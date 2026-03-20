À quoi ressemblera le tourisme en 2050 ? (Infographie)

Le tourisme est l'un des secteurs économiques à surperformer dans un monde où la croissance se montre de moins en moins vivace.
La Banque mondiale anticipe une croissance mondiale inférieure à 3% sur l'ensemble de la planète pour 2026 et 2027, alors que le tourisme devrait connaître une croissance de 3,5% pendant les dix prochaines années, selon le WTTC.
Une dynamique qui devrait tout simplement doubler le nombre de voyages internationaux... d'ici 2050.
D'après le dernier rapport de Google, baptisé "La puissance du voyage à l’horizon 2050 : Notre vision de la prochaine ère d’or du voyage", le nombre de voyages internationaux devrait passer de 1,6 milliard à 3,5 milliards entre 2025 et 2050.
La croissance est même exponentielle, quand on sait qu'en 2000, une époque pas si lointaine, seulement 676 millions de voyages internationaux avaient été recensés dans le monde.
Un nombre qui aura donc été multiplié par 5 en seulement 50 ans !
Alors que seulement 30% de la population mondiale pouvait voyager en 2000, contre 50% aujourd'hui, ce taux devrait croître à 70%.
Et ce n'est pas le seul enseignement instructif de ce long rapport.
La Banque mondiale anticipe une croissance mondiale inférieure à 3% sur l'ensemble de la planète pour 2026 et 2027, alors que le tourisme devrait connaître une croissance de 3,5% pendant les dix prochaines années, selon le WTTC.
Une dynamique qui devrait tout simplement doubler le nombre de voyages internationaux... d'ici 2050.
D'après le dernier rapport de Google, baptisé "La puissance du voyage à l’horizon 2050 : Notre vision de la prochaine ère d’or du voyage", le nombre de voyages internationaux devrait passer de 1,6 milliard à 3,5 milliards entre 2025 et 2050.
La croissance est même exponentielle, quand on sait qu'en 2000, une époque pas si lointaine, seulement 676 millions de voyages internationaux avaient été recensés dans le monde.
Un nombre qui aura donc été multiplié par 5 en seulement 50 ans !
Alors que seulement 30% de la population mondiale pouvait voyager en 2000, contre 50% aujourd'hui, ce taux devrait croître à 70%.
Et ce n'est pas le seul enseignement instructif de ce long rapport.
Tourisme mondial : des dépenses en très forte hausse et l'Asie va dépasser l'Europe
Et cette multiplication par deux du nombre de touristes ne sera pas sans conséquence financière pour les destinations. Dans le même temps, les dépenses internationales vont exploser.
Elles passeront de 1 800 milliards de dollars à plus de 6 000 milliards, soit une hausse de 4 200 milliards de dollars.
Nous parlons ici de recettes annuelles.
"Le voyage est un marché de la demande rapide, contraint par une industrie de l’offre lente : un décalage structurel qui impose une gestion réactive de crise pour écouler des stocks sous tension.
L’IA agentique résout cette asymétrie.
Elle agit comme un multiplicateur quasi infini de la prise de décision, en faisant passer le mandat commercial d’une logique de volume à une logique de yield, afin d’améliorer à la fois l’efficacité opérationnelle et la performance commerciale," a confié, Hany Abdelkawi, responsable du secteur Voyages de Google.
Cette demande d'évasion sera portée, c'est pratiquement inévitable au regard de la démographie mondiale, par... l'Asie.
D'ici 2050, la première zone émettrice de voyageurs ne sera donc plus l'Europe. L'Asie-Pacifique deviendra le premier réservoir de voyageurs à travers le monde, portée par la montée en puissance de la classe moyenne dans cette région.
Elles passeront de 1 800 milliards de dollars à plus de 6 000 milliards, soit une hausse de 4 200 milliards de dollars.
Nous parlons ici de recettes annuelles.
"Le voyage est un marché de la demande rapide, contraint par une industrie de l’offre lente : un décalage structurel qui impose une gestion réactive de crise pour écouler des stocks sous tension.
L’IA agentique résout cette asymétrie.
Elle agit comme un multiplicateur quasi infini de la prise de décision, en faisant passer le mandat commercial d’une logique de volume à une logique de yield, afin d’améliorer à la fois l’efficacité opérationnelle et la performance commerciale," a confié, Hany Abdelkawi, responsable du secteur Voyages de Google.
Cette demande d'évasion sera portée, c'est pratiquement inévitable au regard de la démographie mondiale, par... l'Asie.
D'ici 2050, la première zone émettrice de voyageurs ne sera donc plus l'Europe. L'Asie-Pacifique deviendra le premier réservoir de voyageurs à travers le monde, portée par la montée en puissance de la classe moyenne dans cette région.
L'Inde et la Chine vont s'imposer comme les nouveaux géants du tourisme
En 2025, les Européens représentent 44% des voyageurs enregistrés dans le monde, contre 32% pour l'Asie-Pacifique. Vingt-cinq ans plus tard, les courbes s'inversent : cette dernière pèsera 39%, contre 36% pour l'Europe.
Sans surprise, l'Inde et la Chine seront les locomotives du secteur.
La première devrait générer 415 millions de voyages internationaux, quand l'Empire du Milieu atteindrait environ 365 millions, et les États-Unis 295 millions.
A lire : Gaz à effet de serre : le tourisme doit (vite) agir ou mourir ?
Et cette croissance du tourisme pourrait même profiter à... l'Europe.
En effet, elle devrait conserver son statut de première région visitée au monde ; surtout, elle accentuerait son avance.
Alors qu'en 2025, l'Europe représentait 50% des voyages pour 49% des dépenses, dans 25 ans elle accueillerait 41% des voyageurs, pour 58% des recettes mondiales.
Dans le même temps, l'Asie-Pacifique verrait sa part de touristes augmenter fortement (25% en 2025, contre 34% en 2050), mais les recettes ne suivraient pas (24% en 2025, contre 16% en 2050).
Les champions du tourisme ne devraient guère évoluer, même si la Chine, toujours selon le rapport de Google, ferait partie du trio de tête mondial, derrière la France et l'Espagne.
La péninsule ibérique passerait devant l'Hexagone, avec près de 130 millions de visiteurs.
Sans surprise, l'Inde et la Chine seront les locomotives du secteur.
La première devrait générer 415 millions de voyages internationaux, quand l'Empire du Milieu atteindrait environ 365 millions, et les États-Unis 295 millions.
A lire : Gaz à effet de serre : le tourisme doit (vite) agir ou mourir ?
Et cette croissance du tourisme pourrait même profiter à... l'Europe.
En effet, elle devrait conserver son statut de première région visitée au monde ; surtout, elle accentuerait son avance.
Alors qu'en 2025, l'Europe représentait 50% des voyages pour 49% des dépenses, dans 25 ans elle accueillerait 41% des voyageurs, pour 58% des recettes mondiales.
Dans le même temps, l'Asie-Pacifique verrait sa part de touristes augmenter fortement (25% en 2025, contre 34% en 2050), mais les recettes ne suivraient pas (24% en 2025, contre 16% en 2050).
Les champions du tourisme ne devraient guère évoluer, même si la Chine, toujours selon le rapport de Google, ferait partie du trio de tête mondial, derrière la France et l'Espagne.
La péninsule ibérique passerait devant l'Hexagone, avec près de 130 millions de visiteurs.
Tourisme : une croissance pas toujours rentable !
Parmi les destinations challengers, on retrouve : les États-Unis, l'Italie, la Thaïlande, le Mexique, la Turquie et l'Arabie saoudite.
L'un des enseignements du rapport, c'est que le terrain de jeu des voyageurs va s'élargir. De nombreux pays profiteront de la croissance, et pas seulement les mastodontes : de nouveaux acteurs émergeront sur la scène mondiale.
Ainsi, l'Asie gagnera fortement en volume — de quoi porter la Thaïlande et la Chine — mais beaucoup moins en dépenses. Preuve que la quantité ne fait pas tout.
Comment l'expliquer ?
Tout simplement, parce qu'en 2050, toujours selon les prédictions de la firme de Mountain View, le voyage va se complexifier.
Malgré l'essor de l'IA et des outils technologiques, le marché va se fragmenter, avec la coexistence de plusieurs canaux de distribution que seront les réseaux sociaux, intelligence artificielle et circuits traditionnels.
Face à ce parcours client plus diffus, les coûts d'acquisition vont augmenter.
Plus largement, l'environnement du secteur sera plus difficile à piloter, face à des clients plus exigeants, en quête d'expériences personnalisées et d'outils adaptés à leurs besoins.
"La prochaine vague de croissance du voyage ne se traduira pas automatiquement par une création de valeur durable pour les entreprises.
Historiquement, le secteur a eu du mal à capter sa juste part de valeur, et l’arrivée de nouveaux voyageurs, de nouveaux corridors et les ruptures technologiques ajoutent désormais une "taxe de complexité" qui mettra encore davantage à l’épreuve les modèles historiques.
Pour capter une part équitable de la croissance à venir, les entreprises devront repenser l’acquisition client, leur expansion géographique et leurs modèles opérationnels," estime Jorge Gilabert, le directeur général d'Alvarez & Marsal.
L'un des enseignements du rapport, c'est que le terrain de jeu des voyageurs va s'élargir. De nombreux pays profiteront de la croissance, et pas seulement les mastodontes : de nouveaux acteurs émergeront sur la scène mondiale.
Ainsi, l'Asie gagnera fortement en volume — de quoi porter la Thaïlande et la Chine — mais beaucoup moins en dépenses. Preuve que la quantité ne fait pas tout.
Comment l'expliquer ?
Tout simplement, parce qu'en 2050, toujours selon les prédictions de la firme de Mountain View, le voyage va se complexifier.
Malgré l'essor de l'IA et des outils technologiques, le marché va se fragmenter, avec la coexistence de plusieurs canaux de distribution que seront les réseaux sociaux, intelligence artificielle et circuits traditionnels.
Face à ce parcours client plus diffus, les coûts d'acquisition vont augmenter.
Plus largement, l'environnement du secteur sera plus difficile à piloter, face à des clients plus exigeants, en quête d'expériences personnalisées et d'outils adaptés à leurs besoins.
"La prochaine vague de croissance du voyage ne se traduira pas automatiquement par une création de valeur durable pour les entreprises.
Historiquement, le secteur a eu du mal à capter sa juste part de valeur, et l’arrivée de nouveaux voyageurs, de nouveaux corridors et les ruptures technologiques ajoutent désormais une "taxe de complexité" qui mettra encore davantage à l’épreuve les modèles historiques.
Pour capter une part équitable de la croissance à venir, les entreprises devront repenser l’acquisition client, leur expansion géographique et leurs modèles opérationnels," estime Jorge Gilabert, le directeur général d'Alvarez & Marsal.
Tourisme : l'IA et la génération Z
Et cette industrie, en 2050, sera portée par deux moteurs : le tourisme local et la génération Z.
Si cette dernière privilégie aujourd’hui le rapport qualité-prix, dans 25 ans elle sera au pic de son pouvoir d'achat, avec des personnes âgées de 38 à 53 ans.
Il faudra donc être attentif à l'évolution des attentes de cette tranche d'âge.
Digital natives, biberonnés à l'IA, leurs outils pour s'inspirer, imaginer et vivre le voyage ne seront plus les mêmes qu'aujourd’hui. Ils sont déjà 80 % à utiliser leur smartphone pour rechercher et réserver.
L'IA jouera aussi un rôle central, autant pour concevoir que pour projeter leurs prochains séjours.
Cette génération fait également de l'environnement une cause majeure : elle a conscience des enjeux de notre époque — assez peu évoqués, d’ailleurs, par Google — et estime contribuer au désastre écologique, comme vous l'expliquez, Josette Sicsic.
L'IA devrait devenir un levier de transformation du secteur, un véritable game changer, capable de refaçonner l’ensemble de l’expérience client et des opérations, de A à Z.
Elle doit permettre, selon Google, de mieux planifier et réserver ses voyages, de façon autonome, de bénéficier d'expériences hyperpersonnalisées et d'être accompagné tout au long du séjour, y compris à destination.
Ce sera un atout majeur, notamment pour déployer une vraie logique de yield management dans l'industrie, mais aussi pour décomplexifier le voyage.
Ce n'est pas tout. Si l'on parle beaucoup de voyages internationaux, n'oublions pas que le secteur est d'abord domestique.
En effet, la part du voyage intérieur devrait rester supérieure à 90%, même si ce taux devrait décroître, d'après le rapport. Il n'en reste pas moins que c'est le socle de l'industrie, celui qui fait l'essentiel des volumes.
C'est tout simplement la colonne vertébrale du secteur.
Si cette dernière privilégie aujourd’hui le rapport qualité-prix, dans 25 ans elle sera au pic de son pouvoir d'achat, avec des personnes âgées de 38 à 53 ans.
Il faudra donc être attentif à l'évolution des attentes de cette tranche d'âge.
Digital natives, biberonnés à l'IA, leurs outils pour s'inspirer, imaginer et vivre le voyage ne seront plus les mêmes qu'aujourd’hui. Ils sont déjà 80 % à utiliser leur smartphone pour rechercher et réserver.
L'IA jouera aussi un rôle central, autant pour concevoir que pour projeter leurs prochains séjours.
Cette génération fait également de l'environnement une cause majeure : elle a conscience des enjeux de notre époque — assez peu évoqués, d’ailleurs, par Google — et estime contribuer au désastre écologique, comme vous l'expliquez, Josette Sicsic.
L'IA devrait devenir un levier de transformation du secteur, un véritable game changer, capable de refaçonner l’ensemble de l’expérience client et des opérations, de A à Z.
Elle doit permettre, selon Google, de mieux planifier et réserver ses voyages, de façon autonome, de bénéficier d'expériences hyperpersonnalisées et d'être accompagné tout au long du séjour, y compris à destination.
Ce sera un atout majeur, notamment pour déployer une vraie logique de yield management dans l'industrie, mais aussi pour décomplexifier le voyage.
Ce n'est pas tout. Si l'on parle beaucoup de voyages internationaux, n'oublions pas que le secteur est d'abord domestique.
En effet, la part du voyage intérieur devrait rester supérieure à 90%, même si ce taux devrait décroître, d'après le rapport. Il n'en reste pas moins que c'est le socle de l'industrie, celui qui fait l'essentiel des volumes.
C'est tout simplement la colonne vertébrale du secteur.
À quoi ressemblera le tourisme en 2050 ? Quelques chiffres pour se projeter — Source : Google & Alvarez & Marsal, janvier 2026
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Google & Alvarez & Marsal · Janvier 2026
À quoi ressemblera
le tourisme en 2050 ?
le tourisme en 2050 ?
Quelques chiffres pour se projeter
Voyages intl. 2050
×2,2
vs aujourd'hui
Dépenses mondiales
$6 000 Md
(~5 520 Md €)
Voyageurs potentiels
70 %
de la population mondiale
Voyages internationaux · évolution 2000–2050
Les départs ont doublé en 25 ans — et vont doubler à nouveau d'ici 2050
2000
676 M
→
2025
1,6 Md
→
2050 (prévision)
3,5 Md
+1,9 milliard de départs supplémentaires
2000
676 M
2025
1,6 Md
2050
3,5 Md
Croissance annuelle
+3,2 %
par an 2025–2050
Départs supplémentaires
+1,9 Md
entre 2025 et 2050
Multiplicateur
×2,2
vs 2025
Dépenses touristiques mondiales
La valeur du tourisme va tripler — portée par le volume et la montée en gamme
2025
$1 800 Md
(~1 656 Md €)
→
2050 (prévision)
$6 000 Md
(~5 520 Md €)
Richesse supplémentaire créée
+$4 200 Md
(~3 864 Md €) entre 2025 et 2050
Dépense moy. / voyage 2050
$1 730
(~1 592 €)
vs 2025
$1 135
(~1 044 €)
Croissance valeur / an
+5,0 %
TCAC 2025–2050
Voyageurs potentiels dans le monde
Défini comme la population de classe moyenne ou supérieure, capable de voyager pour les loisirs
2000
30%
1,7 milliard
2025
50%
4,1 milliards
2050 (prévision)
70%
6,7 milliards
2000
1,7 Md
2025
4,1 Md
2050
6,7 Md
Nouveaux voyageurs potentiels d'ici 2050
~3 milliards
Générations voyageant simultanément
7 à 8
une première dans l'histoire
Recomposition des marchés émetteurs
L'Asie-Pacifique dépasse l'Europe comme 1re région d'origine des voyageurs internationaux
Part des départs — 2025
Europe
44%
Asie-Pac.
32%
Amériques
16%
MO-Afr.
8%
Part des départs — 2050 ↑
Europe
36%
Asie-Pac.
39%
Amériques
16%
MO-Afr.
10%
L'Asie-Pacifique devient le n°1 mondial d'ici 2050
Croissance annuelle Asie-Pac. : +4,1 % — majoritairement intra-régionale court-courrier. Moyen-Orient & Afrique : +4,0 %/an.
Classement mondial des pays émetteurs — 2050
Inde et Chine s'imposent comme les deux superpuissances du tourisme mondial
1
Inde
415 M
2
Chine
365 M
3
États-Unis
295 M
4
Royaume-Uni
165 M
5
Allemagne
160 M
Croissance annuelle Inde
+10,4 %
par an 2025–2050
Croissance annuelle Chine
+3,5 %
par an 2025–2050
Top 10 destinations mondiales — 2050Arrivées internationales (millions)
L'Europe reste incontournable, mais l'Asie-Pacifique monte fortement en puissance
1
EspagneEurope
130 M
+1,1%
2
FranceEurope
125 M
+0,7%
3
ChineAsie-Pac.
110 M
+2,2%
4
États-UnisAmériques
105 M
+1,7%
5
ThaïlandeAsie-Pac.
100 M
+4,5%
6
ItalieEurope
95 M
+1,2%
7
MexiqueAmériques
90 M
+2,7%
8
TurquieEurope
85 M
+1,7%
9
Arabie Saoud.MO-Afr.
85 M
+3,2%
10
IndeAsie-Pac.
70 M
+5,5%
Europe4 pays Asie-Pac.3 pays · croissance la plus forte MO-Afr.1 nouvel entrant TCAC = croissance annuelle 2025–2050
Le tourisme intérieur — colonne vertébrale de l'industrie
Le voyage intérieur représente plus de 90 % de tous les séjours touristiques dans les grands marchés
90 %+
de tous les voyages sont des séjours intérieurs
Inde — 2050
7 220 M
séjours intérieurs
Chine — 2050
6 210 M
séjours intérieurs
États-Unis — 2050
2 615 M
séjours intérieurs
Voyages / habitant en 2050
~5 / an
contre ~3,5 aujourd'hui
Record mondial — États-Unis
~8 / an
voyages par habitant
Focus FranceDestination n°2 mondial en 2050
La France consolide sa position mondiale et voit ses habitants voyager de plus en plus
Touristes étrangers accueillis
200077 M
2025105 M
2050125 M
+0,7 % / an
Voyages des Français à l'étranger
200020 M
202535 M
205075 M
+3,1 % / an
Voyages intérieurs des Français
2000194 M
2025210 M
2050250 M
+0,7 % / an
Top 5 pays d'origine des visiteurs
Allemagne
16%
Royaume-Uni
14%
Belgique
10%
Italie
8%
Suisse
8%
Dépense moy. visiteur étranger 2050
$1 290 (~1 187 €)
vs $785 (~722 €) en 2025
Voyages à l'étranger / habitant 2050
1,08 / an
vs 0,51 en 2025
La France reste n°2 mondial des destinations — 125 M de visiteurs étrangers en 2050
62 % des visiteurs arrivent par vols courts/moyens-courriers · 84 % de tourisme de loisirs · Paris & régions rurales en progression
Source : Google & Alvarez & Marsal — The Power of Travel 2050, janvier 2026 · Infographie interactive
Quel tourisme en France en 2050 ?
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D'après l'étude, la France restera un mastodonte de l'industrie, même si elle a toutes les chances de perdre sa première place mondiale en tant que pays le plus visité.
Elle devrait accueillir, en 2050, 125 millions de voyageurs internationaux, contre 130 millions pour l'Espagne.
Challengée par nos voisins, la France le sera aussi par des destinations montantes. Sa croissance serait donc plutôt faible, de l'ordre de 0,7% par an. L'une des forces de notre pays reste son marché intérieur, qui devrait continuer de croître, à un rythme modéré.
A noter que les voyageurs français se tourneront davantage vers des séjours façonnés "par eux-mêmes, en utilisant des outils numériques pour construire des itinéraires flexibles et en privilégiant la culture et la gastronomie à l’étranger plutôt que les formules packagées standardisées."
Les visiteurs porteront un intérêt accru pour la gastronomie, le vin, les petites villes, les séjours à la campagne et la culture locale.
Finalement, le futur selon Google n'est pas très différent du quotidien. Est-ce un gage de sérieux pour ce rapport, ou un manque d'imagination d'un géant qui n'imagine pas l'avenir, mais le subit, comme ce fut le cas pour l'IA ?
Reste aussi à savoir comment le tourisme parviendra à limiter son impact sur la planète, en convertissant 70% de la population au voyage.
Rendez-vous en 2050.
Elle devrait accueillir, en 2050, 125 millions de voyageurs internationaux, contre 130 millions pour l'Espagne.
Challengée par nos voisins, la France le sera aussi par des destinations montantes. Sa croissance serait donc plutôt faible, de l'ordre de 0,7% par an. L'une des forces de notre pays reste son marché intérieur, qui devrait continuer de croître, à un rythme modéré.
A noter que les voyageurs français se tourneront davantage vers des séjours façonnés "par eux-mêmes, en utilisant des outils numériques pour construire des itinéraires flexibles et en privilégiant la culture et la gastronomie à l’étranger plutôt que les formules packagées standardisées."
Les visiteurs porteront un intérêt accru pour la gastronomie, le vin, les petites villes, les séjours à la campagne et la culture locale.
Finalement, le futur selon Google n'est pas très différent du quotidien. Est-ce un gage de sérieux pour ce rapport, ou un manque d'imagination d'un géant qui n'imagine pas l'avenir, mais le subit, comme ce fut le cas pour l'IA ?
Reste aussi à savoir comment le tourisme parviendra à limiter son impact sur la planète, en convertissant 70% de la population au voyage.
Rendez-vous en 2050.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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