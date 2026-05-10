Africa’s Travel Indaba 2026 : Vitrine d’un tourisme africain en pleine évolution

L’Africa's Travel Indaba 2026 a eu lieu du 12 au 14 mai 2026 à Durban, en Afrique du Sud. Photo : TourMaG
Dans les allées de l’Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre, à Durban, plus de 1 300 exposants se sont retrouvés pour cette nouvelle édition de l’Africa’s Travel Indaba. Tous viennent y présenter leurs offres à un public international de professionnels du voyage, d’investisseurs et d’acteurs institutionnels.
Le salon s’est ouvert en présence de plusieurs responsables politiques sud-africains, dont le président Cyril Ramaphosa. « Une présence qui illustre, le poids stratégique que prend désormais le tourisme dans les priorités du pays et du continent. », souligne le maire de Durban, Cyril Xaba.
Une ouverture qui confirme, aussi, la montée en puissance de l’événement. En 2025, le salon avait déjà franchi un cap important avec près de 10 000 participants et plus de 24 500 rendez-vous business en trois jours. Une dynamique que cette édition 2026 entend prolonger.
Le salon s’est ouvert en présence de plusieurs responsables politiques sud-africains, dont le président Cyril Ramaphosa. « Une présence qui illustre, le poids stratégique que prend désormais le tourisme dans les priorités du pays et du continent. », souligne le maire de Durban, Cyril Xaba.
Une ouverture qui confirme, aussi, la montée en puissance de l’événement. En 2025, le salon avait déjà franchi un cap important avec près de 10 000 participants et plus de 24 500 rendez-vous business en trois jours. Une dynamique que cette édition 2026 entend prolonger.
Entre diversification et montée en gamme
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Pendant ces trois jours, l’événement a surtout été l’occasion pour l’Afrique du Sud de montrer un tourisme africain plus diversifié et qui monte clairement en gamme.
Au-delà des offres classiques, plusieurs acteurs ont insisté sur des expériences plus proches du terrain : repas chez l’habitant, rencontres avec des communautés locales, projets solidaires ou encore initiatives à dimension humanitaire. « Des propositions qui cherchent à replacer la rencontre au centre du voyage » estime Angela, guide pour l’organisation Township & village, qui proposent des visites de quartiers populaires et de villages ruraux pour faire découvrir la vie locale, la culture et l’histoire.
Dans un deuxième temps, le salon a largement valorisé l’univers du safari et de la préservation de la faune. À l’approche des 100 ans du Kruger National Park, symbole du tourisme sud-africain, les discussions ont largement porté sur la protection des écosystèmes et le rôle des réserves privées. Sur place, le safari apparaît de plus en plus comme une expérience intimiste, avec des lodges intégrés à la nature et des séjours plus personnalisés, comme le Tinyiko Kruger Lodge.
Une dynamique qui s’est confirmée lors de la cérémonie des awards, où plusieurs opérateurs ont été récompensés pour la qualité de leurs prestations, leur caractère exclusif et distinctions acquises au cours de l’année.
Enfin, le salon a surtout montré un tourisme africain plus diversifié, qui ne se limite pas au safari. Plages, randonnées en forêt, cascades ou activités d’aventure viennent désormais compléter l’offre, avec une volonté claire d’élargir l’image du continent et les expériences proposées aux voyageurs.
Au-delà des offres classiques, plusieurs acteurs ont insisté sur des expériences plus proches du terrain : repas chez l’habitant, rencontres avec des communautés locales, projets solidaires ou encore initiatives à dimension humanitaire. « Des propositions qui cherchent à replacer la rencontre au centre du voyage » estime Angela, guide pour l’organisation Township & village, qui proposent des visites de quartiers populaires et de villages ruraux pour faire découvrir la vie locale, la culture et l’histoire.
Dans un deuxième temps, le salon a largement valorisé l’univers du safari et de la préservation de la faune. À l’approche des 100 ans du Kruger National Park, symbole du tourisme sud-africain, les discussions ont largement porté sur la protection des écosystèmes et le rôle des réserves privées. Sur place, le safari apparaît de plus en plus comme une expérience intimiste, avec des lodges intégrés à la nature et des séjours plus personnalisés, comme le Tinyiko Kruger Lodge.
Une dynamique qui s’est confirmée lors de la cérémonie des awards, où plusieurs opérateurs ont été récompensés pour la qualité de leurs prestations, leur caractère exclusif et distinctions acquises au cours de l’année.
Enfin, le salon a surtout montré un tourisme africain plus diversifié, qui ne se limite pas au safari. Plages, randonnées en forêt, cascades ou activités d’aventure viennent désormais compléter l’offre, avec une volonté claire d’élargir l’image du continent et les expériences proposées aux voyageurs.
Le virage digital du tourisme africain
Autre évolution marquante observée à Indaba : l’accélération de la transformation numérique du secteur touristique africain.
Entre les discussions sur l’e-visa, l’intelligence artificielle et les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux, l’ensemble des États africains affichent une volonté claire : adapter leur offre aux nouvelles générations de voyageurs.
Selon Patricia de Lille De Lille, ministre du tourisme en Afrique du Sud, « Certains pays, dont l’Afrique du Sud, envisagent désormais de réorienter jusqu’à 60 à 70 % de leurs budgets marketing vers le digital, avec une priorité donnée à TikTok, LinkedIn et aux campagnes ciblées en ligne. »
« Les habitudes de voyage changent et l’Afrique doit mieux raconter son histoire », insiste t’elle.
Entre les discussions sur l’e-visa, l’intelligence artificielle et les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux, l’ensemble des États africains affichent une volonté claire : adapter leur offre aux nouvelles générations de voyageurs.
Selon Patricia de Lille De Lille, ministre du tourisme en Afrique du Sud, « Certains pays, dont l’Afrique du Sud, envisagent désormais de réorienter jusqu’à 60 à 70 % de leurs budgets marketing vers le digital, avec une priorité donnée à TikTok, LinkedIn et aux campagnes ciblées en ligne. »
« Les habitudes de voyage changent et l’Afrique doit mieux raconter son histoire », insiste t’elle.
Une stratégie de croissance fondée sur des objectifs économiques
Au-delà du salon, l’Africa Travel Indaba est aussi un révélateur des ambitions économiques du continent. En Afrique du Sud, le tourisme représente déjà 4,9 % du PIB et génère environ 954 000 emplois directs.
« Les projections sont claires : 10,5 millions de visiteurs en 2025, entre 11 et 11,5 millions en 2026, et un objectif de 15 millions d’ici 2030. », insiste le président, Cyril Ramaphosa, en visite au salon.
Cette dynamique s’accompagne d’investissements massifs dans les infrastructures touristiques, du V&A Waterfront au Cap aux nouveaux projets de safari et de complexes côtiers au KwaZulu-Natal, pour un total dépassant le milliard de rands (monnaie locale).
« Le tourisme est un levier de croissance durable et un moteur d’emploi pour les jeunes en Afrique du Sud », souligne le président sud-africain.
« Les projections sont claires : 10,5 millions de visiteurs en 2025, entre 11 et 11,5 millions en 2026, et un objectif de 15 millions d’ici 2030. », insiste le président, Cyril Ramaphosa, en visite au salon.
Cette dynamique s’accompagne d’investissements massifs dans les infrastructures touristiques, du V&A Waterfront au Cap aux nouveaux projets de safari et de complexes côtiers au KwaZulu-Natal, pour un total dépassant le milliard de rands (monnaie locale).
« Le tourisme est un levier de croissance durable et un moteur d’emploi pour les jeunes en Afrique du Sud », souligne le président sud-africain.
Une vitrine de l’Afrique
À Durban, le rythme du salon change au fil des journées. Après l’intensité des rendez-vous d’affaires, l’Indaba dévoile une autre facette : plus ouverte, plus informelle.
Entre animations culturelles, espaces extérieurs, food trucks locaux et expériences bien-être, le salon devient aussi un lieu où le tourisme se vit.
Pour les participants, ce côté “expérience” de l’événement lui donne une autre lecture. « C’est clairement la meilleure édition. Les rendez-vous sont très qualitatifs et l’organisation est excellente », confie Christophe Bonniface, fondateur de Parallèle B, pour sa 13e venue à l’Indaba.
« C’est ma première fois en Afrique du Sud, et je repars avec une vision beaucoup plus claire des destinations et des partenaires. Les rencontrer en personne change tout », raconte Cloé Stange, Destination Manager chez PerfectStay.
Au-delà des rencontres et des possibles collaborations, l’Indaba aura surtout montré, au fil des trois jours, un tourisme africain en mouvement et en pleine recomposition de ses offres.
Entre animations culturelles, espaces extérieurs, food trucks locaux et expériences bien-être, le salon devient aussi un lieu où le tourisme se vit.
Pour les participants, ce côté “expérience” de l’événement lui donne une autre lecture. « C’est clairement la meilleure édition. Les rendez-vous sont très qualitatifs et l’organisation est excellente », confie Christophe Bonniface, fondateur de Parallèle B, pour sa 13e venue à l’Indaba.
« C’est ma première fois en Afrique du Sud, et je repars avec une vision beaucoup plus claire des destinations et des partenaires. Les rencontrer en personne change tout », raconte Cloé Stange, Destination Manager chez PerfectStay.
Au-delà des rencontres et des possibles collaborations, l’Indaba aura surtout montré, au fil des trois jours, un tourisme africain en mouvement et en pleine recomposition de ses offres.