DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

Pour insuffler une dose de jeu et de découverte, nous avons lancé notre quiz interactif sur le Portugal. L'ambiance était électrique ! Au-delà de tester les connaissances, ce fut un moment de pur partage et de rire.



L'apothéose fut le tirage au sort qui a récompensé un heureux gagnant d'un voyage tant attendu pour deux personnes aux Açores. Imaginez : des volcans verdoyants, des lacs mystérieux et une nature brute... Cet archipel incarne parfaitement l'esprit DTravel : des expériences inoubliables pour ceux qui cherchent la surprise et la sérénité loin des sentiers battus.



Plus que le prix, ce qui reste de cette dynamique interactive, c'est la qualité des rencontres et des conversations. Nous avons renforcé des partenariats, ouvert des portes à de nouvelles collaborations et ressenti une fois de plus l'enthousiasme croissant pour le Portugal.



À toute l'équipe d'IFTM Top Resa, à nos précieux partenaires, et à tous les professionnels qui nous ont fait l'honneur de leur visite : un sincère et chaleureux merci. Votre confiance est notre plus belle source d'inspiration.



