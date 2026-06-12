Conseiller voyage indépendant : les clés pour se lancer ! La chronique de Mannon Philippé, conseillère voyage indépendante

Le statut de conseiller voyage indépendant séduit les professionnels du tourisme qui souhaitent exercer légalement sans immatriculation Atout France, grâce à un partenariat avec une agence agréée. Mais s'il apporte une certaine liberté entrepreneuriale, ce modèle hybride comporte son lot de contraintes, comme le rappelle Mannon Philippé, elle-même conseillère voyage indépendante et fondatrice de Leave & Live.

Rédigé par Mannon PHILIPPE le Vendredi 12 Juin 2026 à 07:37





Pourtant, derrière ces nouvelles appellations, les différences de responsabilités et de cadre légal restent encore floues pour beaucoup.



Peut-on vendre des voyages légalement sans passer par les démarches d’immatriculation Atout France ?



La réponse est oui, grâce à un statut encore peu connu : celui de conseiller voyage indépendant.



Le conseiller voyage indépendant est avant tout un entrepreneur. Il travaille d’où il veut, organise son activité comme il le souhaite et développe sa propre clientèle.



Pourtant, dans ses missions du quotidien, il exerce exactement le même métier qu’un agent de voyages : analyse des besoins, conception d’itinéraires, réalisation des devis, rédaction des contrats de voyage, création des carnets de voyage, suivi avant, pendant et après le séjour…



À première vue, le statut semble réunir le meilleur des deux mondes : la liberté de l’indépendance, avec le cadre sécurisant et professionnel d’une agence de voyages.



Pourtant, le conseiller voyage indépendant ne possède pas lui-même une collaboration avec une agence de voyages immatriculée, qui lui permet d’exercer légalement la vente de voyages. Travel planner, travel designer, coach voyage… Ces dernières années, de nombreux termes sont apparus dans le secteur du tourisme.Pourtant, derrière ces nouvelles appellations, les différences de responsabilités et de cadre légal restent encore floues pour beaucoup.La réponse est oui, grâce à un statut encore peu connu : celui deLe conseiller voyage indépendant est avant tout. Il travaille d’où il veut, organise son activité comme il le souhaite et développe sa propre clientèle.Pourtant, dans ses missions du quotidien, il exerce exactement le même métier qu’un agent de voyages :À première vue, le statut semble réunir le meilleur des deux mondes : la liberté de l’indépendance, avec le cadre sécurisant et professionnel d’une agence de voyages.Pourtant, le conseiller voyage indépendant ne possède pas lui-même d’immatriculation Atout France. Son activité repose sur





Statut de conseiller voyage indépendant : comment ça fonctionne ? Pour exercer sous ce modèle, la première étape consiste à rejoindre une agence partenaire immatriculée Atout France.



Le conseiller doit disposer d’un statut juridique, souvent sous le régime de la micro-entreprise, ainsi que d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les éventuelles fautes de conseil.



Un contrat est alors établi entre le conseiller et l’agence partenaire. Ce fonctionnement permet au conseiller de vendre des voyages sous la protection de l’immatriculation Atout France, de la garantie financière et de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’agence.



Le client bénéficie ainsi d’un cadre sécurisé, tandis que le conseiller exerce son activité de manière légale.



Lors de la vente d’un voyage, le contrat est établi entre l’agence partenaire et le client, et non entre le client et la micro-entreprise du conseiller.



Les règlements transitent également directement par l’agence immatriculée, de même pour le paiement des fournisseurs.



La rémunération du conseiller correspond ensuite à la marge générée sur le dossier, une fois déduits les achats, frais bancaires, frais de structure et autres coûts liés au voyage.



Ce modèle présente aujourd’hui un véritable intérêt dans un secteur où les charges fixes d’une agence physique peuvent représenter un frein important au lancement d’une activité.



Il permet de démarrer dans le métier avec un cadre professionnel sérieux, sans supporter immédiatement les contraintes financières d’une structure traditionnelle. Pour exercer sous ce modèle, la première étape consiste àimmatriculée Atout France.Le conseiller doit disposer d’un statut juridique, souvent sous le régime de la, ainsi que d’couvrant les éventuelles fautes de conseil.est alors établi entre le conseiller et l’agence partenaire. Ce fonctionnement permet au conseiller dede l’immatriculation Atout France, de la garantie financière et de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’agence.Le client bénéficie ainsi d’un cadre sécurisé, tandis que le conseiller exerce son activité de manière légale.Lors de la vente d’un voyage,est établi entre l’agence partenaire et le client, et non entre le client et la micro-entreprise du conseiller.transitent également directement par l’agence immatriculée, de même pourLa rémunération du conseiller correspond ensuite àCe modèle présente aujourd’huidans un secteur où les charges fixes d’une agence physique peuvent représenter un frein important au lancement d’une activité.Il permet de démarrer dans le métier avec un cadre professionnel sérieux, sans supporter immédiatement les contraintes financières d’une structure traditionnelle.

Conseiller voyage indépendant : quelle réalité ?



Être conseiller voyage indépendant, c’est avant tout être entrepreneur.



Comme dans tout projet entrepreneurial, cela demande de la polyvalence, de l’autonomie et une forte capacité d’adaptation. Il faut être capable de gérer les périodes de doute, maintenir une régularité même lorsque les demandes clients sont encore peu nombreuses, et accepter que certains efforts ne portent leurs fruits que plusieurs mois plus tard.



Les premiers mois servent souvent à construire les bases de son activité : développer son réseau, gagner la confiance de ses premiers clients, créer du bouche-à-oreille et affiner progressivement son positionnement.



Au quotidien, le conseiller voyage indépendant doit également savoir gérer la relation client avec professionnalisme, faire preuve de sang-froid face aux imprévus du voyage (parfois le soir ou le week-end) et rester à l’écoute afin de comprendre au mieux les attentes de chaque projet.



Enfin, il reste essentiel de continuer à se former tout au long de son parcours. Le tourisme est un secteur en constante évolution, qui nécessite des mises à jour régulières, aussi bien sur les destinations que sur les fournisseurs, les réglementations ou les outils.



Les meilleurs professionnels sont souvent ceux qui restent curieux et investissent continuellement dans leur montée en compétences.



Le statut de conseiller voyage indépendant n’est donc pas un raccourci vers un métier "facile", mais un véritable choix professionnel.



Un modèle qui demande de l’engagement, de la persévérance et une réelle implication humaine auprès des clients.



Lire aussi : E. Llop : "Les professionnels immatriculés sont les premiers travel planners !" Si ce statut attire de plus en plus de professionnels, il ne faut pas pour autant l’idéaliser.Être conseiller voyage indépendant, c’est avant toutComme dans tout projet entrepreneurial, cela demande. Il faut être capable de gérer les périodes de doute, maintenir une régularité même lorsque les demandes clients sont encore peu nombreuses, et accepter que certains efforts ne portent leurs fruits que plusieurs mois plus tard.de son activité : développer son réseau, gagner la confiance de ses premiers clients, créer du bouche-à-oreille et affiner progressivement son positionnement.Au quotidien, le conseiller voyage indépendant doit égalementavec professionnalisme, faire preuve dedu voyage (parfois le soir ou le week-end) etafin de comprendre au mieux les attentes de chaque projet.Enfin, il reste essentiel de continuer àtout au long de son parcours. Le tourisme est un secteur en constante évolution, qui nécessite des mises à jour régulières, aussi bien sur les destinations que sur les fournisseurs, les réglementations ou les outils.Les meilleurs professionnels sont souvent ceux qui restent curieux et investissent continuellement dans leur montée en compétences.Le statut de conseiller voyage indépendant n’est donc pas un raccourci vers un métier "facile", maisUn modèle qui demande de l’engagement, de la persévérance et une réelle implication humaine auprès des clients.

Qui est Mannon Philippé ? Conseillère voyage indépendante depuis trois ans et professeure en BTS Tourisme,



Aujourd’hui, elle accompagne à son tour les futurs professionnels souhaitant se lancer dans le tourisme en tant que conseillers voyage indépendants, à travers la formation, son accompagnement et le partage de son expérience terrain. Mannon Philippé s’est lancée dans l’entrepreneuriat dès la fin de ses études en créant Leave & Live. Aujourd’hui, elle accompagne à son tour les futurs professionnels souhaitant se lancer dans le tourisme en tant que conseillers voyage indépendants, à travers la formation, son accompagnement et le partage de son expérience terrain.

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