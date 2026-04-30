Rémy Knafou : avec l'hypertourisme, le secteur s'engage "dans une course vers l'abîme"

Pour lui, la seule solution réellement d’actualité face à cette croissance sans limite du tourisme reste la régulation. Une solution qui dépend principalement d’une volonté politique.



" Le problème est aussi une question de distribution des flux.



Après, je comprends évidemment que l’on ait envie de faire venir des touristes lointains, car ce sont les plus rémunérateurs, sauf que cela crée une dépendance, voire une vulnérabilité, à laquelle il faudrait réfléchir sérieusement.



L’un des mérites de la guerre en Iran, c’est de nous rappeler à quel point nous sommes dépendants des combustibles fossiles et à quel point nous n’avons pas utilisé les crises précédentes pour décarboner notre économie.



Si nous voulons réellement préparer l’avenir, nous devons réfléchir à des alternatives en matière de politique touristique et à des substituts à ces clientèles lointaines rémunératrices, de façon à ne pas être prisonniers de crises qui nous échappent complètement.



Reprendre un peu de nos capacités d’action en matière de politique touristique me paraît raisonnable, tout en ne remettant pas en cause le fonctionnement général du système, " analyse le géographe



Contrairement à la crise sanitaire, la guerre qui sévit au Moyen-Orient ne semble pas ouvrir une fenêtre de respiration permettant aux professionnels du tourisme et aux politiques de prendre du recul sur notre modèle.



Certains, comme François Piot, Président de Prêt-à-Partir, imaginent que le secteur conservera quelques séquelles de ce conflit, en anticipant un cours du baril qui ne redescendra jamais au niveau d’avant le 28 février 2026.



De quoi remettre en question le modèle économique de bien des compagnies aériennes.



" Les prévisions d’atteindre les 3,5 milliards de voyages internationaux sont à la fois réalistes si l’on prolonge la courbe actuelle, et hasardeuses dans la mesure où il faudra tout de même que nous ayons les moyens physiques de faire voyager tous ces gens, sans oublier qu’il faudra aussi compter avec les crises à venir, géopolitiques et/ou pandémiques.



Nous irons vers une raréfaction des ressources et donc une hausse des prix. Je ne suis donc pas persuadé que nous arriverons facilement à atteindre ce chiffre.



Nous en avons un aperçu avec la guerre en Iran, car nous faisons face autant à des problèmes de disponibilité que de coûts, " conclut Rémy Knafou.