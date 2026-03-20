À quoi ressemblera le tourisme en 2050 ? (Infographie)

D'après l'étude, la France restera un mastodonte de l'industrie, même si elle a toutes les chances de perdre sa première place mondiale en tant que pays le plus visité.



Elle devrait accueillir, en 2050, 125 millions de voyageurs internationaux, contre 130 millions pour l'Espagne.



Challengée par nos voisins, la France le sera aussi par des destinations montantes. Sa croissance serait donc plutôt faible, de l'ordre de 0,7% par an. L'une des forces de notre pays reste son marché intérieur, qui devrait continuer de croître, à un rythme modéré.



A noter que les voyageurs français se tourneront davantage vers des séjours façonnés "par eux-mêmes, en utilisant des outils numériques pour construire des itinéraires flexibles et en privilégiant la culture et la gastronomie à l’étranger plutôt que les formules packagées standardisées."



Les visiteurs porteront un intérêt accru pour la gastronomie, le vin, les petites villes, les séjours à la campagne et la culture locale.



Finalement, le futur selon Google n'est pas très différent du quotidien. Est-ce un gage de sérieux pour ce rapport, ou un manque d'imagination d'un géant qui n'imagine pas l'avenir, mais le subit, comme ce fut le cas pour l'IA ?



Reste aussi à savoir comment le tourisme parviendra à limiter son impact sur la planète, en convertissant 70% de la population au voyage.



Rendez-vous en 2050.