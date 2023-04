Appli mobile TourMaG



Afrique du Sud : des expériences de voyage inoubliables La destination invite les voyageurs à vivre des expériences riches et authentiques toute l’année !

Envoyer à un ami Partager cet article

Destination en vogue cette année, l’Afrique du Sud est l’un des plus beaux pays du continent africain. Les voyageurs du monde entier s’y rendent pour découvrir ses paysages uniques et vivre des expériences inoubliables entre nature, culture, divertissement et histoire. C’est la destination idéale pour un séjour réussi, entre villes vibrantes pleines de charme et vastes espaces dominés par des savanes, montagnes, prairies, vignobles, plages et falaises. Embarquement immédiat pour un aperçu des meilleures expériences pour votre prochain voyage dans ce pays plein de surprises !

Rédigé par South African Tourism le Mercredi 26 Avril 2023

Un bol d’air frais pour les amoureux de la nature L’Afrique du Sud promet des souvenirs inoubliables lors de la visite de ses espaces naturels impressionnants. Parmi eux, le très connu Cap de Bonne-Espérance : un paysage rocheux d’une quarantaine de kilomètres de long qui offre une vue panoramique sur l’Océan Atlantique, sur les petits villages atypiques, et qui permet d’aller à la rencontre des colonies de manchots.



Le jardin botanique de Kirstenbosch est également à ajouter à sa bucket-list. Situé dans un espace naturel de plus de 500 hectares à l’extérieur de la ville du Cap, ce spot emblématique abrite une grande variété de végétaux dont certains sont endémiques. C’est certainement l’un des plus beaux endroits du pays pour se reconnecter avec la nature.



Le Blyde River Canyon , situé dans la province de Mpumalanga, est un paradis pour les randonneurs ! Ce canyon est le troisième plus grand au monde avec ses 26 kilomètres de long et offre des points de vue à couper le souffle depuis ses falaises. Les marcheurs pourront y admirer les cascades, rivières, cavités et forêts pour un retour à la nature et à la tranquillité.



Un endroit exceptionnel pour partir à la rencontre des animaux Le parc national Kruger est l’une des plus grandes réserves animalières d'Afrique. Des visites guidées sont organisées pour avoir la chance d’apercevoir les « Big Five » : lion, éléphant, buffle, léopard et rhinocéros. Mais également diverses espèces de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux.



Parmi les espèces incroyables à voir en Afrique du Sud, il y a aussi les baleines et les grands requins blancs qui vivent le long de la côte qui relie Le Cap à Durban. Plusieurs points d’observation existent, mais le meilleur se trouve à Hermanus, une ville située à moins de 2h de route du Cap. En quelques années, cette petite ville est devenue un arrêt incontournable pour les amoureux de la faune. Les eaux qui l’entourent sont peu profondes et permettent aux baleines de s’accoupler et de mettre bas, quelques mois avant de repartir vers le pôle Sud pour l’été austral.



Des villes cosmopolites et vibrantes À l'image de la diversité qui caractérise la “nation arc-en-ciel”, chaque ville sud-africaine affiche avec fierté sa propre identité. Qu’elles soient cosmopolites, modernes, à l’américaine, de l’architecture victorienne aux traditions afrikaners, en passant par des villages Zoulous où le temps semble s’être arrêté, toutes les villes d’Afrique du Sud affichent une vie urbaine trépidante et artistique. Les Sud-Africains sont également friands de shopping et c’est la raison pour laquelle on trouve d’immenses centres commerciaux dans le pays, à l’image de ceux en Europe. Enfin, rien de tel qu’une immersion dans les townships pour apprécier l’ambiance sud-africaine et savourer une bière locale dans un « shebeen » (bar populaire des townships).



Adossée à la Montagne de la Table, Le Cap est considérée comme « la cité-mère » de l’Afrique du Sud. C’est sans aucun doute l’un des lieux incontournables du pays, de par son histoire et ses paysages environnants. Considérée comme l’une des plus belles villes du monde, Le Cap fait partie des destinations les plus touristiques du pays. Avec ses superbes plages, ses vins et sa richesse culturelle, elle est l’un des points de départ idéal pour un séjour dans le sud du pays. Parmi les activités phares : randonner jusqu’au sommet de Lion’s Head pour un panorama exceptionnel, se perdre dans les fabuleux jardins botaniques de Kirstenbosch, admirer les couleurs du quartier de Bo-Kaap, s’imprégner d’histoire à Robben Island…



Fondée dans la province de Gauteng à l’époque de la ruée vers l’or, celle qu’on appelle aussi “Joburg” ou encore “Jozi” est l’épicentre sud-africain de la finance et du divertissement. Perchée à 1750 mètres d’altitude, c’est aussi la plus grande ville d’Afrique du Sud. On y compte autant de choses à voir et à faire que de gratte-ciel, notamment dans le quartier culturel de Newtown avec ses nombreux musées, théâtres, galeries d’art, restaurants et ses clubs légendaires de musiques locales ou de jazz.



Une gastronomie aussi savoureuse que colorée, à ne pas manquer La cuisine sud-africaine est à l’image de son peuple et de ses paysages : variée, riche en couleurs et en saveurs. Le mariage insolite des cultures, caractéristique de l’Afrique du Sud, se reflète également dans sa gastronomie façonnée par de multiples inspirations et influences, depuis celle du peuple zoulou jusqu’à celle des Hollandais, en passant par celle des Français, Indiens et Malais.



La gastronomie locale est aussi une cuisine de tradition, comme celle du “braai”, le barbecue sud-africain. À déguster en famille ou entre amis, le braai est avant tout un rituel social et se pratique partout (dans les jardins, dans les parcs, à la plage, etc). Indissociable du braai, la boerewors est une saucisse fermière typique d’Afrique du Sud, idéale pour le grill. Autre incontournable, le Potjiekos : ce ragoût préparé dans une petite marmite en fonte comprend une viande bien épicée (gibier, agneau, porc, lapin ou autre), des légumes, des pommes de terre et un peu d’alcool.



Autre que pour sa nourriture variée, la destination est également réputée pour être une terre de vin. C’est d’ailleurs l’un des plus grands pays producteurs de vins au monde en faisant jeu égal avec l’Australie et le Chili. Son climat tempéré autours des régions côtières est la clé qui permet d’obtenir des vins de qualités, à la fois puissants, fruités et tanniques.



Une destination accessible toute l’année ! Avec un climat varié selon les régions, il fait bon s’y rendre tout au long de l’année. Les étés sont chauds et secs, et les hivers plus doux. Il n’y a pas de décalage horaire en été (1h en hiver).



Voyager depuis la France est relativement facile. Un vol direct par jour est proposé par Air France de Paris vers Johannesburg et 3 fois par semaine vers Le Cap (en hiver). D’autres compagnies desservent le pays tels que KLM, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines, la TAAG, Qatar Airways ou Emirates. Les ressortissants français au départ de France n’ont pas besoin de visa s’ils restent moins de 90 jours dans le pays. À leur arrivée en Afrique du Sud, ils se verront automatiquement remettre un titre de séjour sous la forme d’un tampon. Rien ne manque pour vivre des expériences uniques en solo, entre amis, en couple ou en famille !



Pour contacter les représentants South African Tourism



0810 203 403



Info.fr@southafrica.net

www.southafrica.net

South African Tourism est l’organisation gouvernementale chargée de promouvoir l’Afrique du Sud en tant que destination touristique de premier choix. Ses principaux piliers marketing sont : les safaris, les paysages époustouflants, la culture et le patrimoine, l’aventure et la gastronomie.0810 203 403

Lu 216 fois Notez



Dans la même rubrique : < > L’Afrique du Sud se prépare à accueillir la nouvelle édition d’Africa’s Travel Indaba 2023 ! DITEX : retrouvez toutes les interviews