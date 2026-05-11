La Sicile Gourmande

Plus au sud, la gastronomie s’ancre dans le paysage rural avec une expérience en agritourisme près d’Agrigente. Les participants y découvrent l’huile d’olive extra vierge sicilienne lors d’une dégustation guidée, accompagnée de produits locaux. Ce moment met en lumière une cuisine simple et authentique, profondément liée à la terre .



L’un des temps forts du programme reste la rencontre avec les « Mamme del Borgo », gardiennes des traditions culinaires. Lors d’un atelier de cuisine participatif, les voyageurs apprennent à préparer des recettes locales à partir d’ingrédients de saison, avant de partager un repas convivial. Cette expérience humaine illustre parfaitement la transmission intergénérationnelle du patrimoine gastronomique sicilien.



Sur la côte est, les saveurs continuent d’émerveiller les papilles. À Noto, une halte au célèbre café local permet de savourer granités et glaces artisanales, véritables institutions en Sicile. Enfin, au pied de l’Etna, les groupes découvrent une production viticole unique au monde. Les vins issus des sols volcaniques, dégustés lors d’un déjeuner panoramique, offrent une palette aromatique exceptionnelle.



Ce voyage met ainsi en lumière une Sicile généreuse, où chaque étape est une invitation à goûter, partager et comprendre une culture profondément enracinée dans ses traditions. Adapté au tourisme de groupe, ce programme allie confort, encadrement et expériences authentiques, pour une immersion complète au cœur de l’identité sicilienne.



Plus qu’une simple destination, la Sicile se révèle ici comme une véritable expérience gastronomique et culturelle, où chaque plat raconte une histoire et chaque rencontre laisse un souvenir durable.