voyages d'entreprise
-
Nazaré – Bien plus que des vagues géantes